Auf eines konnte sich Glenn Simpson immer verlassen. Seine Gesprächspartner in Washington hielten den Mund. Egal was passierte, seine Ermittlungsfirma Fusion GPS blieb im Hintergrund. Dann kam der 10. Januar 2017. Und um 18.20 Uhr wurde aus Glenn Simpson ein persönlicher Feind von Donald Trump. Der Grund: In dieser Minute wurden seine Recherchen über den heutigen US-Präsidenten öffentlicher, als Simpson sich das jemals hatte vorstellen können.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden