Ein Unwetter zieht auf – für Kunden der Deutschen Bahn bedeutet das eigentlich zuverlässig Frust. Darüber, dass die bei der Bahn es einfach nicht hinbekommen, ihre Zugflotte so zu steuern, dass nicht Tausende Reisende auf offener Strecke oder auf trostlosen Bahnhöfen stranden. Und genauso darüber, dass man selbst so dämlich war und der elektronischen Fahrplanauskunft mal wieder mehr geglaubt hatte als dem eigenen Bauchgefühl. So war es oft in den vergangenen Jahren.

Doch dann kamen 2020 und ein Sturm, der bisweilen so wütete wie die schlimmsten Orkane der vergangenen zwei Jahrzehnte. Und was machte die Bahn? Sehr viel richtig.

Vorstandschef Richard Lutz gab anders als seine Vorgänger die Losung aus: Lieber gut informiert die Reise gar nicht antreten als schlecht informiert ins Unglück fahren. Deshalb betrieb die Deutsche Bahn diesmal eine kluge und konservative Informationspolitik. Alldem gingen Kommunikationstrainings und interne Debatten voraus. Es hat sich gelohnt.

Die Bahn erntete keinen Shitstorm, sondern etwas, mit dem im Bahntower nicht mehr zu rechnen war: ehrlich gemeinten Dank. So schrieb ein Twitternutzer: "Heutige Erlebnisse auf der Fahrt durch den Sturm mit der @DB_Bahn: Super freundliche Mitarbeiter, super pünktlich, gute Informationen soweit möglich und alles ruhig und entspannt. Für mich hat das Krisenmanagement ... super funktioniert."

Wer in den vergangenen Tagen reisen musste, der konnte all die Ansagen der Bahn gar nicht überhören. Bereits am Freitag riet das Unternehmen dazu, Züge besser zu meiden und zwei Tage später zu nutzen. Rund um die Uhr informierten Pressesprecher über die neuesten Entwicklungen, gaben Livestatements und sendeten Prognosen. Eine Selbstverständlichkeit könnte man meinen, doch für den behäbigen Konzern war das ein Riesenschritt. So viel klare Kante wie diesmal würde man sich auch von anderen Unternehmen wünschen.

Für die Manager ist die neue Strategie eine Gratwanderung: Warnen sie zu früh und zu deutlich vor drohenden Gefahren wie einem Unwetter, verzichten Tausende Reisende auf ihre Fahrt und werden sie auch in der Zukunft nicht nachholen – wer am Montag im Homeoffice arbeitet, fährt ja anderntags nicht zweimal zur Arbeit und zurück. Kurzfristig kostet die Vorsicht Kunden. Trotzdem ist sie richtig.

Nun lässt sich lange darüber streiten, wie gefährlich der Orkan für Leib und Leben war. Fakt ist: Nahezu kein Bahnreisender ist zu Schaden gekommen, und der Verkehr rollte nach nur zwölf Stunden Pause wieder an. Noch zur Wochenmitte lief längst nicht alles rund, aber es lief schon viel runder als in früheren Jahren.

Der Orkan macht aber auch deutlich, dass die Bahn noch einen weiten Weg vor sich hat, wenn sie eine ständige Alternative zum Auto sein möchte. Wer zwingend zur Arbeit in eine andere Stadt fahren musste oder den Geburtstag von Freunden besuchen wollte, war am Ende aufs Auto angewiesen. Überspitzt gesagt wird die Bahn damit zum Schönwetter-Klimaretter.

Dabei könnte sie es besser.

Die Bahn muss ihrer Verantwortung nicht nur im aufziehenden Unwetter gerecht werden. Entlang der gesamten Strecke – über 33.000 Kilometer – sollten angrenzende Bäume so beschnitten sein, dass sie Gleise und Oberleitungen nicht ständig zu blockieren drohen. Die schnellen Eingreiftrupps, die diesmal zum Einsatz kamen, wären mit einer vorausschauenden Planung mancherorts gar nicht nötig und der ein oder andere Zugausfall sicher vermeidbar. Das kostet viel Geld, ist aber jeden Cent wert.

Bleiben die Kunden. Auch sie tragen eine Verantwortung. Wenn die Bahn wie geschehen rechtzeitig über Zugausfälle informiert, dann sollte das Unternehmen abgesehen von Härtefällen bei Alten, Kranken oder Kindern nicht dazu verpflichtet werden, Hotelzimmer oder Taxis zu bezahlen. In Brüssel wird gerade diskutiert, ob höhere Gewalt also vor allem Unwetter, künftig kein Grund mehr sind für Entschädigungszahlungen. Vernünftig wäre es. Wenn Kunden in der Lage sind, ihre Fahrgastrechte so dezidiert einzufordern wie in den vergangenen Tagen, dann sind sie auch mündig genug, Reisen auf eigene Faust umzuorganisieren, wenn die Warnung mit drei Tagen Vorlauf kommt. Am Ende zahlt das nämlich nicht nur die Bahn, sondern auch der Steuerzahler.