"Ich erinnere mich / Ich war 18 Jahre alt / Ich bin in Anatolien / Anatolien ist am Kämpfen / Wir marschieren / Es ist heiß, nirgendwo Schatten / Mein Kamerad, Mehmed aus dem Dorf, sagt: / Bald werden unsere Schmerzen vergehen / Die Bolschewiki helfen uns / Lenin und Stalin / Wir werden die Bastarde / ins Meer werfen"

Aus einem Gedicht von Nâzım Hikmet, dem Begründer der modernen türkischen Lyrik, der aus politischen Gründen nach Moskau floh und dort 1963 starb.

Zwei Männer senden seit geraumer Zeit immer wieder bewusst ausgewählte Bilder Richtung Westen. Strategische Bilder. Die Präsidenten Russlands und der Türkei besuchen eine Luft- und Raumfahrt-Messe in Moskau. Wladimir Putin begrüßt Tayyip Erdoğan auf Türkisch, anschließend begutachten die beiden Männer die neuesten Flugzeuge, Helikopter und Kampfjets aus russischer Produktion. Nichts an diesem Spaziergang im August 2019 dürfte zufällig sein, weder das Eis, das Putin seinem Gast spendiert (Erdoğan: "Bezahlst du für mich mit?"), noch die Sätze für die Kameras. Besonderes Interesse zeigt der Türke für den Tarnkappenbomber Suchoi SU-57, die russische Antwort auf den amerikanischen Kampfjet F-35. Seit Erdoğan ein russisches Luftabwehrsystem angeschafft hat, stellen die Amerikaner den Verkauf ihrer F-35 an die Türkei infrage. Erdoğan weist auf den russischen Jet und fragt Putin: "Können wir diese denn jetzt kaufen?", und dieser sagt: "Die könnt ihr kaufen, ja."

Szenen einer neuen Verbindung, die unwahrscheinlicher nicht sein könnte. Ob es um den Krieg in Syrien oder zuletzt in Libyen geht, Putin und Erdoğan treten gemeinsam auf. Obwohl Russland und die Türkei in beiden Fällen auf unterschiedlichen Seiten stehen. Erdoğan sagte lange, der syrische Diktator Assad müsse weg – während Putin zum Garanten von dessen Regime wurde. In Libyen unterstützt Erdoğan den von den UN anerkannten Chef des Präsidialrats Fajis al-Sarradsch, Putin steht auf der Seite des aufständischen Generals Chalifa Haftar. Das hindert sie nicht, ihre eigenen Friedensgespräche zu führen. Noch vor der Berliner Libyenkonferenz luden sie die libyschen Kriegsparteien nach Moskau ein. Für Syrien veranstalten sie, gemeinsam mit dem Iran, Gespräche in der kasachischen Hauptstadt und im russischen Sotschi.

Der Westen kommt da gar nicht mehr vor. Laut einer Zählung der BBC haben sich Erdoğan und Putin seit dem Putschversuch in der Türkei am 15. Juli 2016 bis Oktober 2019 69‑mal gesehen oder haben miteinander telefoniert. Kürzlich spottete der türkische Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu: "Die Außenpolitik der Türkei wird von Putin gemacht!"

Wladimir Putin und Tayyip Erdoğan geben sich gern als beste Freunde, doch ihr Verhältnis ist komplizierter. In der Vergangenheit haben sie sich sowohl umarmt wie bestraft, gegeneinander gearbeitet und gemeinsam Verträge unterschrieben. Ihre Länder teilt eine blutige Geschichte und verbindet eine Zurückweisung durch den Westen. Doch wie fest ist ihre Verbindung jenseits der Inszenierung? Im Westen gibt es die Nato-Allianz, es gab politische Freundschaften wie die von Helmut Kohl und François Mitterrand. Woran arbeiten Erdoğan und Putin? Entsteht hier eine Art Allianz gegen den Westen? Das wäre neu.

Was sie zusammengebracht hat

Wirft man einen Blick in die Geschichte, müssten sich Putin und Erdoğan tief misstrauen. Die Eroberung von Konstantinopel, der heiligen Stadt der orthodoxen Christenheit, 1453 durch die Osmanen war ein Trauma für das russische Zarenreich. In 300 Jahren führten die beiden Imperien rund ein Dutzend Kriege gegeneinander, kämpften um die Krim, um das Schwarze Meer, um die Herrschaft auf dem Balkan, um die Zugänge zum Mittelmeer. Allein eine kurze Phase nach dem Ersten Weltkrieg brachte eine Annäherung der Säkularen und Republikaner auf beiden Seiten: Wladimir Lenin half dem Republikgründer Mustafa Kemal im türkischen Unabhängigkeitskrieg (1919–1923) mit Waffenlieferungen und Geld gegen die imperialistischen Westmächte, während er selbst in einem Bürgerkrieg stand, in dem seine Gegner vom Westen unterstützt wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg schlug sich die Türkei auf die Seite der USA und der Nato. Der Weg sollte in die Europäische Union führen.

Sollte. Wenn man heute danach fragt, was die Türken an den Westen bindet, ist die Liste kurz. Noch ist das Land zumindest formal fest in den Westen eingebunden. Es stellt die zweitgrößte Armee in der Nato und war lange ein treues Mitglied. Doch das Bündnis steckt in der Krise: Die Türkei und die USA streiten über russische Waffen und Jets, Erdoğan droht mit dem Rauswurf der US-Truppen aus der Türkei; die Bundeswehr ist bereits nach Jordanien umgezogen. Die Türkei ist immer noch EU-Beitrittskandidatin, aber ohne wirkliche Aussicht auf eine Aufnahme. Das Flüchtlingsabkommen immerhin verbindet Erdoğan mit Europa. Angela Merkel hat es Ende voriger Woche in Istanbul nochmals bekräftigt. Die Vereinbarung bewirkt zwar, dass weniger Flüchtlinge nach Europa kommen (und auf dem Weg ertrinken), aber auch, dass der türkische Präsident alle paar Monate damit droht, die "Tore zu öffnen".

Dagegen ist die Liste der empfundenen Kränkungen durch den Westen lang. Die Europäer wollten die Türkei nie in der EU haben, der Westen habe Putins Angebote der 2000er-Jahre ignoriert, gemeinsam gegen den Terror zu kämpfen. Der Westen habe 2013 die regierungskritischen Proteste im Istanbuler Gezi-Park befördert, so der Verdacht, ebenso wie die Orange Revolution 2014 in der Ukraine. Putin hat Barack Obamas Herabwürdigung der "Regionalmacht" Russland nicht vergessen. Nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei 2016 ließen sich westliche Politiker Zeit damit, den Umsturzversuch zu verurteilen, was Erdoğan ihnen schwer übelnahm. Da hatte Putin Erdoğan schon längst kondoliert. Wie immer, wenn der Westen eine Flanke offen lässt, springt Russland hinein.

Was sie aus ihrem Bündnis machen

Von der Annäherung der beiden Staatschefs profitiert die Wirtschaft beider Länder. Russische Touristen bringen Geld in die Türkei, in diesem Jahr werden sieben Millionen erwartet, sie überholen damit die Deutschen. Putin lässt ein Atomkraftwerk in Mersin bauen, über die neue Gaspipeline Turk Stream soll der hohe Energiebedarf der Türken gestillt werden. Russland verkauft der Türkei moderne Abwehrraketen vom Typ S-400.