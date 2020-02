seit ein paar Monaten schon melde ich mich nicht mehr auf Nachrichten einer Freundin. Sie und ich gingen fünf Jahre lang in eine Klasse, und in ihren Augen waren wir immer beste Freundinnen – nur habe ich das nie so empfunden. Nun ist das mit 14 eine sehr viel entscheidendere Frage als heute mit 24 Jahren, aber eines ist geblieben: Sie sieht in unserer Freundschaft schon immer mehr als ich. Als Schülerin war sie oft eifersüchtig auf meine anderen Freundinnen und hat sehr an mir geklammert. Ich habe das immer runtergespielt und wollte sie nicht enttäuschen.

