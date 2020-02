Ob sie überhaupt als lebendig gelten dürfen, ist Ansichtssache. Viren besitzen keinen Stoffwechsel, sie atmen nicht, sie verbrennen keine Kalorien. Sie bestehen nur aus einem Erbmolekül, verpackt in Eiweiße, zuweilen umhüllt von einer fettigen Membran. Zu einer Art Leben erwachen Viren erst, nachdem sie in eine Körperzelle eingedrungen sind. Dann übernehmen die wenigen Virusgene das Kommando über den Wirt und zwingen ihn, den Erreger millionenfach zu vermehren.

Nicht alle Viren machen krank. Nicht alle sind für Menschen gefährlich. Wenn das Immunsystem auf ihre Abwehr trainiert ist, kann es eine Infektion schnell stoppen. Oder es hält den Erreger zumindest unter Kontrolle – wie etwa bei einer Herpes-Infektion. Doch wenn die Körperabwehr es mit neuen oder mutierten Viren zu tun bekommt, sind diese im Immungedächtnis nicht gespeichert – dann kann es gefährlich werden.

Besonders gefährlich sind RNA-Viren. Sie können sich schnell verändern und das Immunsystem immer wieder überlisten. Ihr rascher Wandel erlaubt es manchen von ihnen, anstelle einer Tierspezies plötzlich Menschen zu infizieren. Die Coronaviren, die 2002 und 2003 die Sars-Ausbrüche, 2013 die Mers-Epidemie und nun, seit Ende 2019, die neue Erkrankungswelle in Wuhan auslösten, waren ursprünglich in Fledermäusen heimisch. Von dort stammt auch das Ebolavirus, dessen gefährlichste Variante bis zu 80 Prozent der Infizierten töten kann. Die jährlich wiederkehrenden Influenza-Erreger mutieren in Geflügel und Schweinen, um dann auf Menschen überzuspringen. HIV, das wohl heimtückischste Virus des Menschen, war ursprünglich ein Affenvirus.

Sie alle benutzen, anders als viele andere Viren und alle höheren Lebewesen, nicht das Erbmolekül DNA (Desoxyribonukleinsäure) als Speicher für ihre genetische Information, sondern dessen chemischen Verwandten, die Ribonukleinsäure RNA – und das hat Konsequenzen.

Wenn die Viren durch die Luft übertragen werden, ist die Gefahr einer Pandemie groß

RNA-Viren mutieren sehr schnell, schon weil das Erbmolekül selbst chemisch weniger stabil ist als das Pendant DNA. Vor allem aber machen die Enzyme, die für die Vervielfältigung der genetischen Information verantwortlich sind, viele Kopierfehler. Den RNA-Polymerasen fehlt eine Kontrollfunktion, die DNA-kopierende Enzyme besitzen. Diese überprüfen damit die frisch gebildete Kopie der Erbmoleküle auf Fehler und setzen zur Korrektur an.

Da sie ohne diesen Mechanismus abläuft, ist die RNA-Vervielfältigung viel ungenauer. Die Folge: Jedes neu entstehende Virus ist eine Mutante. Die meisten Mutationen schaden dem Erreger selbst, aber manchmal führen sie eben auch zu neuen Anpassungen.

Wie gefährlich eine Virusepidemie schließlich ist, hängt von vielen Umständen ab. Wie schnell und wie viele der Infizierten tötet der Erreger? Wie leicht wird er übertragen? Welchen Weg nutzt er für die Übertragung?

Ein Virus stirbt nur dann nicht mit seinem Opfer, wenn es zuvor genügend weitere Menschen infiziert hat. Wenn sich die Infektion nur vom ursprünglichen Wirt – also einem Tier – auf den Menschen überträgt, wird die Ausbreitung der Krankheit begrenzt bleiben. Gelingt dem Erreger jedoch die Verbreitung von Mensch zu Mensch, kann es zu weltweiten Pandemien kommen. Diese Gefahr ist besonders groß, wenn die Übertragung per Tröpfcheninfektion durch die Luft erfolgt. Das ist bei der Influenza so. Auch das neue Coronavirus 2019-nCoV springt durch die Luft auf sein nächstes Opfer über.