Wissen Sie, wie viele Steuern Sie auf Ihr Einkommen bezahlen? Ich habe nachgesehen. Bei mir sind es etwa 21 Prozent des Haushaltsverdiensts. Ich muss dazu sagen: Ich bin verheiratet, meine Frau und ich sind berufstätig, und wir haben zwei minderjährige Kinder. Diese Angaben sind wichtig, weil die Familienverhältnisse bei der Festsetzung der Steuern berücksichtigt werden. Sie werden jetzt natürlich wissen wollen, wie viel wir verdienen. Das kann ich aus hoffentlich nachvollziehbaren Gründen an dieser Stelle nicht offenlegen, aber vielleicht so viel: Es könnte natürlich mehr sein, aber man kann damit gut auskommen. Wir gehören gemessen am Einkommen zu den reichsten 20 Prozent der Haushalte in Deutschland.

