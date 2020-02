Die Verwandlung

Eigentlich ist die Wüstenheuschrecke eine Einzelgängerin: klein, braun und harmlos. Doch das kann sich ändern – innerhalb weniger Stunden. Erst färbt sie sich rosa, dann leuchtend gelb. Sie wird gefräßig, rottet sich mit anderen zusammen und fällt in riesigen Schwärmen über das Land her. Die Verwandlung ist so frappierend, dass Forscher bis 1921 glaubten, es handele sich um zwei verschiedene Arten.