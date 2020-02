Wenn in der Welt des Großhändlers Peter Schreiner etwas "defekt" ist, heißt das nicht, dass ein Scanner nicht mehr scannt oder ein Gabelstapler nicht mehr stapelt. Defekt bedeutet: Ein Produkt ist vergriffen, die Regale sind leer. Peter Schreiner ist Vorsitzender der Geschäftsführung von GEHE, dem drittgrößten pharmazeutischen Großhändler in Deutschland. Sein Unternehmen beliefert Tausende Apotheken und vertreibt über 120.000 verschiedene Arzneimittel und apothekenübliche Produkte. Neben Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln oder Kosmetik liegen auch 36 verschiedene Modelle Mundschutzmasken in den Regalen der 18 Niederlassungen. Normalerweise. "Seit Ende Januar sind wir in dieser Sparte defekt", berichtet Schreiner. "Die Anfragen unserer Kunden haben sich seit November mehr als verzehnfacht." Viele können nicht mehr bedient werden. Mitbewerber wie Phoenix berichten von ähnlichen Entwicklungen. Und so ist in vielen Apotheken und Online-Shops nichts mehr zu holen.

Die Angst vor dem Coronavirus geht um. Die Moderatorin Charlotte Roche erzählt vergangene Woche in ihrem Podcast Paardiologie davon, wie sie erfuhr, dass online viele Masken ausverkauft und voraussichtlich erst Ende März wieder verfügbar seien. "Da habe ich sofort eine kleine Panikattacke bekommen", so Roche. Im Anschluss habe sie vier verfügbare Atemschutzmasken bestellt – nur für den Fall.

Wie Roche scheint es vielen zu gehen. Zwar befinden sich laut Bundesgesundheitsministerium von den weltweit über 40.000 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, nur 16 in Deutschland, doch in Medienberichten erfährt man von Hamsterkäufen in Apotheken. Es seien auch Kunden dabei gewesen, die Schutzmasken für ihre Verwandten in Asien besorgten, berichten die Apothekerinnen und Apotheker. Und chinesische Reisegruppen, die sich vor ihrer Heimreise ausrüsteten, da es dort an vielen Orten ebenfalls Engpässe geben soll.

Die WHO rät Gesunden von Masken ab – die meisten schützen ohnehin nicht

Nun fehlen also auch in Deutschland Masken. Wie schlimm ist der Mangel? Um die Frage zu beantworten, muss man zunächst wissen, dass viele der nun knappen Masken im Ernstfall so viel helfen wie ein Regenschirm im Sturmtief Sabine: wenig. Die Stoffmasken aus Baumwolle etwa sind teilweise hübsch dekoriert, aber laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) komplett ungeeignet gegen das Coronavirus. Ein einfacher Mund-Nase-Schutz, wie ihn Chirurgen tragen, könnte Sekrettröpfchen mit Viren abfangen, verlassen sollte man sich darauf aber eher nicht. Dafür gibt es sogenannte FFP-Modelle mit eingebautem Filter, die man oft auf den Gesichtern von Bauarbeitern sieht, weil sie Staubpartikel abhalten. Es gibt die Sicherheitsstufen FFP (Face Filtering Piece) 1 bis 3. Je höher der Wert, desto dichter der Filter. Hersteller weisen nur für die Stufen FFP2 und FFP3 einen Schutz gegen Krankheitserreger aus. Am sichersten wären FFP3-Masken. Doch sie machen dem Träger das Atmen so schwer, dass sie im Alltag nahezu ungeeignet sind.

GEHE habe im Januar mehr als 600.000 Mundschutzmasken verkauft, sagt Schreiner. Nur drei der 36 Modelle im Sortiment gehörten in die Kategorie FFP3, neun Modelle seien FFP2-Masken. Ausverkauft seien auch alle anderen. Viele Menschen können offenbar doch erst durchatmen, wenn sie sich gegen Corona eine Maske gesichert haben – egal welche.

Dabei wird in Deutschland zu keinem der Modelle geraten. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände schreibt auf ihrer Internetseite: "Um sich vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, brauchen Gesunde in Deutschland nach derzeitigem Wissensstand keine Atemschutzmasken." Auch das Robert-Koch-Institut und die WHO halten sie nur für Infizierte, deren Angehörige und medizinisches Personal für sinnvoll. Für alle anderen sei es wichtiger, alltägliche Hygieneregeln einzuhalten wie regelmäßiges und gründliches Händewaschen.