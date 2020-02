Vincent Klink, 71, wuchs in Schwäbisch Gmünd auf und betreibt seit 1991 in Stuttgart das Restaurant Wielandshöhe, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Er kocht im SWR-Fernsehen und ist zudem Autor mehrerer Bücher.

DIE ZEIT: Herr Klink, was ist Ihnen gutes Essen wert?

Vincent Klink: Sehr viel. Und ich verzichte dafür auch gerne auf andere Dinge. Man kann ja nicht alles haben. Wenn ich in Paris bei meinem Vorbild Bernard Pacaud bin, einem Drei-Sterne-Koch, dann kostet das schon mal 200 Euro pro Person. Das ist es mir dann wert. Man macht das ja nur einmal im Jahr, maximal zweimal. Aber es ist möglich, sich gut und preiswert zu ernähren. Richtig teuer wird es eigentlich nur, wenn es ums Fleisch geht. Ich hatte kürzlich Geburtstag, darf ich Ihnen verraten, was mein Geburtstagsmenü war?

ZEIT: Bitte!

Klink: Meine Frau hat das gekocht: Ein gehackter Spinat aus dem Bioladen, tiefgekühlt, dann gab es eine Pellkartoffel und für jeden noch ein Omelett. Das war ein wunderbares Essen. Und noch dazu wahnsinnig billig, ich schätze mal zwei Euro pro Nase. Richtig gute Lebensmittel können günstig sein; man muss nur wissen, wie man sie verarbeitet. Und da haben eben viele ein Problem.

ZEIT: Seit Wochen protestieren die Bauern mit ihren Treckern in deutschen Großstädten, auch weil sie zu wenig Geld für ihre Produkte bekommen. Was wäre ein gerechter Preis für ein Produkt wie ein Schweinekotelett?

Klink: Die subventionierten Großbauern mit ihren riesigen Traktoren haben die Landwirtschaft vollkommen industrialisiert. Und da kommen eben nur mittelmäßige Produkte raus, die von Verbrauchern gekauft werden, die nicht wissen, was gut ist, Hauptsache, es ist billig. Denen möchte ich sagen, dass Fleisch kein Grundnahrungsmittel ist. Ein Kotelett, wie wir es servieren, kostet etwa 5,50 oder 6 Euro je 100 Gramm. Wenn ich das jeden Tag will, wird es teuer. Aber warum soll ich mir das am Wochenende nicht mal leisten? Umgekehrt gilt: Es kann nicht jeden Tag Schnitzel geben, wenn man keine schlechte Billigqualität zu sich nehmen will.

ZEIT: Wie können Verbraucher erkennen, was gut und was schlecht ist?

Klink: Vielleicht braucht es zwei klare Siegel statt der hundert, die es schon gibt. Eines, das zeigt, dass das Schwein unter ungünstigen Bedingungen aufgewachsen ist – und eines, das für optimale Bedingungen steht.

ZEIT: Wobei sich nicht alle die gute Qualität leisten können. Wer wenig verdient, gibt prozentual auch mehr fürs Essen aus.

Klink: Ja, aber man kann sich doch ein Kilo Kartoffeln leisten, einen Quark, einen Grießbrei, ein Omelett oder weiß der Teufel was! Das Problem ist doch, dass viele Leute einfach nicht kochen können. Es fehlt ihnen Bildung: Was ist ein gutes Lebensmittel, und wie verarbeite ich es? In der Schule sollte man den Kindern die 30 Basisrezepte beibringen: Wie mache ich ein Kartoffelpüree? Wie einen Knödel? Spaghetti mit Tomatensoße? Und damit wären die Leute finanziell viel unabhängiger von diesen Betrugsangeboten aus den Supermärkten, die sich Fertiggerichte nennen.

ZEIT: Die Deutschen wenden 9,5 Prozent ihrer Konsumausgaben für Lebensmittel auf, die Franzosen 12 Prozent ...

Klink: ... und das ist zu wenig! Das heißt doch, dass sie von diesen Fertigfirmen die Tomatensoßen kaufen. Und wer immer diesen billigen Mist isst, verspürt eben auch keine Sehnsucht, sich mit Essen länger zu beschäftigen.