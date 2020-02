Vor einem Jahr wuchs Fridays for Future scheinbar aus dem Nichts zur größten Jugendbewegung, die es in Deutschland je gab. Jetzt werden die Demonstrationen immer kleiner. Die Aktivisten fragen sich, wie es weitergehen soll.

Ein paar von den anderen haben sich unterwegs im Reisebus noch mit Farbe die Gesichter bemalt, damit sie nicht erkannt werden. Manche haben sich die Fingerkuppen mit Sekundenkleber und Rasierklingen präpariert, damit man später keine Abdrücke nehmen kann.

Tara Cicchetti nicht. Man kann ruhig wissen, dass sie in dieser Gruppe dabei ist. Am Morgen in der Dunkelheit stolpern sie über Wurzeln, rutschen durch den Matsch, manchmal halten sie sich an den Händen, um nicht zu fallen. Auf einer Lichtung packen sie schweigend Overalls aus ihren Rucksäcken, der von Tara Cicchetti ist weiß und mit roter Farbe beschmiert.

Weiter durch den Wald, hinter den Bäumen leuchten schon die Lichter des Kraftwerks. Ein Stoppelfeld, Bahngleise, ein offenes Tor in einem Zaun.

Dann ist sie drin.

Es ist 7.43 Uhr am vergangenen Sonntag in Datteln, Nordrhein-Westfalen. 120 Anti-Kohle-Aktivisten von Ende Gelände, einer Organisation, die der Verfassungsschutz als "linksextremistisch beeinflusst" einschätzt, sind dabei, das neue Steinkohlekraftwerk zu besetzen, und Tara Cicchetti, Aktivistin von Fridays for Future, ist dabei. Das wird ihr eine Strafanzeige einbringen.

Tara Cicchetti ist 22, vor zwölf Monaten hat sie ihr Studium in Technischer Chemie abgebrochen, um gewissermaßen hauptberuflich zu demonstrieren, zu diskutieren, zu organisieren, für die Klimagerechtigkeit, wie sie sagt.

Seit gut einem Jahr fordert Fridays for Future jeden Freitag von der deutschen Regierung, den CO₂-Ausstoß zu senken. Die Kohlekommission hat empfohlen, kein neues Kohlekraftwerk mehr ans Netz zu lassen. Trotzdem soll nun Datteln 4 in Betrieb gehen. "Wie kann man ein Kohleausstiegsgesetz beschließen und ein neues Kohlekraftwerk ans Netz bringen?", sagt Tara Cicchetti. Sie sei es leid, an die Politik zu appellieren, man müsse die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen.

In Demokratien regiert das Volk. Es wählt seine Repräsentanten. Wenn Bürger sich von diesen Repräsentanten nicht vertreten fühlen, tragen sie ihre Forderungen auf Transparenten vor Rathäuser und Parlamente. Der Druck der Straße hat in der Bundesrepublik immer wieder den Lauf der Geschichte beeinflusst, mindestens so sehr wie durch Wahlen herbeigeführte Regierungswechsel. Die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, die Anti-Atomkraft-Bewegung haben eine so zentrale Rolle gespielt, dass der Soziologe Niklas Luhmann das Protestieren an sich zu einem Wesensmerkmal der Bundesrepublik erklärte.

Jetzt also: Fridays for Future.

Als in Deutschland auf einmal Hunderte, dann Tausende, dann Hunderttausende Schüler auf die Straße statt in den Unterricht gingen, wirkte es, als sei da aus dem Nichts eine Jugendbewegung entstanden. Die größte, die es in Deutschland je gegeben hat. Selbst Wissenschaftler des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin, die sich um eine erste empirische Annäherung bemühten, räumten ein, sie hätten diese Entwicklung nicht kommen sehen.

Nun aber, zum ersten Geburtstag von Fridays for Future in Deutschland, in einem Winter, der neue Wärmerekorde aufstellt, stellt sich die Frage, wie es mit der Bewegung weitergehen soll. Seit Wochen sinken die Teilnehmerzahlen bei den freitäglichen Protestaktionen. Zuletzt gingen im Januar in Berlin nur noch 300 Demonstranten auf die Straße, in Hamburg und München jeweils 400. Der Ortsverband Köln, zu dem auch Tara Cicchetti gehört, die bei der Besetzung von Datteln 4 dabei war, beschloss Ende des Jahres, das Freitagsritual auszusetzen. Es bringe ja doch nichts mehr.

Eine Bewegung, der Name sagt es schon, darf nicht stillstehen. Sie muss etwas verändern wollen und auch sich selbst ständig verändern: neue Mitglieder gewinnen, neue Arten des Protests erfinden.

Wohin aber bewegt sich Fridays for Future? Verlieren die Aktivisten ihre Energie? Radikalisieren sie sich?

Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind angesichts einer Organisation, die offiziell gar keine Organisation ist, weil sie kein Verein ist, kein Verband, keine Partei, also auch keine Mitglieder hat. Weshalb man nicht genau sagen kann, wie viele Menschen zu ihrem festen Kern gehören. Man kann ja noch nicht mal richtig sagen, ab wann jemand als "FFFler" gilt: Wie häufig muss man auf eine Demo gehen, um dazuzugehören?

Die Offenheit der Bewegung, das Fließende, ist es, was nun immer wieder zu Problemen führt. Dieselbe Offenheit, die sie so schnell groß und stark gemacht hat.

Es ist Anfang Dezember 2018, seit mehr als drei Monaten streikt die schwedische Schülerin Greta Thunberg jeden Freitag vor dem Parlament in Stockholm. Im polnischen Kattowitz sind Regierungsvertreter aus aller Welt zur UN-Klimakonferenz zusammengekommen. Sie sollen Regeln festlegen, um das Pariser Abkommen von 2015 umzusetzen. Das Pariser Abkommen, das als großer Durchbruch gefeiert wurde. Knapp 200 Länder haben damals beschlossen, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, möglichst sogar auf 1,5 Grad.

Was sie nicht beschlossen haben: wie dieses Ziel erreicht werden soll. Das festzulegen ist die Aufgabe in Kattowitz.

Die UN-Klimakonferenzen finden seit 1995 jährlich statt. Längst kommen dabei nicht nur Vertreter der Regierungen zusammen, um die offiziellen Verhandlungen zu führen, sondern auch Wissenschaftler, Lobbyisten und Aktivisten, um ihre Erkenntnisse und Positionen bekannt zu machen und Einfluss auf die Politik auszuüben. Zu den Klimaaktivisten gehören auch zahlreiche junge Leute, viele von ihnen sind nach Kattowitz gereist.

Aus Deutschland ist zum Beispiel der Stuttgarter Abiturient Louis Motaal dabei, groß gewachsen und damals 19 Jahre alt, der seit Langem schon für die Organisation Plant for the Planet arbeitet, die weltweit Bäume pflanzt. Er wird in zwei Monaten das Spendenkonto für den deutschen Ableger von Fridays for Future eröffnen, aber das weiß er jetzt natürlich noch nicht. An diesem Tag hat er ein Problem mit der Schokolade, so erzählt er das später.

Jedes Jahr verteilt seine Organisation bei der Klimakonferenz Schokolade, aber dieses Jahr ist die Lieferung nicht angekommen. Motaal ist die ganze Zeit am Handy, organisiert Taxis, die neue Schokolade zum Stadion bringen. Dass diese schwedische Schülerin, die jeden Freitag für das Klima streikt, auch in Kattowitz ist, hat er gehört, aber es ist ihm nicht wirklich wichtig. Warum auch? Wie soll ein einzelnes Mädchen mit einem Schild aus Sperrholz die Klimapolitik der Industrienationen verändern? Wie soll sie erreichen, was all die großen Umweltorganisationen seit Jahren nicht fertigbringen? Louis Motaal hat sich die Videos von Greta Thunberg, die seit einigen Wochen im Netz kursieren, gar nicht erst angesehen.

Auch Luisa Neubauer, damals 22, ist von Greta nicht sonderlich beeindruckt. Neubauer ist als Jugenddelegierte der UN nach Kattowitz gefahren und hätte das Mädchen gar nicht wahrgenommen, wenn Greta nicht zufällig in einen der Konferenzräume gekommen wäre, als Neubauer ihn gerade verlassen wollte. Neubauer bleibt also sitzen und hört sich an, was Greta da vorne auf dem Podium zu sagen hat: dass viele Leute glaubten, sie wüssten über den Klimawandel Bescheid, das stimme aber gar nicht.

Nach der Veranstaltung stellt sich Luisa Neubauer in die Schlange all derer, die kurz mit Greta reden wollen, so wie die Menschen Monate später Schlange stehen werden, um mit ihr, Luisa Neubauer, zu reden. Sie will Greta Thunberg bloß um ein Statement zum deutschen Kohleausstieg bitten, das sie auf Social Media posten will. Auch sie hält die Idee des Schulstreiks nicht für sonderlich revolutionär.