Wieder ein großer kunstdurchdrungener Mann, und wieder stellt sich heraus: ein Nazi. Beitritt zur NSDAP am 1. Oktober 1937, Mitgliedsnummer 4.457.013. Name: Werner Haftmann, Jahrgang 1912, Kunsthistoriker. Einer der einflussreichsten, die es in Deutschland je gab.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden