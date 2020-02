Wenn eine rechtspopulistische Partei in einem kleinen Bundesland in der Lage ist, eine halbe Systemkrise auszulösen, dann liegt das nicht an der Stärke dieser Rechtspopulisten, sondern an der Schwäche der anderen. Was bloß ist in CDU und FDP gefahren, dass sie ungebremst ein derartiges Desaster anrichten?

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden