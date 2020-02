Warum sind Sie aus der AfD ausgetreten?

Markus Plenk, 50, war von 2017 bis 2019 in der AfD, zuletzt als Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag.

Markus Plenk: Die AfD ist zu einem Sammelbecken für das gesamte rechte Spektrum geworden. Sie wurde von Björn Höckes Flügel unterwandert. Sie ist aber nicht nur rechtsradikal, sondern auch manipulativ und verlogen. Sie behauptet, die einzige Partei zu sein, die den Mut zur Wahrheit habe, dabei ist das Gegenteil der Fall: Sie verbreitet Falschnachrichten und Lügen. Außerdem werden überall Verschwörungstheorien wie die vom "Bevölkerungsaustausch" verbreitet. Als ein Dutzend Abgeordnete der AfD bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der NS-Zeit im Januar 2019 den Plenarsaal im Bayerischen Landtag verließen, empfand ich das als beschämend. Für mich war das der Moment, in dem ich gemerkt habe: Hier gehöre ich nicht hin.

Lars Löwe: Obwohl es eine klare Beschlusslage gibt, nicht mit Rechtsextremisten zusammenzuarbeiten, wird die zu oft ignoriert. Als der alte Parteivorstand ein Ausschlussverfahren gegen Björn Höcke, den Fraktionsvorsitzenden in Thüringen, in Gang setzte, habe ich das öffentlich befürwortet. Daraufhin wollte man mir nicht mal mehr einen hinteren Listenplatz zur Bundestagswahl zugestehen, obwohl ich einer von sechs gewählten Direktkandidaten in Mecklenburg-Vorpommern war. Was absurd ist: Denn ich habe einfach nur den Kurs des amtierenden Parteivorstands mitgetragen. Schon nach Höckes Rede über das "Denkmal der Schande" im Januar 2017 hatte ich in den Facebook-Gruppen das Gefühl: Höcke hätte jetzt auch sagen können, Hitler sei eigentlich ein feiner Kerl gewesen. Man hätte ihn immer noch verteidigt. Dann trat im selben Jahr Frauke Petry aus. Wer anschließend auch nur im Entferntesten Verständnis für sie geäußert hat, galt gleich als Mitverräter. Viele Vertreter eines gemäßigten Kurses gingen. Da zerbrach meine Hoffnung, dass sich noch etwas drehen könne.

Uwe Kamann, 61, Bundestagsabgeordneter, war von 2014 bis 2018 in der AfD.

Uwe Kamann: Ein einschneidendes Erlebnis war der Bundesparteitag 2017. Damals wurden vor allem diejenigen gewählt, die rhetorisch immer schärfere Parolen brüllten. Die Sprache wurde von Redner zu Redner hemmungsloser. Die Delegierten haben jedes Mal heftiger gejubelt. Und ich habe mich fremdgeschämt. In der Bundestagsfraktion musste ich erleben, dass die AfD ihren eigenen Ansprüchen nicht annähernd gerecht geworden ist: Sie wollte das Geld der Bürger besser im Auge behalten, transparenter sein. In der Fraktion ist das genaue Gegenteil passiert. Fast eine halbe Million Euro etwa wurden für den IT-Bereich ausgegeben, bevor man geklärt hatte, was man tatsächlich benötigt. Es wurden Speicherplatten in einer Menge gekauft, die für die nächsten zehn Legislaturperioden ausreicht. Dazu kamen Unsummen für externe Berater. Ich habe auch deshalb beantragt, dass Finanzberichte für die eigene Fraktion angefertigt werden. Obwohl der Antrag durchging, sind diese Berichte meines Wissens nie erstellt worden. Fehler wurden unter den Teppich gekehrt. Ich musste feststellen, dass ich in einer Partei gelandet war, deren Führung es nur noch darum ging, den eigenen Apparat abzusichern.

An der Spitze sind zu viele Wölfe im Schafspelz Dirk Driesang

Helmut Witter: Auf dem letzten Parteitag wurden Personen wie Andreas Kalbitz, der Brandenburger Landesvorsitzende, sogar in den Bundesvorstand gewählt. Kalbitz hat die Nazi-Diktatur einmal als "zwölfjährigen Zwischenfall" bezeichnet. Er hat ja in seiner Vergangenheit an Neonazi-Veranstaltungen teilgenommen. 2007 war er etwa in einem Lager der Heimattreuen Deutschen Jugend. In der Partei war das bekannt, und trotzdem wurde er gewählt.

Dirk Driesang: Wie kann so jemand wie Andreas Kalbitz eine Mehrheit bekommen? Ich fürchte, dass der Weg der Partei dadurch vorgezeichnet ist. In Teilen der Partei überwiegt ein völkisches Denken, das von Leuten stammt, die früher im Dunstkreis der NPD rumschifften. Leider gehen einige Kreis- und Landesverbände mit diesem Umstand äußerst großzügig um. Nicht wenige sympathisieren mit der Identitären Bewegung, deren Ansichten klar verfassungsfeindlich sind.

Marion Stöbbe: Ich bin gleich nach der Bundestagswahl ausgetreten. Ich hatte als Bürgerliche für einen realpolitischen Kurs gekämpft. Als Petry dann austrat, sah ich für mich in der AfD keine Zukunft mehr. Höcke wurde nicht ausgeschlossen, sondern gewann immer mehr an Macht. Seinetwegen hatte ich ohnehin keine Chance mehr, Politik mit Inhalt zu gestalten, weil ich nur noch damit beschäftigt war, mich zu rechtfertigen – für Aussagen, die er oder seine Leute in die Mikrofone gebrüllt haben, von Umvolkung bis Vogelschiss der Geschichte. Um konkrete Politik ging es da längst nicht mehr.

Mit welchem Ziel sind Sie eingetreten – und was ist dann passiert?

Marion Stöbbe, 56, Ratsfrau der Bürgerlich-Liberalen in Duisburg, war von 2013 bis 2017 in der AfD.

Stöbbe: Bei uns in Duisburg-Marxloh häuften sich damals die Einbrüche, auch bei uns standen sie mit der Brechstange vor der Tür. Das war kurz nach Beschluss der Personenfreizügigkeit in der EU. Also hab ich geschaut: Wer ist EU-kritisch? Zuerst habe ich den Linken mein Problem geschildert, aber die haben mich sofort als Nazi beschimpft. Da bin ich 2013 der AfD beigetreten.

Mario Mieruch: Als Politiker während der Euro-Krise erklärten, es müsse immer mehr Geld nach Griechenland geschickt werden, fing ich an, das zu hinterfragen, und irgendwann sagte meine Frau: "Schimpf doch nicht nur, mach was!" So gründete ich im Frühjahr 2013 zusammen mit renommierten Ökonomen die AfD. Wir starteten mit honorigen und bürgerlichen Leuten. Doch nach dem späteren Ausscheiden vieler Gründungsmitglieder erlebten wir eine bestimmte Dynamik: Sagen wir, zum ersten Stammtisch kommen 20 Leute. Einer von diesen 20 ist fest davon überzeugt, dass wir von Flugzeugen mit Partikeln berieselt werden. Die übrigen 19 nehmen ihn nicht für voll, bleiben aber höflich und sagen: "Schön, dass du da bist, trink dein Bier, alles wird gut." Beim nächsten Stammtisch kommen wieder 20 Leute. Ein paar neue sind dabei, und von den 19 Vernünftigen sind einige weggeblieben, weil sie ein geregeltes Leben mit Job und Familie haben und wenig Zeit. Der Chemtrail-Gläubige ist aber wieder da. Bei den Neuen ist jetzt außerdem einer dabei, der sagt: "Eure Personalausweise sind alle ungültig." Die übrigen 18 sind wieder höflich und sagen zum Reichsbürger: "Schön, dass du da bist, trink dein Bier, alles wird gut." Und beim dritten Stammtisch sitzt dann einer, der sagt: "Das mit dem Holocaust, das kann aber so nicht ganz stimmen." Genau diese drei werden sich schließlich verbünden, weil sie merken, dass die anderen nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Und schon hat diese Gruppe drei Stimmen gesammelt.

Löwe: Ich bin damals wegen der Euro-Rettungspolitik von der FDP zur AfD gewechselt. Aber irgendwann ging es dort nur noch um Zuspitzung und Provokation. Ich habe gemerkt, dass Parolen wie "Merkel muss weg!" bei vielen Menschen deutlich stärker verfingen als Inhalte.

Helmut Witter, 71, war von 2013 bis 2019 in der AfD, als Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Südthüringen.

Witter: Ich war jahrelang CDU-Mitglied. Die AfD erschien mir als Euro-kritische Alternative. Doch mit den Jahren traten immer mehr Rechtsextreme ein, und plötzlich diskutierten wir in einem Ausschuss für Steuern über Fragen wie "Wer hat den Krieg angefangen?". Gerade hier in Thüringen konnte ich aus nächster Nähe beobachten, dass Höcke nicht nur nationalsozialistisch denkt und spricht, sondern die Partei auch diktatorisch führt. Zu Kritikern sagte er mal sinngemäß: Entweder man unterstütze ihn, oder man solle aus der Partei verschwinden. Für ein Jahr war ich Mitglied in einem Programmausschuss. Dort habe ich Leute erlebt, die Verschwörungstheorien austauschten und vom Kaiserreich schwärmten.