DIE ZEIT:Donald Trump fühlt sich von den Europäern "unfair" behandelt und droht deutschen Autofirmen mit Zöllen. EU-Handelskommissar Phil Hogan ist deshalb nach Washington gereist. Ist der Vorwurf korrekt?

Gabriel Felbermayr: Das ist Unfug, zumindest wenn man es so pauschal formuliert.

ZEIT: Trumps Leute sagen aber: Ein amerikanisches Auto wird bei der Einfuhr nach Europa mit zehn Prozent verzollt, ein europäisches Auto beim Export in die USA dagegen nur mit zweieinhalb Prozent.

Felbermayr: Dafür fällt zum Beispiel bei der Lieferung eines Kleinlastwagens in die USA ein Zoll in Höhe von 25 Prozent an, weshalb es dort kaum europäische Anbieter gibt. Was wir heute an Zöllen sehen, ist das Ergebnis jahrelanger Verhandlungen, die dann in einen Kompromiss mündeten. Das war ein Geben und Nehmen. Da haben beide Seiten Zugeständnisse gemacht, aber auch einzelne Branchen geschützt.

ZEIT: Haben Sie ein Beispiel?

Felbermayr: Die Europäer sind bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen vergleichsweise offen. Auch ausländische Interessenten können sich in aller Regel an Ausschreibungen beteiligen. In den USA ist das praktisch nicht möglich. Dafür sind bei den Amerikanern die Barrieren in der Landwirtschaft niedriger als in Europa. Der durchschnittliche Importzoll beträgt in Europa 5,2 Prozent, in den USA 3,4 Prozent. Der Unterschied ist also nicht so groß.

Gabriel Felbermayr leitet das Institut für Weltwirtschaft.

ZEIT: Dennoch hat Europa einen Überschuss im Außenhandel mit den USA. Er belief sich im Jahr 2018 auf 169 Milliarden Dollar. Hat also Trump nicht doch recht?

Felbermayr: Das ist der Güterhandel, also der Handel mit Autos, Maschinen, Chemie. Beim Handel mit Dienstleistungen ist es umgekehrt, da verkaufen amerikanische Firmen mehr in Europa als umgekehrt. Wenn man alle hier relevanten bilateralen Zahlungsströme gegeneinander aufrechnet, dann ist die Bilanz ausgeglichen. Vereinfacht gesagt: Wir liefern die Hardware, die Amerikaner die Software.

ZEIT: Was sind das für Dienstleistungen?

Felbermayer: Das sind alle möglichen Dinge. Wenn deutsche Unternehmen an die Börse gehen, dann lassen sie sich häufig von amerikanischen Investmentbanken beraten. Wenn ich bei Amazon ein Buch bestelle, dann nehme ich die Dienstleistung eines amerikanischen Konzerns in Anspruch.

ZEIT: Viele amerikanische Digitalfirmen haben aber Niederlassungen in Europa errichtet, über die sie ihre Geschäfte abwickeln. Wie passt das zu Ihrer These?

Felbermayr: Die Gewinne dieser Niederlassungen kommen ebenfalls den Amerikanern zugute. Ein Beispiel: Wenn Sie ein iPhone kaufen, dann müssen Sie für die Nutzung des Betriebssystems eine Lizenz erwerben. Ihr Geld fließt nicht auf das Konto der Zentrale von Apple in Kalifornien, sondern landet bei der in Irland ansässigen Tochterfirma des Konzerns. Damit macht diese Tochterfirma mehr Profit, und das schlägt sich in der amerikanischen Außenwirtschaftsbilanz nieder.

ZEIT: Wie sollten die Europäer auf Trumps Drohung reagieren?

Felbermayr: Sie sollten sich wehren. Die Autozölle werden offiziell mit Gefahren für die nationale Sicherheit begründet. Das ist ein Witz.

ZEIT: Können wir uns das leisten? Die Vereinigten Staaten sind die größte Volkswirtschaft der Welt und ein wichtiger Absatzmarkt für europäische Konzerne.

Felbermayr: Europa ist auch nicht klein. Selbst ohne die Briten haben wir im europäischen Binnenmarkt 450 Millionen Konsumenten, die Amerikaner haben 300. Der europäische Markt ist für amerikanische Digitalkonzerne der mit Abstand wichtigste Auslandsmarkt. Da stehen für Trump Arbeitsplätze und Steuereinnahmen auf dem Spiel. Wir können den Amerikanern also durchaus wehtun. Das unterscheidet uns von den Chinesen. Für Facebook, Amazon oder Google ist China bei Weitem nicht so bedeutend wie Europa. Die Europäer sollten gegenüber der amerikanischen Regierung eine glaubwürdige Drohkulisse aufbauen.

ZEIT: Wie könnte die aussehen?

Felbermayr: Eine mögliche Verhandlungsstrategie wäre: Wenn ihr unsere Autos mit Zöllen belegt, dann werden wir eure Digitalkonzerne besteuern, womöglich europaweit. Frankreich hat eine solche Digitalsteuer bereits beschlossen, sie wurde allerdings mit Rücksicht auf die Amerikaner ausgesetzt. Das wird Trump nicht unbeeindruckt lassen, es stehen schließlich Wahlen an, und schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft kann er nicht gebrauchen.