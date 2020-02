Ich leide derzeit unter einem Syndrom, das man rage fatigue nennen könnte, Empörungserschöpfung, Wutmüdigkeit. Es ist, wenn man so will, die letzte Stufe im Aufregungsspektakel dieser Tage. Ein diffuser Entrüstungsekel in Kombination mit einem Gefühl von Sinnlosigkeit, der in die Frage mündet: Wie sollen Politik und Weltveränderung gelingen, wenn wir schon im Falle von Nichtigkeiten so miteinander reden und streiten?

Erinnern wir uns nur ein letztes Mal an "Oma-Gate" und den Kinderchor des WDR mit seinem Umweltsau-Liedchen. Denken wir an Annegret Kramp-Karrenbauers Faschingswitzchen, an Kita-Schweinefleisch-Debatten, Gretas ICE-Fotos, das übliche Twitter-Gewitter. Das Schema ist stets: zuerst der Ur-Aufreger, dann, gepusht von Empörungsprofis unterschiedlicher Couleur, ein plötzlich aufschäumendes Zusammenspiel sozialer und redaktioneller Medien. Schließlich das immer heftigere Aufeinandereindreschen unterschiedlicher Lager und die Empörung über die Empörung der jeweils anderen Seite. Und zum Schluss das allgemeine Kopfschütteln über den Zustand der Debattenkultur.

Wie kommt man da raus? Wie ließen sich Techniken der Abkühlung trainieren? Wie produktiv streiten? Ich behaupte: Die gesellschaftliche Mitte ist heute gefordert wie nie zuvor. Sie muss in Zeiten der Spektakelpolarisierung gleichermaßen behutsam und hartnäckig für eine Sprache der Mäßigung werben. Und sie muss im Versuch, den Diskurs zu entgiften, fünf Fehldiagnosen und Kommunikationsmythen überwinden, die gerade im Milieu der Engagierten verbreitet sind.

Diese Kommunikationsmythen sind Ausdruck der Ratlosigkeit, der Sehnsucht nach schnellen Lösungen. Sie sind geprägt von der resignativen Fixierung auf die Unterwelt der Hasskommunikation, von einem schematischen Rezeptdenken, von irreführenden Dialoghoffnungen und falschen Filterblasen- und Polarisierungsängsten.

I. Der Untergangsmythos – oder der falsche Fokus auf das hässliche Extrem

Die Götter des Negativismus sind mächtig und werden überall verehrt, auch in der gesellschaftlichen Mitte. Das Zeitalter der Fakten sei vorbei, so heißt es, der Diskurs erloschen, die Öffentlichkeit liege "in Trümmern" (Eva Menasse).

Aber stimmt das? Natürlich nicht. Es gibt, ohne Frage, ein Übermaß an verbaler Aggression, eine Verpöbelung von Diskurs und Debatte, entsetzliche Formen der Menschenjagd, online wie offline. Es gibt aber auch bedrückende Formen der moralisierenden Empfindlichkeit und hypersensible Versuche der Diskursreinigung. Und es gibt (und das ist die gute Nachricht) in Schulen, Universitäten, Unternehmen und Redaktionen längst ein Bemühen um echte Wertschätzung, Respekt, Achtsamkeit und Authentizität.

Das heißt: Wir leben, kommunikationsanalytisch betrachtet, in einer Gesellschaft der Gleichzeitigkeiten. Anders gesagt: Der Hass ist das hässliche Extrem, das man nicht für das Ganze nehmen sollte. Warum? Weil es gilt, die Pöbler und Hater als die radikale, boshafte Minderheit vorzustellen, die sie sind. Und weil die gesellschaftliche Mitte vor der Frage steht: Bedient sie selbst – in formaler Ähnlichkeit zu den rechtspopulistischen Narrativen des Niedergangs ("Tugendterror!", "Meinungsdiktatur!") – die Sprache der Eskalation und produziert so eigene Zerrbilder der Kommunikationsrealität?

II. Der Rezeptmythos – oder die Zukunftstugend der respektvollen Konfrontation

Es existiert keine Weltformel der Diskursrettung. Menschliche Kommunikation ist auf herrliche und beunruhigende Weise unberechenbar. Gewiss, damit das Miteinander-Reden gelingt, braucht es den Abschied von absoluten Wahrheitsvorstellungen und von den großen und kleinen Ideologien des eigenen Alltags – warum sollte man sonst sprechen? Wer das Kommunikationsklima verbessern will, der muss das Zögern lernen, die um Genauigkeit ringende Bewertung. Die Ad-hoc-Reaktion im Affekt, der kommentierende Sofortismus in einer ohnehin überhitzten Atmosphäre – all das ist tendenziell destruktiv. Und wer das Individuum in eine Klischeeschublade sperrt (weißer alter Mann, hysterische Feministin, frustrierter Ostdeutscher), der produziert unvermeidlich Kränkungen. Aber sonst?