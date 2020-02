Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

Warten gehört zu den Dingen, die ich in Deutschland gelernt habe. Im Restaurant, bei der Post, bei Behörden, in allen möglichen Schlangen heißt es: warten. Zuletzt wartete ich monatelang auf eine Wohnung. Berlin ist unser neues Zuhause. Das in unserem alten Zuhause ausgebrochene politische Feuer hatte uns vertrieben. Als der Brand sich ausweitete, kamen immer mehr hierher, Wohnungen wurden rar.

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Nach der wöchentlichen ZEIT-Kolumne Meine Türkei schreibt er jetzt regelmäßig über sein Leben in Deutschland.

Die Wörter Warm- und Kaltmiete gibt es auf Türkisch nicht. Für niedrige Einkommen sind die Mieten hier extrem teuer. Aber mit Geld allein ist es nicht getan. Sie müssen Makler und Vermieter dazu bringen, Sie zu akzeptieren. Es braucht eine Bewerbung, dann warten Sie geduldig, um schließlich zur "Sammelbesichtigung" anzutreten. Wie bei einem Job brauchen Sie "Eignungsnachweise": Bewerbungsformular, Lebenslauf, Arbeitsvertrag, Gehaltsabrechnung, Versicherung, Bestätigung vom letzten Vermieter, dass Sie pünktlich die Miete gezahlt haben ... Damit belegen Sie "gute Führung". Schwierig für jemanden wie mich, der in seinem Herkunftsland aufgrund seiner Texte als "Terrorist" angeklagt ist und auf Erdoğans Betreiben von Interpol per Red Notice gesucht wird.

Nach der Bewerbung heißt es wieder: warten. Damit Sie eine Vorstellung bekommen: Wir warteten zwei Monate darauf, eine Wohnung mit einer Miete, die fast an mein Gehalt heranreichte, nur besichtigen zu dürfen. In der Türkei setzten wir bei solchen Angelegenheiten Bekannte ein. Das versuchten wir auch hier. Wir baten einen Nachbarn des Vermieters um Hilfe, um die Wohnung besichtigen zu können. Das ging nach hinten los. Da wir nicht "die Geduld und Zeit zum Warten" hatten, bis die Reihe an uns gewesen wäre, schieden wir gleich ganz aus.

Türkische und deutsche Freunde halfen bei der Wohnungssuche. Jüngst aus der Türkei Eingewanderte erzählten, sie hätten eine Wohnung, die ihnen mit türkischem Namen verweigert worden war, erst besichtigen dürfen, als sie einen deutschen Namen nannten. Leider ist der Name im "multikulturellen Berlin" ein Kriterium. Endlich vom Vermieter eingeladen zu werden ist dann so aufregend, wie einen Heiratsantrag oder ein Jobangebot zu erhalten. Was wird Eindruck machen? Ihr Lebenslauf, Ihre Kleidung, Ihre Bankkonto? In unseren vier Monaten Wohnungssuche hatten Vermieter ganz unterschiedliche Maßstäbe. Einer sorgte sich um den Müll. Als er klagte, Ausländer würden nicht auf Mülltrennung achten, beruhigte ich ihn: "Keine Sorge, da bin ich penibel. Beim Export von Plastikmüll in die Türkei ist Deutschland führend. Was wir hier sorgsam trennen, geht direkt in mein Land. Natürlich möchte ich nicht, dass sich anderer Müll daruntermischt."

Diese Wohnung bekam ich dann leider nicht.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe