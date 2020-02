Ich bin verliebt. Das bin ich oft, aber aktuell vor allem in Gillian Anderson, die in der Serie Sex Education die Jean Milburn spielt: eine alleinerziehende Mutter und erfolgreiche Sexualtherapeutin. Ich könnte mir stundenlang ansehen, wie sie durchs Haus weht, souverän das Türeknallen ihres Sohnes wegschmunzelt und den Abschiedsküssen ihrer Liebhaber ausweicht. Was für eine tolle, vielschichtige Figur, verkörpert von einer tollen Frau! Wäre ich ein Emoji, hätte ich in diesen Momenten Herzchenaugen.

Denn Gillian Anderson ist ja nicht nur Schauspielerin, sondern auch Regisseurin und Autorin, die unter anderem ein feministisches Buch geschrieben hat. Es heißt We – A Manifesto for Women Everywhere, und googeln Sie jetzt bloß nicht die deutsche Fassung, deren Cover wurde nämlich mit Blümchen und Schmetterlingen verziert, weil man hierzulande immer noch davon ausgeht, dass das weiblich ist.

Gillian Anderson ist 51 Jahre alt, und ich muss gestehen, dass ich die meiste Zeit meines Lebens nicht für 51-jährige Frauen geschwärmt habe, häufig habe ich sie nicht einmal wahrgenommen. Aber jetzt sind da auf einmal so viele von ihnen, die mir auffallen: toughe, oft bewundernswerte Frauen jenseits der 40. Im Kino und im Fernsehen, auf Podien, auf wichtigen Posten und in der Politik. Ich finde das großartig. Für diese Frauen, das auch, aber vor allem für die Jüngeren – zum Beispiel für mich. Denn sie nehmen mir, die ich heute 33 bin, die Angst davor, selbst einmal eine Frau um die 50 zu sein. Und diese Angst saß lange sehr tief.

Früher wollte ich die Phase zwischen 40 und 60 mit geschlossenen Augen durchrennen wie einen Tunnel, um auf der anderen Seite als weise alte Dame wieder rauszukommen.

Als Teenager bin ich am Wochenende oft mit dem letzten Bus aus der Stadt nach Hause in mein Dorf gefahren. Dort traf ich regelmäßig auf diese fröhlichen Freundinnengruppen, die angetrunken die ganze Fahrt über giggelten und plapperten: Mittvierzigerinnen. Sie trugen "praktische" Kurzhaarschnitte oder Pferdeschwänze zu fransigen Ponys, enge Jeans, merkwürdigen Modeschmuck und wirkten insgesamt ein wenig so, als hätten sie sich als "jung" verkleidet. Meine Freundinnen und ich waren uns einig: Das sind die Schlimmsten! Sollen nicht mit uns im Bus fahren! Brauchen wir nicht!

Vor Männern in diesem Alter hatte ich entweder Angst oder Respekt. Genauso wie vor Frauen und Männern im Seniorenalter. Aber die Frauen zwischen Mitte 40 und 60 kamen mir irgendwie – ich weiß, wie menschenverachtend das klingt – sinnlos vor. In meinem Weltbild gab es für sie keine Rollen, in denen sie irgendetwas bewegen konnten. Sie waren nicht mehr jung und schön, aber auch noch nicht alt und weise, sie waren keine Stars, keine Bosse, keine Machthaber, keine Forscher und keine Weltretter. Sie waren in der Mehrheit Hausfrauen, deren Kinder nun nicht mehr auf sie angewiesen waren, oder Angestellte in Jobs, die sie nicht forderten. Am Samstagabend saßen sie genauso im Bus wie ich.

Weil ich nicht vorhatte, dort auch noch die nächsten 30 Jahre zu sitzen, wollte ich auf keinen Fall so werden wie diese Frauen. Gleichzeitig schien mir aber genau das unausweichlich. Ich war ein Mädchen aus der westdeutschen Provinz und würde eine Frau werden, und wenn kein Unglück passierte, dann würde das Unglück passieren, dass auch ich so eine Frau um die 50 werde! Hilfe!

Noch bis vor Kurzem war ich darauf eingestellt, die Lebensphase zwischen 40 und 60 mit geschlossenen Augen zu durchrennen wie einen Tunnel, um auf der anderen Seite hoffentlich als weise alte Dame wieder rauszukommen. Schuld daran ist, damals wie heute, Sie ahnen es (und bitte blättern Sie jetzt nicht beleidigt um, falls Sie ein Mann sind): das Patriarchat.

"Männer werden älter, Frauen werden alt gemacht", hat die Journalistin Bascha Mika in ihrem 2014 erschienenen Buch Mutprobe – Frauen und das höllische Spiel mit dem Älterwerden geschrieben. Auch Susan Sontag hat diesen "double standard of aging" schon analysiert. Altern ist für Männer zwar auch nicht immer unproblematisch, aber bei ihnen hat man das langsame Verwittern stets eher gelassen zur Kenntnis genommen. Graue Haare, kahle Schläfen, Bauchansatz. Ist halt so. Bei Frauen ist das auch so. Aber ihnen nimmt man das irgendwie übel. Ui, die hat aber viele Falten gekriegt. Angeblich hat sie nur die Wahl zwischen zwei miesen Schicksalen: Kuh oder Ziege, also dicker Hintern oder ausgemergeltes Gesicht.