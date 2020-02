In den Vereinigten Staaten stürzt seit einiger Zeit ein früher randständiges Phänomen die literarische Produktion in die Krise: das "Verbot der kulturellen Aneignung". Verkürzt formuliert: Eine weibliche Autorin darf zwar ohne Probleme die Erzählperspektive eines Mannes einnehmen. Einem Mann wird aber abgeraten, aus der Perspektive einer Frau zu erzählen. Weiße Autoren sollen überdies keine ethnischen Minderheiten darstellen, heterosexuelle Autoren keine anderen sexuellen Identitäten.

Der Roman American Dirt der US-amerikanischen Schriftstellerin Jeanine Cummins ist so ein Fall. Er wurde zum Bestseller, so wie es der Verlag Flatiron geplant hatte, der zum Hause Macmillan gehört, in dem auch Caroline Fraser, Jeffrey Eugenides und Paul Auster publizieren (und der wie die ZEIT Teil der Holtzbrinck Verlagsgruppe ist); Ende April erscheint das Buch auf Deutsch als Thriller im Rowohlt Verlag. Doch urplötzlich ist um American Dirt eine heftige öffentliche Debatte entbrannt. In dem Buch erzählt Cummins – ein Viertel Puerto-Ricanerin, ansonsten weiße Amerikanerin – die Geschichte von Lydia, die einen Buchladen in Acapulco besitzt. Nachdem ein mexikanisches Drogenkartell ihren Mann sowie den Großteil ihrer Familie erschießt, flieht sie mit ihrem achtjährigen Sohn nach Norden, um über die Grenze in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Die Geschichte, dessen war man sich sicher, würde einschlagen, gerade in politisch brisanten Zeiten wie diesen. Oprah Winfrey stellte das Buch am 21. Januar in ihrem Book Club vor; seit 1996 ist diese Literatursendung eine der höchsten marktstrategischen Auszeichnungen für Neuerscheinungen und Garant hoher Verkaufszahlen. Jeder, der das Buch läse, so Winfrey nun, könne genau nachvollziehen, was es heiße, Migrant auf dem Weg in die Freiheit zu sein. Der Verlag verdoppelte daraufhin die Startauflage auf 500.000 Exemplare. Prominente Schriftsteller wie Anne Pratchett, John Grisham, Don Winslow und Stephen King schwärmten von der herausragenden Leistung der Autorin, der Welt das Schicksal der in die USA fliehenden Mexikaner näherzubringen; eine Produktionsfirma sicherte sich die Filmrechte. Auch Latina-Celebritys wie Gina Rodriguez und Salma Hayek stellten begeistert Posts von sich und dem Buch ins Netz. Im Nachwort des Buches hatte Cummins erklärt, sie wolle lateinamerikanische Einwanderer würdevoll darstellen: "Im schlimmsten Fall nehmen wir sie als Mob wahr, als Invasion von Kriminellen, die unsere Mittel aufsaugen wollen, und im besten Fall als eine Art hilflose, verarmte, gesichtslose braune Masse, die auf unserer Türschwelle um Hilfe schreit. Wir sehen sie selten als Mitmenschen."

Als das Buch am 21. Januar erschien, kam alles sehr schnell ganz anders. Schon in den Tagen davor hatten lateinamerikanische Literaturkritiker und Autoren unter #dignidadliteraria, auf Blogs und in Rezensionen der Autorin vorgeworfen, sie würde mit dem Buch das Verbot der kulturellen Aneignung dreist überschreiten, indem sie Mexiko und den Kampf dortiger Migranten stereotyp, verletzend und beleidigend darstelle. Ferner werden dem Verlag und der Buchindustrie insgesamt vorgeworfen, weißen Autoren für die Darstellung mexikanischer Stoffe den Vorzug zu geben, das Buch für ein weißes Publikum zu vermarkten, lateinamerikanische Autoren, die wohl am besten erzählen könnten, was es heiße, migrantisch und prekär zu sein, links liegen zu lassen. Inzwischen sagte der Verlag die geplante landesweite Lesetour ab. Er befürchtete gewaltsame Ausschreitungen während Signierstunden, stattdessen sind nun Dialogforen mit der Autorin und der "Latinx"-Gemeinde geplant. In einer ersten Stellungnahme erklärte der Verlag noch, man verstehe zwar die Anliegen der Kritiker, sei aber dennoch stolz, American Dirt publiziert zu haben. Am 29. Januar dann knickte der Verlag ein: Man hätte die eigenen "Grenzen" nicht erkannt, außerdem unsensibel vermarktet, dafür entschuldige man sich. Auch Winfrey und Hayek entschuldigten sich für ihre vorschnelle Euphorie, Hayek mit der Begründung, sie habe das Buch gar nicht gelesen, sondern blind an Oprahs Empfehlung geglaubt. Pratchett hingegen blieb dabei, sie habe das Buch genossen.

Für Oprah Winfrey ist die ganze Sache offenkundig dramatisch. Auf einem Instagram-Video wandte sie sich Ende Januar an die Kritiker des Buches. Sie habe American Dirt zuallererst als Geschichte bedingungsloser Mutterliebe gelesen. Nun aber sei ihr klar, "dass wir eine andere Art von Gesprächen über American Dirt führen müssen und dass wir die Gedanken und Meinungen eines jeden in unserer Gemeinschaft willkommen heißen". Eine Debatten-Sondersendung ist geplant.

Das veränderte gesellschaftliche Klima in Amerika verstärkt solche Konflikte. Seit einigen Jahren haben viele Universitäten eine verschärfte Identitätspolitik in Gang gesetzt. Ziel war zunächst die bedingungslose Vielfalt (diversity), die Reinigung von Campus und Lehrplan von Personen, Worten, Ideen und Themen, die die herrschende Klasse (weiß, männlich, heterosexuell) repräsentieren würden. Begleitet wurde dies vom besagten Verbot der kulturellen Aneignung, das mittlerweile jenseits der akademischen Welt im Kulturbetrieb angekommen ist. Ob Theater und Film, Musik, Mode oder Showgeschäft, es gilt: Ich darf nur darstellen, was "meins" ist. Stelle ich hingegen etwas dar, was nicht meinen gelebten Erfahrungen im Hinblick auf Ethnie, Geschlecht, Sexualität, Sprache entspricht, repräsentiere ich es zwangsläufig falsch, denn ich kann ja nicht wissen, wie es sich anfühlt, zu sein, was ich nicht bin.