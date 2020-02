Wenn Deutsche demnächst zum Skiurlaub in die Schweiz fahren, wird es in den Gondeln und Luxusgeschäften leerer sein als gewohnt. Denn die chinesischen Touristengruppen, die zuletzt immer dominanter im Straßenbild wurden, bleiben aus. Schuld ist das Coronavirus. Viele Flüge von und nach China sind zurzeit gestrichen, zwei Drittel der Übernachtungen von Chinesen in Europa wurden storniert, schätzt der europäische Tourismusverband Etoa. Was die Skifahrer vielleicht freut, sorgt die Hoteliers und Boutiquenbetreiber. Denn die Chinesen sind nicht nur eine stetig wachsende Reisegruppe, sondern auch eine wenig knausrige: Je Nacht geben sie beispielsweise in der Schweiz fast dreimal so viel aus wie deutsche Gäste.

Länder mit viel Tourismus sind deshalb die ersten, deren Wirtschaft vom Coronavirus getroffen wird. Doch sie werden nicht die einzigen bleiben.

Das Virus ist zu einer Gefahr für die Weltwirtschaft geworden. Das sieht man schon an den Reaktionen der Aktienmärkte. Die Kurse rauschten nicht nur in China nach dem dortigen Neujahrsfest runter. Neun Prozent Minus verzeichnete am Montag der Shanghai Composite Index. Und als in der Woche zuvor die chinesischen Börsen noch geschlossen waren, reagierten schon die internationalen Märkte. Der Deutsche Aktienindex Dax fiel vergangene Woche am Montag deutlich, erholte sich dann leicht, um am Donnerstag noch mal zu sinken. Insgesamt verlor er in der Woche 4,4 Prozent. Der Dow Jones in den Vereinigten Staaten fiel in derselben Woche um 3,5 Prozent. Auch Öl und Kupfer, deren Kurse immer schnell reagieren, wenn die Weltkonjunktur in Gefahr ist, gaben deutlich nach.

Anleger neigen zwar zur Übertreibung, bilden aber ziemlich gut ab, was aktuell für die Zukunft erwartet wird. Und die Erwartung derzeit ist: Obacht, dieses Virus könnte ansteckend sein. Ansteckend für die Weltwirtschaft.

Das liegt vor allem daran, dass es in China ausgebrochen ist, einem Land, das hochgradig verflochten ist mit dem Rest der Welt. Zum Beispiel über die Rohstoffe: 13,5 Prozent des Rohöls der Welt und fast die Hälfte des Rohstahls gingen letztes Jahr dorthin. 2002 lag der jeweilige Anteil erst rund halb so hoch. Auch im Konsum hat China eine Bedeutung gewonnen, die nicht unterschätzt werden sollte. Fast jedes dritte Smartphone wird heute in China verkauft und mehr als jedes dritte Auto.

Zahl der Infizierten (in Tausend) Quellen für alle Grafiken in diesem Artikel: Finanzen.net; WHO © ZEIT-Grafik

Je verflochtener andere Länder wiederum mit China und mit der Weltwirtschaft sind, desto gefährdeter sind sie, falls das Virus die chinesische Wirtschaft für längere Zeit lahmlegt. Deutschland ist enorm globalisiert, wie unter anderem der Exportüberschuss zeigt, der zuletzt wieder höher war als in allen anderen Ländern der Welt. Das drittwichtigste Exportland ist China. Gleichzeitig ist es das wichtigste Importland. Was einzelne Branchen angeht, ist insbesondere die deutsche Autoindustrie stark an China gebunden. Etwa jedes dritte Auto verkaufen BMW, Daimler und Co. dorthin, bei Volkswagen sind es sogar 40 Prozent.

Die Abhängigkeit ist also groß. Doch kann das Virus tatsächlich so viel anrichten, dass es die gesamte deutsche Volkswirtschaft spürt?

Der Weltwirtschaft kann es auf drei Wegen schaden. Erstens ganz direkt. Seit viele Menschen wegen der Gesundheitsgefahr zu Hause bleiben, seit Läden geschlossen bleiben, Fitnessstudios, Restaurants und teils ganze Fabriken, ist die Binnenwirtschaft Chinas kurzzeitig beinahe zum Stillstand gekommen. Ausländische Firmen spüren das. Entweder weil sie weniger in China verkaufen oder weil chinesische Touristen stornieren. Oder, wenn sie selbst in China produzieren, weil die Produktion ausfällt. Das kann, wenn der Höhepunkt der Ansteckung überschritten ist, schnell wieder vorbei sein.

Börse China (Shanghai Composite) © ZEIT-Grafik

Schaden kann das Virus der Weltwirtschaft zweitens über das chinesische Wachstum. Dauert die Epidemie länger und senkt sie das Wachstum über einen längeren Zeitraum, wirkt das indirekt zurück auf Länder, die mit China verbunden sind. Denn in der Folge investieren die Firmen weniger in China. Und Länder, die Investitionsgüter produzieren – Deutschland ist hier stark –, werden getroffen.

Der dritte Weg ist der unwahrscheinlichste, aber gefährlichste: eine Panik. Entwickelt sich die Epidemie in China oder sogar weltweit so dramatisch, dass das Vertrauen der Anleger sinkt und Kurse weltweit abstürzen, kann das in eine Finanzkrise münden. Das wird derzeit auch deshalb debattiert, weil viele Ökonomen die Lage der Weltwirtschaft ohnehin als fragil empfinden. Der Amerikaner Kenneth Rogoff etwa warnt schon seit Längerem davor, dass die Risiken für eine erneute Finanzkrise weltweit steigen. Im Januar diskutierten prominente Wirtschaftswissenschaftler auf dem Jahrestreffen der American Economic Association über mögliche Auslöser. Das Virus war damals noch kein Thema, wohl aber China. Das Land steht unter Beobachtung, da es jahrelang rasant gewachsen ist, nun aber schon seit Längerem schwächelt. Der Immobilienboom hat aus Sicht mancher Beobachter eine gefährliche Dimension angenommen, die Verschuldung ebenfalls. Manchmal braucht es nur einen Auslöser, damit die ganze Situation kippt. Zumal die Notenbanken weltweit nicht mehr so stark sind wie einst, seit sie viel Pulver in der Finanzkrise verschossen haben.

Aber kann ein Virus wirklich ein Auslöser für solch eine dramatische Krise sein? Der Blick zurück könnte Anlass zur Entwarnung sein. Der Ausbruch der Infektionskrankheit Sars im Jahr 2003, der Tsunami in Thailand und Indonesien (2004, 230.000 Todesopfer) oder die Reaktorkatastrophe in Fukushima (2011) hatten ökonomisch begrenzte Folgen. Schon wenige Quartale nach der Katastrophe lief die Wirtschaft wieder auf vollen Touren.