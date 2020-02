Dennis Thering ist aufgekratzt, als er auf die Bühne steigt, gerade hat er noch Stühle aus einem nahen Restaurant in den Saal getragen, so viele sind gekommen. "Der Hausmeister sagte zu mir: Als der Bürgermeister hier war, war es nicht ansatzweise so voll." Lachen, Johlen.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden