Gliederschmerzen! Also doch. Die Chinesin im Seminarraum des bayerischen Automobilzulieferers Webasto litt unter Gliederschmerzen. Die schlichte Diagnose, Ergebnis eines Ferngesprächs zwischen Berlin, München und Schanghai, verändert den Blick auf das Coronavirus – und auf den möglichen Verlauf seines Ausbruchs. Denn eine der Schicksalsfragen, auf die die Wissenschaft dringend eine Antwort sucht, ist die nach dem Übertragungsweg des Erregers. Wird er auch von Menschen verbreitet, die sich noch gar nicht krank fühlen? Das wäre eine schlechte Nachricht.

Das Coronavirus aus Wuhan hat die medizinische Forschung weltweit in einen Ausnahmezustand versetzt. Testverfahren, Genomdaten, Fallbeschreibungen werden in hoher Geschwindigkeit publiziert. Statt auf Konkurrenz setzen die Forscher zunehmend auf Kooperation. 75 Wissenschaftsverlage und Forschungsorganisationen haben eine Vereinbarung unterzeichnet, in der sie versprechen, ihre Erkenntnisse auszutauschen. Es gelte, schreibt der amerikanische Arzt Abraar Karan im British Medical Journal, die Epidemie der Desinformation einzudämmen.

Die Kehrseite der rasenden Offenheit zeigt ausgerechnet jener Artikel deutscher Forscherinnen und Forscher, der am 30. Januar im New England Journal of Medicine (NEJM) über das Infektionsgeschehen rund um München erscheint. Völlig symptomfrei sei die sogenannte Indexpatientin aus China gewesen, bei der sich Mitarbeiter während eines Meetings in der Webasto-Zentrale in Stockdorf infiziert hätten, schrieben die Autoren. Sie verschwiegen: Sie hatten nie mit der Frau gesprochen.

Die Mathematik des Ausbruchs spielt bei der Einschätzung der Risiken eine zentrale Rolle. Das Gefahrenpotenzial von 2019-nCoV enthüllt sich nur langsam. Noch könnte es als eine neue Art Erkältung in die Geschichte eingehen, die nur geschwächten Menschen gefährlich wird. Es kann sich aber auch als ein pandemisches Virus entpuppen, das den größten und gefährlichsten Influenza-Ausbrüchen in nichts nachsteht. Forscherinnen und Forscher suchen dringend Antworten: Wie schnell verbreitet sich das Virus? Wann und wie leicht ist es von Mensch zu Mensch übertragbar? Wie schwer erkranken Infizierte, und wie viele sterben?

Für Wissenschaftler ist die Infektionskette im bayerischen Stockdorf Glücksfall und Herausforderung zugleich. Sie befinden sich in einem Wettlauf mit dem Virus und müssen trotzdem Ruhe verbreiten und die auch noch gut begründen: Niemand in Deutschland ist akut gefährdet, und doch lohnt sich akribische Vorbereitung.

Währenddessen zeichnet sich Stück für Stück ein Profil des neuen Erregers ab. Er scheint – schlechte Nachricht – leichter übertragbar zu sein als das Sars-Virus von 2002/03. Er tötet aber – gute Nachricht – weniger Infizierte, in China nach aktuellen Schätzungen etwa zwei von hundert. Vermutlich ist die Zahl real sogar deutlich kleiner. Es gibt harmlose Infektionsverläufe, die einer leichten Erkältung ähneln und daher wohl oft nicht registriert werden. Aber etwa zehn Prozent der Infizierten erkranken schwer. Die bisherigen Daten zeigen, dass vor allem alte Menschen gefährdet sind – und Männer öfter als Frauen. Ein Infizierter steckt 2,5 bis 4 weitere Menschen an, aber auch diese Zahl ändert sich. Das Virus wird meist über die Luft übertragen, Schmierinfektionen (Türklinken!) sind nicht ausgeschlossen. Von der Ansteckung bis zum Ausbruch von Symptomen dauert es wohl fünf Tage, es können auch zwei sein – oder vierzehn.

Die Unschärfe ist ein gewaltiges Problem: Denn jeder Parameter beeinflusst die Vorhersagen massiv. Da ist der aktuelle Hinweis, dass die deutschen Ärzte den Erreger nicht nur in der Lunge, sondern auch im Rachenraum und in Stuhlproben der Infizierten aus Stockdorf gefunden haben, eine ebenso schlechte Nachricht wie der zuvor bereits aus den USA vermeldete Virusfund im Stuhl von Infizierten.