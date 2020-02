Schädel oder Kopf? Eigentlich ist die Antwort klar. Das Gewebe ist längst weg, übrig nur noch der Knochen. Also Schädel. Aber Wörter wie "eigentlich" und "klar" sind in dieser Geschichte fehl am Platz. In der Geschichte von Mangi Meli, einem tansanischen Häuptling, der vor über hundert Jahren in seinem Dorf an den Hängen des Kilimandscharo von den deutschen Besatzern hingerichtet wurde. Und in der Geschichte von Mnyaka Sururu Mboro, der vor 41 Jahren aus demselben Dorf nach Deutschland kam, um den Kopf des Häuptlings zu finden.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden