"Eure Religion ist scheiße!", rief eine Schülerin in Frankreich Muslimen zu. Nun wird sie bedroht – in einem Land, in dem Blasphemie straffrei ist. Das kann für Deutschland kein Vorbild sein, sagt Khola Maryam Hübsch. Sie möchte den deutschen Blasphemie-Paragrafen noch verschärfen. Ali Utlu hingegen sagt: Weg damit!