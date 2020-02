Der große George Steiner, der jetzt im Alter von 90 Jahren in Cambridge gestorben ist, hat als Komparatist an den bedeutendsten Universitäten der Welt gelehrt, ob Princeton oder Yale, Oxford oder Harvard, Genf oder Paris, aber eigentlich reicht der Begriff der vergleichenden Literaturwissenschaft (Komparatistik) bei Weitem nicht aus, das Besondere seiner Person und seines Werks zu bezeichnen. Er war Exeget, ein Schriftgelehrter, ein Gigant alteuropäischer Bildung, ein Essayist und Schriftsteller höchsten Grades – und übrigens auch der Mann, der das Wort von der "Suhrkamp-Kultur" erfunden hat.

Das Buch, das ihn 1990 bei uns berühmt gemacht hat, heißt Reale Gegenwart (Real Presences) und beginnt schon auf der ersten Seite mit einer Provokation: "Die These lautet, daß jede logisch stimmige Erklärung des Vermögens der menschlichen Sprache, Sinn und Gefühl zu vermitteln, letztlich auf der Annahme einer Gegenwart Gottes beruhen muß." Nein, es geht hier nicht um eine neue Kunstreligion, sondern darum, in den großen Kunstwerken den Anteil des Absoluten zu erkennen und zu überliefern. In einem Gespräch, das Iris Radisch 2014 mit ihm führte, hat er gesagt: "Der Schriftsteller, der Künstler, der Musiker sind für mich die Realität. Der Briefträger, der ihre Botschaften austrägt, das bin ich. Nie soll man die beiden vermischen."

Gegen diese permanente Vermischung hatte Steiner schon in seinem Buch Reale Gegenwart seinen Zorn gerichtet: "Der Geist unseres Zeitalters ist der des Journalismus. Eine tonangebende Tollheit von sekundärem Diskurs infiziert Denken und Sensibilität." Und das Elend besteht darin, dass wir die Abwesenheit Gottes nicht einmal als Problem empfinden. Das sekundäre Gerede übertönt das Schweigen der Kunstwerke.

Warum Denken traurig macht hieß eines seiner späten Bücher (2006). Es macht traurig, weil es nie an ein Ende kommen kann, weil jedes scheinbare Ergebnis neue Fragen aufwirft. In seiner Erzählung Aschensage (ja, er hat auch Erzählungen geschrieben, leider nur wenige) streiten sich einige Juden – wie viele es sind, ist nicht leicht herauszufinden – über die alte Frage, weshalb Gott Abraham befohlen hat, den Sohn Isaak zu töten. Weil er darauf gehofft habe, Abraham würde Nein sagen, spricht der eine. Wie denn?, sagt ein anderer, zu Gott Nein zu sagen ist unmöglich. Doch, sagt nun ein Dritter, weil nämlich der Tötungsbefehl gar nicht von Gott kam, sondern vom Satan, dem Gott kurz das Wort erteilt hatte. "Das Denken ist der Tanz des Geistes", heißt es am Ende, "der Geist tanzt, wenn er nach dem Sinn sucht, und nach dem Sinn des Sinnes."

George Steiner entstammte einer wohlhabenden, hochgebildeten jüdischen Familie, die in Wien lebte, sich dann jedoch wegen des wachsenden Antisemitismus in Paris ansiedelte. Dort wurde George Steiner am 23. April 1929 geboren. "Mein Vater war ein Genie, ein Prophet der Hellsicht", sagte er zu Iris Radisch, "als die französischen Faschisten 1936 durch die Straßen zogen, holte er mich ans Fenster und sagte ganz ruhig: 'Du musst nie, nie Angst haben, das nennt man die Geschichte.' Er wusste, dass Angst das Gefährlichste ist. 1940 schickte die französische Regierung meinen Vater nach New York, um Kampfflugzeuge zu kaufen. Im Wall Street Club sitzt am Nachbartisch die deutsche Delegation. Ein Manager von Siemens winkt meinen Vater zu sich und sagt: 'Fritz, hol deine Familie da raus, wir kommen wie ein heißes Messer durch die Butter.' Mein Vater hat ihm geglaubt und uns sofort nach New York nachkommen lassen. Das hat uns gerettet."

Die meisten seiner Verwandten und Freunde wurden damals ermordet. Die Frage, weshalb die Mörder jener deutschen Kultur entstammten, die Steiner liebte und kannte wie kein anderer, war ihm ein quälendes Rätsel bis zuletzt.

Der Tanz des Denkens wird in diesem Fall immer langsamer, bis er traurig zum Stehen kommt.