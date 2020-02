"Warum jetzt Hegel lesen?", fragen wir uns. Das Problem des "Jetzt" hat Hegel in seiner Phänomenologie des Geistes von 1807 behandelt: Das Jetzt ist genau der Augenblick, in dem "das Jetzt" vergeht und zu einem Gewesenen wird. Hegels Denken ist nicht so passé, wie man meinen könnte: Viele von uns leben heute in Sorge oder Angst oder gar schon in Trauer, weil wir glauben, die Bedingungen der Demokratie würden zu sehr von innen heraus unter Druck gesetzt, ja zersetzt. Ist die Zeit der Demokratie vorbei, und kann Demokratie erst im Moment ihres Vergehens zu einem wahren Gedanken werden? Ich will die ungeheure Herausforderung nicht kleinreden, vor der wir heute stehen. Doch dieses Gefühl, dass eine Zeit oder Epoche vorbei sei, ist ein wiederkehrendes Gefühl. Hegel hat es gekannt und durchdacht. Es stimmt, das Gefühl der zeitlichen Desorientierung, mit dem wir leben, ist sehr wirklich, und man kann wohl versucht sein, diese Angst, die uns permanent begleitet, durch eine bestimmte Überzeugung zu formen: Die Erde ist verloren, die Demokratie ist am Ende, die Zukunft ist verbaut.

Diese Form von Fatalismus aber krankt an einem übertriebenen Gewissheitsgefühl. Wenn von irgendeiner Zeit gesagt wird, sie sei vorbei, wenn eine historische Zeit an ihr Ende gekommen zu sein scheint, so bedeutet das lediglich, dass wir ein sicheres Gefühl für die historische Zeit verloren haben, weshalb sich nun die Frage stellt, in welcher Zeit wir uns befinden. Hegels Überlegungen zur Französischen Revolution werfen diese Frage als eine wichtige, unter Bedingungen der Revolution aufkommende zeitliche Frage auf, nämlich: Welche Zeit haben wir?– What time is it?

Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde vor 250 Jahren, am 27. August 1770, geboren. Er gilt als der Denker der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Am 14. Juli jeden Jahres trank er ein Glas Champagner auf die Französische Revolution.

Natürlich behaupte ich nicht, dass wir in revolutionären Zeiten leben – vielleicht tun wir es, ohne dass ich es gemerkt hätte. Aber die zeitlichen Bedingungen unserer Erfahrung scheinen nicht mehr zu gelten: vielleicht weil wir durch diverse interkulturelle Begegnungen merken, dass Menschen mit einem sehr unterschiedlichen Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftsgefühl leben, oder weil das, was die einen "Fortschritt" nannten, für die anderen "Zerstörung" bedeutete. Offenbar haben wir zu Unrecht darauf vertraut, dass sich die Zeit gewissermaßen geradlinig vorwärtsbewegt, ohne jede Gefahr der Regression oder Umkehr. Vielleicht haben wir gedacht, die ökonomische Rationalität könne unmöglich zum Paradigma der Vernunft werden und eine Ethik der Gastfreundschaft sei in Europa unverhandelbar. Vielleicht haben wir gedacht, die Umweltschutzbewegung sei stark genug, um die Arten und die Welt zu retten. Vielleicht haben wir geglaubt, Nationalismus und Besitzindividualismus würden allmählich einer transnationalen Gemeinschaft weichen.

Was ich als "Desorientierung" bezeichne, ist zugleich ein Gefühl von Schock, Verlust, Niederlage und Desillusionierung. Doch es ist auch eine Situation, die eine Frage aufwirft und sogar einen Forschergeist entfesselt: Welche Zeit haben wir? Wenn wir es als Fluch wahrnehmen, in diesen Zeiten zu leben, oder befürchten, dass uns die nächste Generation verfluchen wird, weil wir ihr eine zerstörte Welt hinterlassen haben, können wir uns vielleicht immerhin zwei Fragen vor Augen halten: Wie kann uns dieser Sinn für die Zerstörung der Welt einen Weg nach vorne weisen? Wo und wie kommen wir dahin, dieses historische Leben, das Leben, das wir in dieser historischen Zeit führen, zu bejahen?

Ich schlage vor, den Blick zurück zu Hegel zu wenden, um nach vorne zu schauen – und widerspreche damit denjenigen, die uns einreden möchten, dass Hegels Denken per definitionem immer zu spät kommt, um für die Gegenwart hilfreich zu sein. Denn Hegels Philosophie erlaubt uns, zu verstehen, wie aus potenziell gewaltsamen Konflikten soziale Bindungen erwachsen, und richtet sich damit an die Gegenwart und unsere Desorientierung. Wir sind nicht die Ersten, die sich fragen, was – wenn überhaupt etwas – uns als Gesellschaft zusammenhält. Gibt es soziale Bindungen, die für uns eine gegenseitige Verpflichtung darstellen? Diese Frage setzt voraus, dass wir uns nicht nur als selbstsüchtige Individuen, sondern auch als soziale Wesen begreifen können, deren wechselseitige Verpflichtungen ihre gemeinschaftlichen Bündnisse übersteigen. Unser Leben, wie überhaupt unser Status als soziale Wesen, ist durch Formen gegenseitiger Abhängigkeit gekennzeichnet, die nicht an nationalen oder territorialen Grenzen enden. Mit Hegels Hilfe möchte ich zeigen, wie wir Sozialität und Gewaltlosigkeit als Potenziale der heutigen Zeit verstehen können, die uns möglicherweise in die Lage versetzen, auch andere Potenziale zu bejahen, die unsere historische Gegenwart bereithält.

Die Phänomenologie des Geistes beginnt mit der sogenannten "sinnlichen Gewissheit", denn Hegel will die Erfahrung des Lesens mit dem einsetzen lassen, was scheinbar am unzweifelhaftesten ist – mit der sinnlichen Wahrnehmung. Die von den Sinnen gelieferten Gewissheiten erweisen sich zwar als unzureichendes Fundament der Erkenntnis, aber als ebenso unerlässlich für jede zukünftige Form des Wissens. In dem Maße, wie der Text voranschreitet und unsere Erfahrung des Lesens zu dem Ort wird, an dem jedes Argument zugleich entfaltet und demonstriert wird, entdecken wir, dass es eine Unnachgiebigkeit der sinnlichen Welt gibt, die sich ebenso wenig überwinden lässt, wie sich die Beharrlichkeit und Unnachgiebigkeit des Körpers in Hegels frühen theologischen Schriften überwinden ließ, es sei denn in Form von Selbstzerstörung und Tod.

In der Phänomenologie gewinnt der Tod eine zentralere Stellung im Verhältnis von Herr und Knecht, in dem zwei beseelte, lebendige und bewusste Gestalten ihrer Ähnlichkeit innewerden. Diese Anerkennung des eigenen Selbst als eines anderen oder des anderen als des Eigenen wird zum Ausgangspunkt dessen, was man Selbstbewusstsein nennt. Das heißt nichts anderes, als dass Selbsterkenntnis, verstanden als ein Zustand, in dem man sich selbst zum Gegenstand des Wissens macht (und wir sollten im Sinne Hegels hinzufügen: zu einem lebendigen Gegenstand des Wissens), gesellschaftlich ist. Selbstbewusstsein ist niemals vollkommen einsam; es ist abhängig von einer anderen Verleiblichung des Bewusstseins, was bedeutet, dass ich nur als soziales Wesen beginnen kann, über mich selbst nachzudenken. Es ist die Begegnung, die Selbstbewusstsein artikuliert, weshalb das Selbstbewusstsein per definitionem gesellschaftlich ist.