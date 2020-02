Max, soll ich mir einen Bob mit Pony schneiden lassen?"

"Willst du das denn?"

"Ich wollte wissen, ob es für euch okay ist."

"Wir sind egal", sagt Max Klemmer.

Eine Stunde später trägt Greta Barthel, die amtierende Miss Thüringen, einen Bob mit Pony.

Es ist der zweite Tag im "Personality Camp" 2020. Eine Stunde von Hurghada entfernt, in einem ägyptischen Fünf-Sterne-Resort, wollen 16 Frauen die neue Miss Germany werden.

Greta Barthel steht am Rande des hoteleigenen Golfplatzes. Im Hintergrund das Rote Meer, die Kamera des Fotografen klickt. Max Klemmer trägt Sonnenbrille, die Miss Thüringen einen weißen Bademantel. Am Abend fragen Max’ Eltern ihn, wer Greta denn erlaubt habe, sich die Haare zu schneiden. "Das musste ihr niemand mehr erlauben", sagt er. In diesem Camp müssen auch seine Eltern lernen.

Max Klemmer ist Geschäftsführer der Miss Germany Corporation, kurz MGC. Man muss ihn nie lange suchen: Mit seinen zwei Metern fällt er auf. Sein Gesicht verläuft in groben Linien. Wenn er grinst, und er grinst oft, verschwindet die Härte daraus, und man merkt, wie jung er ist. Max Klemmer ist 24 Jahre alt, seit mehr als fünf Jahren kürt er Frauen zur Miss Germany, zusammen mit seinem Vater.

Schönheit hat bei den Klemmers Tradition. Vor 60 Jahren begann Horst Klemmer, der Großvater, als Ansager bei Miss-Wahlen, bis er 1970 die Miss Germany Corporation gründete und so zum Vater aller Missen wurde. In Oldenburg traf er Hildburg, er lud sie ins Theater ein, sie bekamen einen Sohn, Ralf, der 1982 ins Geschäft einstieg. Zehn Jahre später verliebte der sich in die amtierende Miss Germany Ines Kuba, und sie bekamen einen Sohn, Max, der 2014 ins Geschäft einstieg. Vor zwei Jahren übertrug der Großvater dem Enkel seine Anteile.

Der Großvater sagt: "Die Zeit hat sich verändert, und Max hat das als Erster richtig erkannt."

Der Vater sagt: "Ich weiß nicht, wie es ohne Max wäre, aber es wäre nicht so."

Und Max sagt: "Opas Baby nach 55 Jahren so umzubauen war echt schwierig."

Der neue und der alte Geschäftsführer der Miss Germany Corporation: Max Klemmer, 24, und sein Großvater Horst © Marcel Maffei für DIE ZEIT

Sechs Jahrzehnte lang hat Horst Klemmer Missen gemacht. Und jetzt muss er zusehen, wie sein Enkel seinen Wettbewerb neu erfindet: Bademoden? Abgeschafft. Maximalmaße? Abgeschafft. Altersgrenze 30? Abgeschafft. Eine Miss muss ledig sein und kinderlos? Abgeschafft. Männer in der Jury? Offiziell abgeschafft.

Nicht einmal mehr die Schönheit der Frauen soll bewerten werden. "Wir haben ein neues Motto: Empowering authentic women", sagt Max Klemmer. Frei übersetzt: Der Wettbewerb, der Generationen von Frauen in eine Form presste, will ihnen jetzt beibringen, diese Form zu sprengen. Feminismus statt Sexismus.

Ernsthaft? 2,5 Millionen Menschen sitzen vor den Fernsehern, wenn Heidi Klum junge Frauen zwingt, abzunehmen oder sich die Haare abzuschneiden, Tausende bewerben sich dort jedes Jahr. Aber die Miss Germany Corporation verkündet: Schönheit ist uns nicht mehr wichtig. Kann ein Wettbewerb, dessen Kern es war, das Äußere von Frauen zu bewerten, sich plötzlich, ja was eigentlich, ihrem Inneren widmen?

1927 kürten berühmte Männer wie Heinrich Mann und Max Schmeling die allererste Miss Germany. Sie bekam Hermelinmantel und Blumenkrone und Hunderte Model-Angebote. 1933 verboten die Nationalsozialisten den Wettbewerb: "jüdisch-bolschewistische Dekadenz". Sie setzten stattdessen auf Wein- und Heideköniginnen. Noch bevor der erste Bundeskanzler gewählt war, wurde wieder eine Miss Germany gekrönt: Bewertet wurden Brustumfang, Stärke der Unterlippe oder der Abstand von Brust zu Hals. Der perfekte Mund musste damals 6,3 Zentimeter breit sein. Zwei Jahre lang zeigten sich die Frauen im gerade erfundenen Bikini, dann wurde das den Deutschen zu freizügig, und ab 1951 trugen die Missen Badeanzüge.

Bevor Horst Klemmer zum Wettbewerb stieß, hatte er Künstler wie Heinz Erhardt oder Heinz Schenk gemanagt. Sein immer leicht gerötetes Gesicht ist sanft, die Augen eisblau. Er spricht von Frauen als Kleidergrößen: Die meisten sind eine 36 oder 38, selten eine 40. Die Missen nennen ihn Opa, noch heute rufen sie ihn an. Brauchte eine Miss ein Bett, so war im "Hotel Hille und Hotte" immer eines frei. Miss Prenzlauer Berg, Miss Bodensee, Miss Schwarzwald, Miss Köln, Miss Ostdeutschland. Ein ganzes Deutschland voller Missen, handverlesen von Horst und Ralf Klemmer.