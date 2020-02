Es wäre wirklich nichts dagegen einzuwenden, wenn Julian Reichelt, Chefredakteur der Bild-Zeitung, nur ein Format ankündigte, in dem er mit Bürgerinnen und Bürgern über Themen der Zeit sprechen will. Aber genau drei Wörter machen dieses Vorhaben verdächtig: das Wort "Volk", das Wort "wirklich" und die Behauptung, es sei "die erste" Talkshow dieser Art. Dies bedeutet nämlich, dass anscheinend bisher niemand das sagen konnte, was er WIRKLICH meint; DAS Volk also nicht gehört wird. Wer war das noch gleich, der das auch immer wieder behauptet? Ach ja, die AfD, Pegida, die Wutbürger und die "alternativen" Medien, wie sich Verbreiter von Verschwörungsmeldungen gern nennen. All jene also, die ihre Meinung als die allgemeingültige verstanden wissen wollen und denen, die das nicht so sehen, Lüge, Vertuschung und Manipulation vorwerfen. Nun also stimmt auch Bild ein ins Lied vom unerhörten Volk.

Anja Reschke moderiert die ARD-Sendung "Panorama". An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Ulf Poschardt, dem Chefredakteur der Welt-Gruppe. zur Autorenseite

Überhaupt, Volk. Wer ist denn das? Nehmen wir mal das Thema Tempolimit. Grob die eine Hälfte ist dafür, die andere dagegen. Welcher Teil darf jetzt für sich in Anspruch nehmen, DAS Volk zu sein? Das Volk, das endlich sprechen darf! Klingt wie ein homogener Körper, der seine Stimme zurückhat. Bild sei Dank.

Die "erste Talkshow, in der ganz normale Menschen zu Wort kommen", begrüßt Herr Reichelt seine Zuseher. Die erste, soso. Jede Radiowelle, die etwas auf sich hält, hat eine Call-in-Sendung, in der Anrufer ihre Sicht der Dinge äußern können. Vor Wahlen veranstaltet das Fernsehen Wahlarenen, in denen man als "ganz Normaler" sogar Spitzenpolitikern die Meinung sagen darf. Erinnern Sie sich noch an den jungen Pfleger, der Angela Merkel bei einer Debatte ordentlich ins Schwitzen brachte? Der Bürger kommt auch bei Ihre Meinung im WDR zu Wort; oder bei Jetzt red i im Bayerischen Rundfunk. Das Format gibt es übrigens seit 1971. Grüß Gott, Herr Kollege!

Was soll das also, dieses verbale Anlehnen an die Neuen Rechten? Es will billige Lovepoints, Klicks. Aber das ist brandgefährlich. Denn es setzt vor allem auf diejenigen, die sich längst abgewendet haben von Politik und Medien, von Pluralität und Demokratie. Die behaupten, sie würden nicht gehört: Seht her, sogar die Bild-Zeitung sagt es! Deren Macher haben eines noch nicht verstanden: Wenn dieser Teil des Volkes das Sagen hätte, würde es keine Bild mehr geben.

Die Sendung selbst ist ganz erhellend. Das liegt an den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern. Die durchaus differenziert, vernünftig, auch kontrovers miteinander reden; die weder überbordende Angst haben noch maßlose Wut auf Politiker. Man hätte auf die Wutbürger-Verkaufe also getrost verzichten können. Aber das hat die Bild-Zeitung DEM Volk wohl nicht zugetraut.