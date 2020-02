Nach einiger Zeit ist der Vorgarten mit Trümmern übersät, die Fassade des schmucklosen Hauses zur Hälfte eingeschlagen. Man kann sich eine leicht schäbige Finca nach einem ausschweifenden Gelage vorstellen, in dessen Verlauf die Feiernden zu einer gewalttätigen Meute mutierten. Die Menschen auf der Bühne arbeiten sich derweil durch den gewaltigen neuen Theatertext von Elfriede Jelinek.

Schwarzwasser, das am Donnerstag im Wiener Akademietheater uraufgeführt wird, ist eine gewaltige Sprachlawine, die einen mächtigen Sog entwickelt. Als Ausgangspunkt dient der Literaturnobelpreisträgerin die Ibiza-Affäre, in der sie im Grunde genommen eine Orgie sieht, eine Orgie, die weit mehr symbolisiere als das politische Geschachere auf der Balearen-Insel. Was aber realiter bestenfalls für ein Schmierentheater taugt, entwickelt Jelinek weiter zu einer universellen Anklageschrift. In weiten Passagen überschreibt sie die Bakchen des Euripidses, eine der blutigsten Tragödien der griechischen Antike, an deren Ende Agaue, die Mutter von Pentheus, dem Despoten von Theben, ihren Sohn im wahnsinnigen Rausch zerfetzt, da sie ihn für einen Berglöwen hält. Das ist die Rache des Dyonisos, des Gottes des Weines und der Ekstase, dafür, dass ihm Thebens Herrscher seine Göttlichkeit aberkennen wollte.

Mit genau dieser Tragödie hatte Burgtheater-Direktor Martin Kusej im vergangenen September seine erste Spielzeit eröffnet. Damals gab die Deutung von Regisseur Ulrich Rasche, der das Geschehen auf einer mächtigen Theatermaschine inszenierte, durchaus zu verstehen, man könne in Pentheus einen frühen Vorgänger moderner Führungsfiguren vom rechten Rand sehen. Die Doppelung von Original und Überschreibung sei ein Zufall, sagt Dramaturgin Sabrina Zwach, bei der Spielplanerstellung habe man am Burgtheater noch gar nicht gewusst, wie Jelineks Text aussehen werde.

Vermutlich wird es im Publikum einige lange Gesichter geben. Zuschauer, angelockt von der Erwartung, Elfriede Jelinek werde mit scharfen Worten mit dem Personal der Ibiza-Affäre abrechnen, werden wohl ein wenig enttäuscht nach Hause gehen. Mit den traurigen Figuren des Ibiza-Videos beschäftigt sich Jelinek in ihrer Zeitdiagnose nur am Rande und mit Anspielungen. Immer wieder schimmert die Affäre, ähnlich wie andere kleine Ungeheuerlichkeiten, durch, das alles sind allerdings für sie nur armselige Symptome, bedeutsam wie ein winziger Pickel auf dem Körper eines Hünen.

"Bei meinem Text reicht es nur zur Bloßstellung von Lächerlichkeit, womit ich mich wahrscheinlich selbst lächerlich mache", schreibt die Autorin in einem erklärenden Essay, das die Premiere begleitet: "Schaden tut den Populisten sowas nicht ... Das Ganze eben in der Parodie (die sich kaum noch weiter parodieren lässt) eines bacchantischen Fests, aber mit Wodka Red Bull und vielleicht noch ein paar Linien Koks."

Jelineks Text besitzt noch ein zweites Referenzsystem. Mit seiner äußerst komplexen mimetischen Theorie entwickelte der verstorbene französische Kulturanthropologe und Religionsphilosoph René Girard ein universelles Erklärungsmodell sozialer Zusammenhänge. In dessen Zentrum steht das Phänomen der Gewalt. Menschliche Gesellschaften könnten nur dann überleben, wenn es gelingt, das Ausbreiten von Gewalt unter Kontrolle zu halten. Konflikte würden durch Nachahmungsverhalten von Menschen, die in engem Kontakt zueinander leben, verursacht Das führt rasch zu Gewalteskalationen, in denen das ursprüngliche Objekt keine Rolle mehr spielt: Sie werden lediglich durch das Imitieren des anderen in Gang gehalten. Entspannung könne nur dann erzielt werden, wenn ein Sündenbock geopfert werde.