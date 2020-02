Katharina, die Herzliche. So wirkt sie auf Beobachter, und so wird sie beschrieben. In Sitzungen, heißt es, bemühe sich Katharina Fegebank um Harmonie, nie werde sie laut. Sie doziere selten, sondern frage: Wie sehen Sie das denn? Auf der Straße wird sie von fremden Frauen umarmt, sie wünschen ihr Glück. Katharina Fegebank ist seit fast fünf Jahren Zweite Bürgermeisterin in Hamburg, und ihre Beliebtheit rührte eigentlich daher, dass sie mit allen gut auskommen konnte, so glaubte es Fegebank selbst. Doch jetzt, im Wahlkampf um Hamburgs Rathaus, macht die 42-Jährige plötzlich die Erfahrung, es niemandem mehr recht machen zu können.

Dass Fegebank am 23. Februar Erste Bürgermeisterin werden könnte, als erste grüne Frau an der Spitze des Stadtstaats (nach 199 oft sozialdemokratischen Männern), ist durchaus realistisch. Die Grünen könnten bei der Bürgerschaftswahl ihr Ergebnis von 2015 mehr als verdoppeln: Mit zuletzt zwischen 27 und 29 Prozentpunkten liegen sie in den Umfragen fast gleichauf mit der SPD, die aktuell den Regierungschef stellt.

Doch je näher Fegebanks Sieg rückt, desto stärker wird sie mit Widersprüchen konfrontiert. Die Kritik kommt von Klimaschützern ebenso wie vom Besitzbürgertum, und alle Ansprüche auf einmal lassen sich kaum erfüllen. Es ist das Dilemma, vor dem die Grünen immer stehen, wenn sie nicht bloß Oppositionspolitik für die eigene Klientel betreiben, sondern an der Spitze regieren sollen. Vielen Progressiven erscheint Fegebank nicht radikal genug. Für viele Konservative aber ist sie genau das Gegenteil: zu radikal.

Kaufleute, Reeder, Unternehmer: Auch dieses Publikum muss Fegebank erreichen, wenn sie Hamburg führen möchte. Vergangene Woche versuchte sie es auf einer Abendveranstaltung im Sternerestaurant Jacobs an der Elbchaussee, einem Ort des gediegenen Bürgertums. Eingeladen hatte der Rotary Club Hamburg-Elbe. Mehr als 100 Zuhörer waren gekommen, einflussreiche Bürger, wirtschaftlich erfolgreich und so gut vernetzt, dass sich gegen ihre Interessen kaum regieren lässt. Für Fegebank war es kein Heimspiel. Die Fragen seien "echt gepfeffert" gewesen, sagte sie hinterher, "in vielen kam der klassische Anti-Grünen-Reflex durch", was mehrere Teilnehmer bestätigten.

Dass die Grünen in der Atomenergie keine Alternative zur Kohle sehen, dass sie Gegner des Verbrennungsmotors sind, lässt die Elbchaussee-Klientel von vornherein skeptisch auf die Partei blicken. Und so vermissten viele der Rotarier bei Fegebank und ihren Grünen denn auch die Wertschätzung. Für den Diesel. Für die Möglichkeiten der Atomkraft. Für den Hafen. Für die Wirtschaft insgesamt. Wenn Fegebank sprach, schüttelten manche immer wieder den Kopf. Sie habe ausschweifend geantwortet, hieß es später. Die genervten Rotarier erreichte Fegebank jedenfalls nicht. Zu tief saßen bei manchen die Zweifel an einer Partei, die den Bau einer Autobahnverbindung im Hafen infrage stellt und zugleich die Autos aus der Innenstadt verdrängen will.

"Diese Leute muss man im konkreten Tun überzeugen", sagt Fegebank ein paar Tage später, "das geht nicht von jetzt auf gleich." Trotzdem schmerzen sie solche Abende, weil sie sich selbst "als Brückenbauerin" sieht und glaubte, Brücken von ihrer Partei auch in diesen Teil der Hamburger Gesellschaft schlagen zu können. Es ist die große Frage, vor der die Grünen stehen, nicht nur in Hamburg: Schaffen sie es, Wirtschaft und Ökologie zu verbinden, Unternehmer und Aktivisten? Fegebank glaubt, es zu können, weil sie wie nur wenige Grüne konservativ und progressiv zugleich sei. "Ich vereine von beidem eine Menge in mir, was mich auch manchmal fragend und konfliktbeladen zurücklässt."

Verantwortlich dafür sei ihre Familie, sagt Fegebank. Beide Eltern waren Lehrer, die Mutter "eher freigeistig und sehr progressiv", der Vater "extrem konservativ". Am Abendbrottisch diskutierten sie oft über Politik, die linke Katharina und ihr preußisch disziplinierter Vater, der in 40 Jahren am Gymnasium nur einmal wegen Krankheit fehlte. "Er hat mich an die Wand geredet und sich immer einen Spaß daraus gemacht, mich mit seinen politischen Kenntnissen bis zur Weißglut zu bringen", sagt Katharina Fegebank, "das hat mich tierisch geärgert." Sogar Tränen seien manchmal geflossen. Er leitete ihr zum Beispiel her, warum es gut sei, dass es die Bundeswehr gibt. Und weckte in der Jugendlichen das Verständnis für die andere Seite, die Konservativen. "Da habe ich die Haltung gewonnen, dass ich gerne Meinungen und Stimmungen zusammenführe und nicht so die Haudruffski bin", sagt sie heute. "Ich wollte, dass wir am Ende irgendetwas finden, was uns wieder verbindet."

Für die heutige Bürgermeister-Kandidatin heißt das: Natürlich will sie Hamburg umkrempeln, eine "echte Verkehrswende" schaffen. Aber sie versteht auch, warum Teile des Bürgertums sich von der Aussicht auf eine "autofreie Innenstadt" provoziert fühlen. Deshalb haben die Grünen in ihrem 17-seitigen Konzeptpapier erst mal eine "autoarme" Innenstadt entworfen, bei der nur wenige Straßen für Kraftfahrzeuge gesperrt werden sollen. Den Vorstoß einer Volksinitiative, die gesamte City binnen eines Jahres autofrei zu machen, nannte Fegebank vor wenigen Tagen "irre".