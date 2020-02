Kann eine Ware zu billig sein? Mit dieser etwas ungewöhnlichen Frage mussten sich die Spitzenvertreter der Lebensmittelindustrie diese Woche im Kanzleramt befassen. Das Treffen endete, wie solche Treffen meistens enden: mit einer unverbindlichen Absichtserklärung.

Das macht die Frage aber nicht weniger interessant. Denn aus ökonomischer Sicht kann ein Preis tatsächlich zu niedrig sein. Das erscheint wie eine ungewöhnliche Feststellung, weil der Preis in einer Marktwirtschaft bloß die Knappheitsverhältnisse in Kaufsignale übersetzt: Beim richtigen Preis gleichen sich Angebot und Nachfrage aus. Das funktioniert aber nicht immer. Der Mechanismus versagt, wenn in die Preisbildung nicht alle bei der Herstellung relevanten Kosten einfließen – oder wenn nicht alle für die Nachfrager wichtigen Informationen bekannt sind.

Das dürfte bei Lebensmitteln der Fall sein. Fleisch ist auch deshalb so billig, weil Rinder und Schweine vielfach nicht artgerecht gehalten werden. Das erkennt man aber nicht immer. Umfragen zeigen: Verbraucher wären durchaus bereit, für beispielsweise vier Nackensteaks in Kräutermarinade im Supermarkt mehr als 2,89 Euro zu bezahlen, wenn sie damit verhindern könnten, dass Schweine unter erbärmlichen Bedingungen leben müssen.

Doch ein Mindestpreis, wie er unter anderem von den Grünen ins Spiel gebracht wurde, würde dieses Problem nicht lösen. Wenn die Supermärkte die Steaks statt für 2,89 Euro nur noch für – sagen wir – fünf Euro verkaufen dürften, dann gäbe es keine Garantie, dass die Differenz tatsächlich bei den Bauern ankäme. Sie könnte alternativ auch die Gewinne der Discounter erhöhen. Und auch wenn der Staat vorschriebe, dass der Konzern den Bauern einen Mindestpreis pro Schwein bezahlen muss, aus dem Steaks gemacht werden – gäbe es keine Garantie dafür, dass die Bauern das Geld in bessere Haltungsbedingungen investieren. Stattdessen hätten sie einen Anreiz, möglichst viele Schweine zu züchten, weil sie diese Schweine für einen festen Preis an die Händler beziehungsweise die Schlachter verkaufen könnten. Es käme also zu einer Überproduktion, die durch weitere Markteingriffe eingedämmt werden müsste. Das Chaos wäre perfekt.

Sinnvoller wäre es, durch harte gesetzliche Vorschriften eine artgerechtere Tierhaltung durchzusetzen. Man könnte zum Beispiel vorschreiben, dass Mastschweine auch Auslauf im Freien haben müssen. In der Folge würden wahrscheinlich auch die Preise für Schweinefleisch steigen, weil die Bauern auf ihren Flächen weniger Schweine halten können. Das wäre dann das Ergebnis von Marktprozessen in einem geänderten rechtlichen Rahmen.

Auch das Problem der Dominanz der großen Discounter lässt sich durch staatliche Regularien besser lösen als durch Preisuntergrenzen. Die vier großen deutschen Einzelhandelsgruppen – Edeka, Rewe, Aldi und Lidl – kontrollieren zusammen etwa 85 Prozent des Marktes. Sie verfügen damit über so viel Macht, dass sie ihren Lieferanten oftmals Preise und Produktionsbedingungen diktieren können. Aber es gibt etablierte wirtschaftspolitische Instrumente zur Begrenzung von Marktmacht: Kartellauflagen, Fusionsverbote, möglicherweise auch die gezielte Förderung kleinerer Betriebe. Ein staatlicher Mindestpreis gehört nicht dazu.

Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Billigessen ist ein Problem. Doch es ist auch keine Lösung, sie künstlich zu verteuern. Nicht Mindestpreise, sondern Mindeststandards sind die Antwort auf die Defizite der Lebensmittelbranche. Den Rest regelt der Markt.