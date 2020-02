"O Gott, du hast mich zerbrochen und in Stücke geschlagen", schreibt der Vater an einem Märztag 1842 in sein Tagebuch, als sein Sohn George stirbt. Da war Thomas schon tot, ebenso wie Francis und Benjamin. Und James, Maria und Anne sollten folgen. 19 Kinder hatten der englische Politiker William Brownlow und seine Frau, nur sechs von ihnen überlebten.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden