Chinesen, die nach der wirtschaftlichen Öffnung der Volksrepublik geboren wurden, bekommen in den Tagen des Coronavirus einen Geschmack vom Leben in der Mao-Zeit: Es fahren kaum Autos, Millionenstädte sind verwaist, die Menschen begegnen einander mit Misstrauen, vor den Fenstern flattern Propagandabanner im alten Ton – wenn auch mit anderen Parolen als damals. "Wer auf die Partei hört, muss keine Angst vor dem Virus haben", lautet eine Botschaft. Eine andere verkündet: "Während des Corona-Ausbruchs zu Hause zu bleiben und ein zweites Kind zu zeugen ist ein Beitrag zum Wohle des Landes".

He Kai hat bislang weder Kind noch Frau, um ein zweites zu zeugen, und auf die Partei ist er zum ersten Mal in seinem Leben richtig wütend, weshalb sein echter Name nicht in der Zeitung stehen soll. Der 24-jährige Student sitzt seit Wochen in Wuhan fest, jener Stadt mit elf Millionen Einwohnern, in welcher das Coronavirus zuerst auftauchte und die seit dem 23. Januar unter Quarantäne steht. He Kai erzählt seine Geschichte am Telefon, tippt dabei auf seiner Computertastatur. Er spielt ununterbrochen League of Legends, ein Fantasy-Game, mit dem er seine Nerven beruhigt. "Hätten die Behörden Ende Dezember gleich auf die Warnungen von Li Wenliang gehört", sagt er, "wäre mein Großvater im Januar sicher nicht mehr im Park spazieren gegangen."

Der Großvater hatte am dritten Tag, nachdem Wuhan von der Außenwelt abgeschnitten worden war, leichtes Fieber bekommen. In eine der Kliniken wollte ihn die Familie nicht bringen, weil die längst zu Seuchenherden geworden waren. Wessen Symptome sich als harmlose Erkältung herausstellen, riskiert, sich auf den überfüllten Klinikfluren mit dem Coronavirus anzustecken. He Kais Eltern, beide Apotheker, behielten den 80-Jährigen also zu Hause, gaben ihm ein Grippemedikament und ein Beatmungsgerät gegen den Husten. Die Großmutter zog ins Wohnzimmer, auf dessen Couch ihr Enkel schläft, wann immer er zu Besuch ist. He Kais Mutter scheuerte von da an jeden Winkel der Wohnung täglich mit Desinfektionsmittel. Nachts schlief die ganze Familie mit Atemmasken.

Zwölf Tage ging das so. Dem Großvater stellten sie die Mahlzeiten mit Plastikhandschuhen vor die Schlafzimmertür. "Sobald er aus seinem Zimmer kam, herrschte meine Großmutter ihn an, zurück ins Bett zu gehen." Als die Temperatur des Großvaters auf 39 Grad stieg, fuhr die Familie schließlich doch mit ihm in die Klinik. Das Testergebnis: Nicht nur der Großvater war am Coronavirus erkrankt. Auch die Mutter und die Großmutter hatten sich angesteckt. Der Großvater liegt jetzt im Krankenhaus. Sein Zustand ist stabil.

Seither brütet He Kai über die Frage, was gewesen wäre, hätte man Li Wenliang gleich geglaubt. Der junge Arzt ist zum tragischen Helden dieser Epidemie geworden. Schon Ende Dezember hatte er Kollegen von Patienten berichtet, die das Virus in sich trugen, war dann zum Verhör einbestellt und gezwungen worden, sich selbst der "Verbreitung unwahrer Behauptungen" zu bezichtigen. Bald darauf stellte sich heraus, dass er selbst mit dem Coronavirus infiziert worden war.

Als am vergangenen Donnerstagabend erste Meldungen über seinen Tod kursierten, hing He Kai wie Millionen seiner Landsleute vor dem Computerbildschirm und wurde Zeuge eines bizarren Propaganda-Schauspiels: Meldungen vom Tod des Arztes wechselten sich ab mit staatlichen Dementis. Bis am Freitagmorgen offiziell bestätigt wurde: Li Wenliang war an den Folgen der Virusinfektion gestorben.

Es sieht nun so aus, als hätten Beamte Rettungsmaßnahmen für den Arzt vorgetäuscht, um einen Entrüstungssturm im Netz hinauszuzögern. "Sie haben mit seinem Leben gespielt", sagt He Kai, "ich bin am Boden zerstört vor Trauer." Man hört am Telefon, wie neben ihm seine Großmutter keucht, die immer noch auf ein Krankenhausbett wartet. Seine Mutter hat in den vergangenen Tagen auf Decken in der Küche kampiert, um den Vater nicht anzustecken. Aber auch der hat jetzt erhöhte Temperatur.