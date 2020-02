Dass eine Einigung zumindest möglich erscheint, zeichnete sich zuletzt vergangenen Freitag ab. Denn da wurde Minuten vor Prozesseröffnung das Verfahren von Kathleen Caballero gegen Bayer am obersten Bezirksgericht von Contra Costa in Kalifornien auf unbestimmte Zeit vertagt. Damit würde man mehr Zeit für Vergleichsverhandlungen haben, so teilte Bayer mit. Caballero hatte auf Schadensersatz geklagt, weil sie an Lymphdrüsenkrebs erkrankt war und das auf die jahrelange Anwendung des von Monsanto vertriebenen Unkrautvernichters Roundup in ihrem Garten und auf ihren Obstplantagen zurückführt.

Mit der Akquise von Monsanto durch Bayer vor knapp zwei Jahren hat der Leverkusener Konzern nicht nur Labore, Patente und Produkte von dem einstigen Konkurrenten übernommen, sondern auch dessen schlechten Ruf und die Klagen gegen ihn. Doch nun kommt offenbar Bewegung in die juristische Auseinandersetzung. Schon Ende Januar hatte ein Richter in St. Louis die Eröffnung eines Prozesses ebenfalls mit dem Hinweis auf Vergleichsverhandlungen der Parteien verschoben. Das Verfahren war mit besonderer Spannung erwartet worden, denn es wäre der erste am Firmensitz von Monsanto verhandelte Fall gewesen. Von der ZEIT kontaktierte Klägeranwälte waren dazu für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Für Bayer würde ein juristischer Vergleich eine enorme Entlastung bedeuten. Das Unternehmen könnte dann die Rechtsstreitigkeiten in den USA beenden. 40.000 Klagen gegen den Konzern sind in den USA anhängig. Kunden, die Monsantos Unkrautvernichter Roundup eingesetzt haben, behaupten, das in Roundup enthaltene Mittel Glyphosat habe sie an Krebs erkranken lassen. Bislang hat Bayer alle Prozesse in der Sache verloren, in drei Verfahren war der Konzern in Summe zur Zahlung von 191 Millionen Euro Schadensersatz verurteilt worden. Die Berufung steht noch aus.

Der Druck auf das Bayer-Management, eine Einigung zu erzielen, ist groß. Für Ende April ist die nächste Hauptversammlung einberufen. Im vergangenen Jahr wurde dem Chef Werner Baumann dort die Entlastung durch die Aktionäre verweigert. In diesem Jahr wollen er und seine Kollegen sich eine solche Blamage wohl ersparen. Insofern könnte eine Einigung mit den Klägern endlich Ruhe schaffen. Sogar eine Summe – acht bis zehn Milliarden Dollar – wurde bereits kolportiert. Auch wenn Kenneth Feinberg, ein als Vermittler zwischen den Parteien eingesetzter Anwalt, das in US-Medien als "pure Spekulation" abtat.

In der Tat steht einem Vergleich ein entscheidendes Hindernis entgegen: die künftigen Gebrauchshinweise für Roundup. Die Kläger wollen, dass Bayer auf Roundup-Kanistern künftig vor einem Krebsrisiko durch das darin enthaltene Glyphosat warnt. Die US-Umweltbehörde EPA hingegen ist strikt gegen eine solche Warnung.

Für die Klägeranwälte ist ein solcher Hinweis aber wichtig. Die Annahme, dass Glyphosat krank machen kann, bilde die rechtliche Grundlage ihres Anspruchs, sagt David Noll, Spezialist für Schadensersatzklagen an der Rutgers University in New Jersey. Das Hauptargument aller Klagen bildet der Vorwurf, Monsanto habe das Krebsrisiko durch Glyphosat gekannt und den Verbrauchern verheimlicht. Bayer könnte diesem Vorwurf künftig dadurch begegnen, dass das Unternehmen einen entsprechenden Hinweis für die betroffenen Produkte gibt. Für den Hersteller wäre diese Risikoerklärung auch eine Absicherung gegen künftige Klagen. "Deshalb sind solche Warnhinweise meist Teil eines Vergleichs bei derartigen Schadensersatzklagen", sagt Noll.

Doch wenn es nach der Umweltbehörde EPA geht, wird daraus nichts. Ein Hinweis auf ein potenzielles Krebsrisiko durch Glyphosat verstoße gegen die geltenden Vorschriften, so die Behörde mit Sitz in Washington. Bei Pestiziden und Insektiziden ist die EPA die oberste Zulassungsstelle. Sie entscheidet auch, ob und welche Warnhinweise ein Hersteller anbringen muss.

Hintergrund bildet ein Konflikt zwischen Präsident Trumps Umweltbehörde und Kalifornien. Der Bundesstaat will eine Krebswarnung für Glyphosat vorschreiben. Um ihrer Position im Glyphosat-Streit Nachdruck zu verleihen, schaltete sich die EPA sogar in die laufenden juristischen Auseinandersetzungen ein. Im Dezember reichten EPA-Anwälte einen sogenannten Amicus-Brief bei Gericht ein, in dem erklärt wurde, Glyphosat sei nach Einschätzung der Behörde nicht krebserregend. Ein entsprechender Warnhinweis würde der "Irreführung" von Verbrauchern gleichkommen.

Die EPA wolle sicherstellen, dass Verbraucher korrekte Informationen erhalten, "die auf einer umfassenden Beurteilung von Glyphosat beruhen", sagte ein Behördensprecher der ZEIT. In der Berufungsklage, in der sowohl das US-Justizministerium als auch die EPA den Amicus-Brief einreichten, stärkte die Stellungnahme aus Washington die Position des deutschen Unternehmens. "Trump kommt Bayer zu Hilfe", lautete gar die Schlagzeile des Online-Portals Businessinsider.

Für Bayer macht das die Lösung des Konflikts nicht unbedingt einfacher. "Wie auch immer der Vergleich aussieht, ein wichtiges Element für Bayer muss ein Mechanismus sein, der künftige Klagen möglichst ausschließt", sagt Mark Behrens, ein auf Sammelklagen spezialisierter US-Anwalt, der Unternehmen berät.

Bayer prüft nun offenbar andere Möglichkeiten. So überlegt der Leverkusener Konzern angeblich, Roundup nicht mehr an Endverbraucher abzugeben, sondern nur noch an Landwirte, die damit fachgerecht umgehen sollen. Das berichtete das Handelsblatt vergangene Woche. Eine weitere Alternative wäre es, die bislang an den Verfahren beteiligten Rechtsanwaltskanzleien dazu zu verpflichten, nicht mehr durch Fernseh- oder Internetwerbung neue Klienten zu akquirieren, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete. Fraglich ist jedoch, wie damit Klagen von Kanzleien verhindert würden, die den Vergleich nicht unterschrieben haben. Bayer wollte sich auf Anfrage zu keinem der Berichte äußern.

Wie auch immer der Vergleich ausfällt, eines steht schon jetzt fest: "Bayer wird juristisches Neuland betreten", sagt Anwalt Noll.