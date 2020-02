Nehmen wir Messiah. Seit einigen Wochen läuft diese unglaublich gute Serie auf Netflix. Es geht um die Rückkehr von Gottes Sohn auf unsere heutige Erde – kein Wunder, dass das alle sehen wollen, am liebsten in einem Stück. Weil das aber selbst für geübte Binge-Watcher zu lang ist, muss man in kleinen Happen schauen, was zum Glück geht, denn an das Leben im fiebrigen Suchtmodus hat man sich über die Jahre ja einigermaßen gewöhnt, Beherrschung ist zu einer Art Kulturtechnik geworden.

Nur offenbar nicht für jeden. Manche schwächeln. Das ist ein Problem. Und zwar nicht etwa, weil der Streamingdienst automatisch noch vor dem Schluss einer Folge ungefragt beginnt, die nächste abzuspielen wie ein übereifriger Kellner, der ein frisches Bier hinknallt, bevor das alte ausgetrunken ist. Nein, die tiefsten Augenringe dieser Tage kommen davon, dass man sich nachts streiten muss, und zwar mit dem Menschen, den man liebt.

Noch gibt es keine belastbaren Daten zum Thema Netflix-Betrug innerhalb von Beziehungen. Aber man kann bereits jetzt behaupten, dass dieses Phänomen eine der schwersten emotionalen Belastungsproben für Paare der Gegenwart ist.

Zur Veranschaulichung: ein Pärchen – Partner*in 1 und Partner*in 2 – ist synchron süchtig nach Messiah. Beide sitzen allabendlich eingekuschelt auf dem Sofa vor dem Tablet und gucken dem Typen mit den langen Haaren zu, wie er vor den staunenden Augen der Weltöffentlichkeit übers Wasser geht. So weit, so schön.

An einem Abend allerdings – sagen wir vorletzten Samstag – ist Partner*in 1 auf eine Party eingeladen. Partner*in 2 dagegen bleibt zu Hause (etwa weil er oder sie nicht eingeladen war, erkältet ist, die Kinder hüten muss oder alles zugleich). Nun die entscheidende Frage: Würden Sie, Partner*in 2, allein weitergucken? Und zwar ohne Partner*in 1 vorher um Erlaubnis gefragt zu haben? Bloß um Ihre eigene Sucht zu stillen? Und könnten Sie, Partner*in 1, nachdem Sie nach Hause kämen und auf die arglose Frage "Und wie war dein Abend?" vor vollendete Tatsachen gestellt würden, das Verhalten Ihres Partners tolerieren? Könnten Sie ihn verstehen? Oder würden Sie einen Moment innehalten, ungläubig nach Luft schnappen und dann mit sich aufbäumender Grabesstimme nachfragen: "Du hast WAS?"

Die Wahrheit ist: Beim Thema Serien-Betrug spalten sich die Geister. Es gibt ein wahres Netflix-Schisma, zwei Lager mit völlig konträren Glaubenssätzen. Wer das Thema unverbindlich im Freundes- oder Kollegenkreis anschneidet, stellt fest: Es wird erstaunlich schnell erstaunlich hitzig. Denn der Graben könnte tiefer nicht sein zwischen jenen, für die das Heimlich-allein-Weitergucken ein unverzeihlicher Skandal ist, weil immerhin mutwillig ein gemeinsames Ritual, das für Gesprächsstoff ("Meinst du, der Messias ist echt?") und gemeinsame Gefühlslagen ("Ich würde auch so gerne weitergucken") sorgt, gekappt wird. Und auf der anderen Seite jenen, für die es schlicht eine Frage der Großzügigkeit ist: Derjenige, der zu Hause sitzt, hat ja wohl selbstverständlich den Freischein, zu tun, was immer er oder sie möchte?

Wer ist hier hysterisch, wer egoistisch? Und wer nichts als ein fieser Betrüger?

Am Ende ist es müßig, das Ganze mit Worten klären zu wollen. Glaube ist Glaube. Es bringt nichts, über ihn zu streiten. Außer man wünscht sich den Dritten Weltkrieg oder die Scheidung. Für alle, die das nicht tun, lohnt es sich, fortan auf Nummer sicher zu gehen und dem Messias lieber wieder nur gemeinsam zuzusehen. Man kann so vieles von ihm lernen! Etwa dass es keinen Menschen gibt, der frei von Schuld ist. Und dass aber jedem, unabhängig von der Schwere seines Vergehens, eines Tages vergeben werden wird. Ja, das gilt sogar für die übelsten aller Netflix-Betrüger – und tatsächlich auch für diejenigen, die ihnen spät in der Nacht noch so eine wahnsinnige Szene gemacht haben.