Ich schreibe diesen Text unausgeschlafen, mit einer Mischung aus Wut und Beklemmung im Bauch. Das liegt daran, dass ich gestern Abend eine Idee hatte, deren Folgen mich nun nicht mehr loslassen. Ich wollte herausfinden, was Facebook über mich weiß. Deshalb öffnete ich mein Facebook-Profil und klickte mich rechts oben durch das Menü mit den Einstellungen. Dass das um 22 Uhr nicht besonders klug ist, wurde mir erst klar, als ich nicht einschlafen konnte, weil meine Gedanken nicht aufhörten, um Facebook zu kreisen.

Ein paar Tage vorher hatte ich eine Presseveranstaltung im Hamburger Büro des Konzerns besucht. Dort hatten freundliche PR-Leute mir und einigen anderen Journalisten eine Neuerung präsentiert: Erstmals können Nutzer einsehen, wie Facebook sie im Netz verfolgt, also dann, wenn sie sich nicht auf der Plattform, sondern irgendwo anders im Internet bewegen. Mehr Transparenz, das klang gut. Ich verließ den Termin mit einem guten Gefühl und beschloss, es selbst auszuprobieren.

Das Tracking ist eine der wichtigsten Datenquellen für die Plattform. Wer beispielsweise Online-Shopping mag (so wie ich), der wird von Facebook dabei beobachtet. Facebook weiß nicht nur, wann ich bei Zalando oder Asos schaue, sondern auch, ob ich dort etwas kaufe. Möglich ist das, weil diese und zahllose andere Seiten unsichtbare Bausteine enthalten, die meine Aktivitäten automatisch an Facebook übermitteln, ohne dass ich davon etwas mitbekomme.



Für Facebook und seine Werbekunden sind diese Datenverkehrsströme essenziell, denn sie ermöglichen es, Werbeanzeigen auf die Nutzer zuzuschneiden. Das ist der Kern des Geschäftsmodells, mit dem Facebook zusammen mit Google seit mehr als einem Jahrzehnt den Werbemarkt online dominiert.

Das alles war mir bekannt, zumindest in groben Zügen. Auch dachte ich, dass ich mich, so gut es geht, vor Facebook schützen würde. Ich besuche das soziale Netzwerk nur noch selten. Wenn ich mich irgendwo auf einer Website mit meinem Facebook-Profil anmelden soll, wähle ich die mühsamere Alternative per E-Mail. Ansonsten würde es Facebook noch leichter haben, meine digitalen Schritte zu verfolgen.

Als ich nun am Abend die Liste mit meinen "Aktivitäten außerhalb von Facebook" durchging, wurde mir klar, wie naiv ich war. Und ich verstand, was Kritiker wie der amerikanische Technologe Tristan Harris meinen, wenn sie vom Machtgefälle zwischen Facebook und seinen Nutzern sprechen.

216 Webseiten und Apps haben Informationen über mich mit Facebook geteilt. Nur in den vergangenen sechs Monaten. Mir fällt sofort auf: Die Liste verzeichnet neben Modehändlern und Nachrichtenseiten (darunter auch ZEIT ONLINE) eine Reihe von Reiseportalen und Fluggesellschaften. Aus den Daten lässt sich mit wenig Mühe rekonstruieren, was mich im vergangenen halben Jahr beschäftigt hat. Nicht bloß virtuell, sondern ganz real. Ende des Jahres suchte ich nach einem Urlaubsziel, um dem Hamburger Winter zu entkommen. Deshalb die vielen Besuche bei Airlines und Hotelbuchungsseiten.

Reisen sind das eine. Doch Facebook weiß auch Dinge über mich, die so intim sind, dass ich überlegt habe, ob ich darüber schreiben will. Wie viele Frauen benutze ich eine Zyklus-App. Meine heißt Clue und wurde von einem Berliner Start-up entwickelt; mit zwölf Millionen Nutzerinnen gehört sie zu den populärsten überhaupt. Ich trage in Clue ein, wann ich meine Tage habe, und gelegentlich auch, ob ich an Krämpfen oder PMS leide. Mir hilft die App zu wissen, wann meine nächste Periode kommt. Den eigenen Zyklus zu kennen gilt in meiner Generation als feministisch. Viele Frauen nutzen Zyklus-Apps aber auch, um ihren Eisprung zu ermitteln. Warum das wichtig ist, dazu gleich mehr.

Ich kann mich nicht erinnern, bewusst zugestimmt zu haben, dass Clue meine Daten an Facebook weitergeben darf. Tatsächlich aber hat Clue seit Oktober 13-mal "Aktivitäten" von mir übertragen, wie es Facebook so harmlos nennt. Welche Daten das sind, erfahre ich nicht. Genauso wenig, was der Konzern damit macht – auch das zeigt das Machtgefälle zwischen der Plattform und mir. Als ich bei Clue nachfrage, schreibt ein Sprecher mir, dass die App nur das "absolute Minimum an Daten" mit Facebook teile: wie oft eine Nutzerin die App öffne und ob sie Geld dafür zahle. So "optimiere" Clue die "Performance" seiner Marketingkampagnen. Das Start-up wisse um seine "große Verantwortung", schreibt mir der Sprecher noch.