Natürlich schaut man diesen Film anders an, weil seine Schöpferin im vergangenen Jahr gestorben ist. Aber nur für ein paar Minuten. Dann verwandelt er sich in das, was er ist: eine Masterclass des Lebens und des Kinos. Eine Auseinandersetzung mit Film und Form. Eine abenteuerliche, heitere, poetische Reise durch ein sechs Jahrzehnte umspannendes Werk.

Das erste Bild des Films Varda par Agnès zeigt einen leeren Regiestuhl auf der Bühne eines Pariser Theaters. Im Saal sitzt Publikum. Das nächste Bild zeigt denselben Stuhl, auf dem nun Varda Platz genommen hat. Kino bedeutet eben auch, ganz profan, ein Bild zu füllen. Mit ihrer warmen, melodischen Stimme erklärt die Regisseurin das Wesen ihres Kinos: Inspiration, Kreation, Teilen. Sie schildert, wie die Idee zu einem Film entsteht. Durch eine Begegnung, einen Blick, durch das Bestreben, etwas festzuhalten, zu fassen. Und wie daraus eine Form wird. Oder auch eine Geschichte, die nur auf diese eine zwingende Weise erzählt werden kann. Das Teilen wiederum – le partage – ist die Folge und die Voraussetzung von allem. Man kann das auch pragmatisch sehen: "Niemand macht einen Film, damit ihn keiner sieht", sagt Varda.

Und so reisen wir mit Varda vom Regiestuhl zu ihren frühen Arbeiten: zu einem Kurzfilm, entstanden in San Francisco. Er handelt von Vardas spontanem Besuch bei einem Maler und entfernten Verwandten, der ebenfalls Varda heißt. Man sieht die ausgelassene Begrüßung im Sonnenlicht. Eine wiederholte Umarmung. Klappe. Nächste Klappe. Der kalifornische Himmel ist hellblau, die Farben leuchten in Super 8. Man möchte den Film sofort sehen. Wichtig sei nicht die Begegnung gewesen, sagt Varda, sondern dass sie gleich gewusst habe, wie sie sie filmen wollte.

Das Suchen und Finden der Form ist Leitmotiv von Varda par Agnès. In Daguerréotypes von 1976, einem Porträtfilm über die Kaufleute in Vardas Pariser Straße, der Rue Daguerre, quetschen sich Varda und die Kamerafrau Nurith Aviv in die Ecke einer Bäckerei und filmen die Warteschlange. Immer wieder erlebt man die Dauer zwischen dem Bestellen des Baguettes und dem Rausgeben des Kleingeldes. Die Sinnlichkeit des aus dem Ofen kommenden Brotes, eine Meditation des Alltäglichen.

Seit sie 1955 als Fotografin ohne cineastisches Vorwissen, finanziert durch eine kleine Erbschaft, ihren ersten Film La Pointe Courte drehte, gilt Agnès Varda als Vorläuferin der Nouvelle Vague. In Varda par Agnès fragt sich Varda, was sie als junge Frau bewogen habe, in ihrem Debütfilm ein Ehepaar (gespielt von Philippe Noiret und Silvia Montfort) durch ein Fischerdorf laufen und über seine Beziehung sprechen zu lassen. Hier das bedächtig diskutierende Paar aus der Pariser Kulturwelt, dort ein Alltag in neorealistischer Lebendigkeit. Sie habe damals gar nicht gewusst, was der Neorealismus sei, sagt Varda in ihre Kamera. Es ist überraschend, mit dieser 90-jährigen Künstlerin zu erkunden, welche instinktiven Entscheidungen zu etwas führen, das man Ästhetik oder Handschrift nennen kann. Varda nennt es cinécriture, ein Schreiben in Bildern, das letztlich während der Montage entsteht: "Erst im Schneideraum nimmt ein Film Gestalt an."