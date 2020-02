Die Philosophin Hannah Arendt hat in ihrem Klassiker Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft auf die fatale Modernität der sogenannten Dritten Republik in Frankreich während der Dreyfus-Affäre hingewiesen. Das Rechtsbewusstsein war Ende des 19. Jahrhunderts noch so tief verankert, dass der berühmte französische Justizskandal damals sowohl in Europa als auch in den USA sogleich als Ungeheuerlichkeit begriffen wurde. Nur die "französische öffentliche Meinung", so Arendt, "war bereits modern genug, sich nur nach politischen Erwägungen zu richten". Die Gleichheit vor dem Gesetz war noch der Maßstab, den die meisten an eine funktionierende Staatlichkeit legten. Dass die französischen Gerichte 1894 den jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus wider besseres Wissen, aber vor dem Hintergrund einer antisemitischen Öffentlichkeit, wegen Spionage verurteilten, wies daher auf eine heillose Zukunft. Die massive Politisierung des Mobs wie die Intrigenwirtschaft von Militärs und Politikern hatten damals die Rechtsstaatlichkeit ausgehebelt und damit den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts vorgearbeitet. Nicht der Antisemitismus der Gesellschaft war neuartig. Neuartig war, dass die auf weltanschauliche und religiöse Neutralität verpflichteten Institutionen der Republik die Gleichheit vor dem Gesetz nicht mehr gewährleisten wollten oder konnten, dass sie einer Stimmung aufsaßen und einen offenkundig Unschuldigen in den Knast setzten und auf die Teufelsinsel in Französisch-Guayana verbannten.

Nun hat der 86-jährige Roman Polanski sich in seinem neuen Film Intrige der Dreyfus-Affäre angenommen. Sie ist aus der Perspektive eines der maßgeblichen Protagonisten verfilmt worden, des neu eingesetzten Leiters der militärischen Spionageabwehreinheit Marie-Georges Picquart (Jean Dujardin). Picquart, ein Antisemit, stellt schnell fest, dass auch nach der Verurteilung von Dreyfus französische Militärgeheimnisse an die Deutschen weitergegeben werden. Der Verdacht keimt, dass mit Dreyfus der falsche Mann ins Visier geraten war. Picquart recherchiert und ermittelt und kommt schließlich irrsinnigen Machenschaften auf die Spur. Dokumente waren in seiner Behörde gefälscht worden, vor Gericht waren Dossiers eigenwillig ergänzt und war die Verteidigung umgangen worden, hanebüchene Handschriftengutachten und unplausible Zeugenaussagen galten den Richtern als unumstößliche Beweise. Bald schon ist sich Picquart sicher, wer der Maulwurf ist: der hoch verschuldete Abenteurer und Major Ferdinand Walsin-Esterházy. Revisionen werden angestrengt, Pamphlete geschrieben, unter anderem der berühmte Essay von Émile Zola J’accuse erscheint 1898, und nach einigen unwahrscheinlichen Wendungen wird Dreyfus 1899 schließlich begnadigt und 1906 rehabilitiert.

Man sollte sparsam mit Superlativen hantieren, aber dieser Film ist ein Meisterwerk. Den Plot hat bereits die Geschichte geliefert, Polanski orientiert sich mit seinem Drehbuchschreiber, dem Bestsellerautor Robert Harris, der 2013 einen Roman zum Thema verfasste, daher recht weitgehend am historischen Stoff. Er konzentriert sich auf die Charaktere, deren Innenleben sich durch ein Minimum an Gesten und Mimik offenbart. Hier wird nichts aktualisiert, hier wird die Vergangenheit fast dokumentarisch wiedererweckt. Die Gesichter, vor allem die der von politischen Manövern, Taktik und Strategie deformierten Politiker, sind wie aus Gemälden herausgeschnitten. All die jesuitisch kargen Intriganten, all die feisten, versoffenen, verfressenen Männer, an denen die Uniform so erstaunlich spannt, sind nicht aus unserer Zeit. Mitunter fängt die Kamera regelrechte Genrebilder ein. Es ist manische Präzision am Werk, wenn es um Interieurs und Gesellschaftsszenen geht: ein Picknick im Park, als habe es Monet gemalt, und Cafés, als seien alte Fotos wie durch ein Wunder animiert worden. Man wird mit diesem Film durch die Details, die er unauffällig einpflanzt, nicht so schnell fertig. Erst beim zweiten Schauen erblickt man im so laizistischen Gerichtssaal des Militärs ein Gemälde, das den gekreuzigten Jesus zeigt. Einfach unvergesslich ist schon die Eingangsszene: wie Dreyfus im Hof der École Militaire die Epauletten von der Uniform gerissen werden und der Säbel zerbrochen wird. Während dieses perfiden Rituals wechseln Nah- und Fernaufnahmen, das individuelle Leid wird zum Leid aller, die noch an die Republik glauben.

Mit sparsam eingesetzter Musik und zum Teil ungewohnt langsamer Kameraführung wird die Eiseskälte der Bürokratie und der Bürokraten eingefangen und das Netz aus Lügen und Irrtümern sichtbar gemacht, in das sich die Geheimnisträger verfangen haben. Überlaut das Rascheln von Papier, die Schritte auf den Parketts, das Quietschen von Türen. Den Schauspielern beim hypergenauen Spielen zuzuschauen ist hier ein Fest: Louis Garrel als Alfred Dreyfus, der mit seinen stolzen, nervösen Augen nicht glauben kann, was ihm widerfährt; Mathieu Amalric, der den verrückten Kriminalisten und Grafologen Alphonse Bertillon mit seinen Voodoo-Theorien spielt; Emmanuelle Seigner als die Geliebte Picquarts in der einzigen halbwegs relevanten Frauenrolle des Films. Natürlich schert sich Polanski nicht um die gängigen Quoten-Erwartungen. Es ist eine Männerwelt, die er abbildet, weil es eben eine Männerwelt war.

Es wurde in vielen Besprechungen hervorgehoben, Polanskis Film habe mit dem historischen Stoff ein aktuelles Sujet bearbeitet, da ja auch heute der Antisemitismus anschwelle. Das ist eine verwegene Interpretation. Der Film handelt, wie jedes Werk aus der Gegenwart, natürlich irgendwie von der Gegenwart, aber deutlich komplizierter und abgründiger, als es die mit erstaunlicher Kurzsichtigkeit behaupteten Analogien nahelegen. Polanskis Film handelt nicht in erster Linie vom Antisemitismus in der Gesellschaft, sondern von den maroden Institutionen und Behörden, die dem Mob nicht mehr standhalten können und daher politische Urteile fällen. Wenn der Film eine Lehre transportiert, dann die, dass es nicht auf eine bestimmte Gesinnung ankommt, sondern auf die Würde des Rechtsstaats und auf republikanischen Purismus, der sich von den aufgestachelten Stimmungen der Massen nicht anstecken lassen darf. Für Picquart, der Juden verachtet, ist es eine Selbstverständlichkeit, einen unschuldig verurteilten Juden unter größten Gefahren zu verteidigen. Er tut dies nicht, weil ihm dieser ans Herz gewachsen ist, sondern weil er als hoher Militär nicht mitansehen kann, wie die Missachtung republikanischer Prinzipien den Staat zersetzt.

In Venedig erhielt der Film 2019 bereits den Großen Preis der Jury, in Frankreich, wo er schon angelaufen ist, haben ihn über 1,5 Millionen Zuschauer gesehen. Er ist dort zwölffach für einen César nominiert, Frankreichs wichtigsten Filmpreis. Gegen die Nominierungen gibt es Proteste, weil Polanski 1977 in Kalifornien eine 13-Jährige sexuell missbraucht haben soll. Er wurde nie rechtskräftig verurteilt, weil er sich rechtzeitig nach Frankreich abgesetzt hat. Allzu lange hatte man das mutmaßliche Verbrechen skandalöserweise abgetan, weil Künstler nicht nach der spießigen Moral von Normalbürgern abgeurteilt werden sollten. Doch gehört auf die Anklagebank der Regisseur, nicht sein Film. Er handelt von der Gleichheit vor dem Gesetz, das für jeden zu gelten hat.