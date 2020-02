DIE ZEIT: Frau Hartwig, Herr Brosda, Sie als Kulturpolitiker verantworten Institutionen, mit denen man früher die ganze Gesellschaft erreichen wollte. Aber die spaltet sich heute immer stärker in kleine Gemeinschaften. Wie zeitgemäß ist der öffentliche Kulturbetrieb?

Ina Hartwig: Der öffentliche Kulturbetrieb ist wichtiger denn je; Museen, Theater, Opern und die freie Szene schaffen einen notwendigen öffentlichen Hallraum. Vielleicht ist dies sogar der letzte Hallraum des Öffentlichen, auf den niemand, der politisch ernst genommen werden will, verzichten kann. Die kulturellen Institutionen kompensieren etwas, sie leisten, was andere Institutionen nicht mehr leisten.

Carsten Brosda: In den großen Kulturinstitutionen, zum Beispiel in der Elbphilharmonie, begegnen sich Menschen in ihrer Differenz.

ZEIT: Findet denn in einem Konzert mit zweitausend Zuhörern Kommunikation untereinander statt?

Hartwig: Und ob! Gemeinschaftliches Zuhören, geteilte Konzentration sind Erfahrungen, über die man sich verständigen kann, und viele wollen das.

Brosda: Wir alle kennen diese Situation: Ich sitze in einem Theatersaal, und auf einmal trifft es mich ganz unmittelbar. Plötzlich verstehe ich etwas, das ich vorher nicht verstanden habe. Gerade durch das Ästhetisierte kommt mir die Wirklichkeit dann so nahe, wie sie mir vorher nie gekommen ist. Das Schöne an Kulturräumen ist, dass man auch noch miteinander darüber reden kann. Ich kenne wenige Orte, an denen so viel geredet wird wie in einem Theaterfoyer.

ZEIT: Aber ist das bereits Gesellschaftsbildung, etwas, das einer zerfallenden Gesellschaft hilft?

Brosda: Es ist nicht die primäre Aufgabe von Kultur, eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Die banale Parole "Die Kultur ist der Kitt der Gesellschaft" kann ich nicht mehr hören! Teilweise zerreißt Kultur nämlich auch etwas und sorgt für Kontroversen. Das soll sie auch, weil sie uns dadurch aufmerksam macht auf das, was zerrissen ist.

Hartwig: Die Kultur hat die Chance, das Allgemeine zu repräsentieren. Aber dieses Allgemeine der Kultur ist eben etwas, worüber man sich aktiv verständigen muss.

© Alamy/​Mauritius

Carsten Brosda ist seit 2017 Hamburger Senator für Kultur und Medien. Soeben erschien von ihm "Die Kunst der Demokratie" (Hoffmann und Campe, 24,– €).

Brosda: Denn das Allgemeine ist in der Moderne nie aus sich selbst heraus gegeben.

ZEIT: Der alte sozialdemokratische Slogan "Kultur für alle", geprägt vom legendären Frankfurter Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann, lieferte gleich die Antwort mit. Überzeugt sie noch?

Hartwig: Kultur für alle war zunächst einmal eine Frage des Zugangs. Kultur sollte ein Versprechen sein für alle gesellschaftlichen Schichten.

Brosda: Aber die Bedeutung der Kultur selbst war nicht infrage gestellt.

Hartwig: Nein, und im Lauf der Jahre hat sich herausgestellt, dass das Rätsel, was Kunst mit den Menschen macht, nie gelöst wurde – glücklicherweise. Hilmar Hoffmanns Forderung kann man aber nicht einfach nur wiederholen wie ein Mantra, man muss sie weiterdenken für die Einwanderungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts.

Brosda: Bei "Kultur für alle" ging man davon aus, dass alle sich transformieren müssen. Man hat aber lange Zeit übersehen, dass, wenn man das ernst meint, sich auch der klassische Kulturbegriff wandelt.

ZEIT: Dann wäre die Demokratisierung der Kultur also gleichzeitig ihre Dekonstruktion?

Brosda: Genau. Man rief die Arbeiterkinder in die Oper, und man ging davon aus, das erleuchtet die Arbeiterkinder, verändert aber nicht die Oper. Erst später stellten alle fest, dass Kultur sich nur dann realisiert, wenn sie rezipiert wird. Wenn sich das Publikum verändert, dann wird das Werk anders wahrgenommen, und dann hat das Rückwirkungen auch auf den Produktionsprozess.

© Michael Gottschalk/​ddp

Ina Hartwig ist seit 2016 Kulturdezernentin von Frankfurt am Main. Die gebürtige Hamburgerin arbeitete zuvor als Redakteurin und Literaturkritikerin.

ZEIT: Viele werden von Kulturangeboten gar nicht angesprochen. Was ist mit denen?

Brosda: Ein Publikum muss man aktiv schaffen. Es gibt gute Beispiele, wie das gelingen kann, wenn echte oder vermeintliche Barrieren abgebaut werden. Das fängt beim Eintritt an, der in unseren Hamburger Museen für unter 18-Jährige frei ist, und reicht bis hin zur richtigen Ansprache: Auch wenn du nicht Kunstgeschichte studiert hast, kannst du hier eine Menge erleben.

ZEIT: Wen kann man überhaupt noch kriegen?

Hartwig: Entscheidend ist, dass ich als Kommune, als Gesellschaft signalisiere: Jeder und jede ist willkommen. Wir machen in Frankfurt mit dem freien Eintritt unter 18 in Museen ebenfalls höchst ermutigende Erfahrungen. Die Migration von kulturellen Energien lässt sich in Museen besonders gut erleben. Für eine migrantisch geprägte Gesellschaft ist das eine Chance, genau dies vor Ort zu studieren und abzugleichen mit der eigenen Selbsterzählung. Wir wissen inzwischen alle, dass die Kunst nie an nationalen Grenzen haltgemacht hat. Man sieht einen Dürer an, staunt über die Meisterschaft und erfährt zugleich, was die Reisen und Wanderungsbewegungen in der Renaissance für einen Künstler bedeuteten. Die richtigen Geschichten zu den Objekten zu erzählen, darauf kommt es an.

Brosda: Das ist aber erst der Anfang. Die Trennung – hier die Vermittler, da die Kuratoren und die Wissenschaft – wird sich weiter auflösen. Die Geschichten, die erzählt werden, sollten schon beim Kuratieren auf das Publikum zielen, das man erreichen will. Museen sind ja selbst sozial lokalisiert und können mit klugen Ausstellungen auch mit ihren Orten sozial kommunizieren. Dann wird aus dem Museum ein zivilgesellschaftlicher Ermächtigungsort, der eine bewusste Einladung ausspricht – aber nicht mit der Botschaft "Guckt euch etwas an", sondern mit der Programmatik "Wir wollen miteinander arbeiten".