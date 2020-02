An einem Freitagabend im Januar hockt Sergei Polunin auf der Bühne des Münchner Prinzregententheaters in einem Kreis aus verwelktem Laub. Er nimmt ein paar Blätter in die Hände, lässt sie durch seine Finger rieseln, lächelt versonnen und ein wenig verrückt. Die Musik wird lauter, dramatischer. Polunin bebt, sinkt in sich zusammen, bäumt sich auf, zuckt, als würde er geschlagen, getreten, erschossen. Die Zuschauer zucken unwillkürlich mit. Polunin tanzt Vaslav Nijinsky in seinem Ringen mit dem Wahnsinn. Das Stück Sacré ist eine Neuinterpretation von Le sacre du printemps. Der russische Ballettstar Nijinsky hat dieses Ballett 1913 zur Komposition von Igor Strawinsky geschaffen und tatsächlich viel Zeit in Nervenkliniken verbracht.

Polunin setzt an und hebt ab, er springt, springt, springt und dreht sich um sich selbst. Dann stampft er auf, marschiert, wirft sich hin. Er tanzt wie ein Rasender kurz vor dem Abgrund, unterbrochen von lichten, sanften, harmonischen Augenblicken. Die schulterlangen Haare wirr vor den Augen, der Bart am Kinn zerfranst. Polunins Schritte und Drehungen sind nicht immer ganz präzise, aber er tanzt ohne Vorsicht, ohne Rücksicht gegenüber sich selbst. Es wirkt, als würde er, selbst wenn er von der Bühne fiele, weitertoben. Ein Mann im Kampf mit sich selbst.

Sergei Polunin ist gerade 30 geworden und hat etwas geschafft, das nur wenige Ballett-Tänzer vor ihm erreicht haben. Er ist auch außerhalb der Tanzwelt bekannt, er ist ein Popstar.

Polunins Vorfahren waren Russen, er aber wuchs in der Ukraine auf. Mit 19 Jahren wurde er zum jüngsten Ersten Solisten in der Geschichte des Royal Ballet in London, einer der bedeutendsten Ballettkompanien der Welt. Er gewann Preise und wurde als das größte Talent seiner Generation gefeiert. Doch schon drei Jahre später verließ er das Ensemble, das für einen klassischen Tänzer den Olymp bedeutet. Er reiste um die Welt, trat auf den unterschiedlichsten Bühnen auf, feierte Partys, behauptete, er habe im Kokainrausch vor Publikum getanzt.

Der endgültige Durchbruch gelang Polunin schließlich mit einem Video des Fotografen David LaChapelle, in dem er seinen Kampf mit sich selbst und seinem Talent inszeniert, zu dem Lied Take Me to Church des irischen Rockmusikers Hozier. Der Clip ging 2015 viral und wurde bis heute fast 28 Millionen Mal angesehen.

Auf Instagram folgen Polunin inzwischen mehr als 200.000 Menschen. Es gibt einen Dokumentarfilm über ihn, Dancer, er trat in dem Hollywoodfilm Red Sparrow neben Jennifer Lawrence und in Mord im Orient Express neben Kenneth Branagh und Penélope Cruz auf. In diesem Jahr werden zwei weitere Dokumentarfilme über ihn herauskommen. Seine Aufführungen sind ausverkauft, überall auf der Welt. Und das, obwohl sich Sergei Polunin in den vergangenen Jahren wie wenige andere Künstler selbst sabotiert hat.

Im Winter 2018 begann Polunins medialer "Amoklauf", wie er es heute selbst nennt. Es fängt damals an mit einem Instagram-Post über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Polunin schreibt, wenn er Putin sehe, sehe er das Licht.

Polunin schlägt Empörung entgegen, Wut, auch Hass, woraufhin er noch einen Schritt weiter geht. Er schreibt: "Danke an Wladimir und jeden anderen, der für das Gute steht." Dazu zeigt Polunin ein Foto seiner blanken Brust, auf die er das Gesicht Putins hat tätowieren lassen. Noch mehr Wut, noch mehr Hass.

Wenig später polemisiert er gegen vermeintlich verweichlichte männliche Ballett-Tänzer: "Auf der Bühne steht bereits eine Ballerina, es braucht nicht zwei! Steht euren Mann!", schreibt er, wieder auf Instagram. Und: "Frauen versuchen jetzt, Männerrollen zu übernehmen, weil ihr sie nicht fickt, weil ihr peinlich seid." Sein Weltbild: "Männer sind Wölfe, Löwen, Anführer der Familie."

Von da an gilt Polunin als homophob und sexistisch. Den Widerspruch, der ihm entgegenschlägt, scheint er zu genießen. Er hetzt auch gegen Übergewichtige und fordert, "dicke Menschen zu ohrfeigen", weil er "ihre Faulheit" nicht akzeptieren könne.

Anfang 2019 soll Polunin in Paris in Schwanensee tanzen, doch die Oper lädt ihn wieder aus. Seine öffentlichen Äußerungen seien nicht mit den Werten des Hauses vereinbar. Der französische Tänzer Adrien Couvez nennt Polunin eine "Schande" und erklärt, das Ensemble stehe für "Respekt und Toleranz". In die Ukraine, Polunins Heimatland, das seit 2014 einen Krieg gegen von Moskau unterstützte Milizen im Osten des Landes führt, dürfe er nicht mehr einreisen, sagt Polunin.

Das italienische Tanzmagazin Danza&Danza aber ehrt ihn als "Persönlichkeit des Jahres 2019". Und das Bayerische Staatsballett lädt Polunin weiter ein. Vor zwei Gastauftritten in München kommt es im vergangenen Jahr zu Protesten von ukrainischen Aktivisten, der Lesben-und-Schwulen-Bewegung und der Antifa. Das Bayerische Staatsballett verteidigt sich mit öffentlichen Stellungnahmen. Das löst eine Diskussion darüber aus, wie weit ein Tänzer gehen darf und ob man die Kunst und die politischen Ansichten des Künstlers voneinander trennen kann, muss oder soll.