Man hat sich daran gewöhnt, die SPD als hoffnungslosen Fall zu sehen. Viel Vergangenheit und wenig Zukunft, eine schwindsüchtige Partei, der kein Vorsitzender mehr helfen kann. Umso erstaunlicher ist es, was gerade in Hamburg geschieht. Die SPD führt einen Wahlkampf und strotzt vor Optimismus.

Seit neun Jahren regieren Sozialdemokraten die Stadt, zunächst allein, seit einer Weile gemeinsam mit den Grünen. Hamburg wächst, der Verkehr fließt schleppend, Wohnraum ist knapp, die Mieten sind hoch. Typische Großstadtprobleme, doch die Zustimmung für die Regierenden ist ausweislich der jüngsten Umfragen groß. Zwei Drittel der Hamburgerinnen und Hamburger sind zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit der Arbeit des rot-grünen Senats. Noch größer ist die Wertschätzung für Peter Tschentscher: 69 Prozent der Hamburger finden, dass der Sozialdemokrat ein guter Erster Bürgermeister sei. Tschentscher ist ein ruhiger, eher unauffälliger Typ; vor zwei Jahren hatte er das Amt von Olaf Scholz übernommen. Außerhalb Hamburgs kennt ihn kaum jemand.

Noch ist in Hamburg nichts entschieden, am 23. Februar wird gewählt. Aber der Optimismus der SPD wirft ein Schlaglicht auf ein häufig übersehenes Phänomen: Während die Sozialdemokraten im Bund immer schwächer werden, sind sie in vielen Städten noch immer ziemlich stark. Fast alle bayerischen Großstädte werden von SPD-Bürgermeistern regiert; dasselbe gilt, noch immer, für die meisten Ruhrgebietsmetropolen. In Kiel ist der sozialdemokratische Amtsinhaber vor Kurzem mit einer Zweidrittelmehrheit wiedergewählt worden; in Mainz mit 55 Prozent. In 26 der 40 größten deutschen Städte stellt die SPD den Bürgermeister (nur in einer, in Chemnitz, ist es eine Bürgermeisterin); CDU und CSU kommen gemeinsam auf sieben, die Grünen auf zwei. Stadtluft macht die SPD stark.

Ganz offensichtlich schaffen die Sozialdemokraten in den großen Städten noch, was ihnen im Bund nicht mehr gelingt: unterschiedliche Milieus zu vereinen und Mehrheiten zu organisieren. Dabei werden die urbanen Milieus diffuser, die Individualisierung nimmt zu, und der Umsturz der Parteienlandschaft spiegelt sich in den Metropolen wie im Bund. Auch das kann man gerade sehr gut in Hamburg beobachten: Die einzige Konkurrenz, die die SPD bei der Bürgerschaftswahl fürchten muss, sind die Grünen – ihr bisheriger Koalitionspartner.

Was machen die Sozialdemokraten also richtig in den Städten? Was machen sie in Hamburg, Erlangen oder Leipzig anders als im Bund? Und wie stabil ist ihre letzte Bastion?

Florian Janik war 34, als er in Erlangen Oberbürgermeister wurde; damals war er der jüngste in ganz Bayern. Nun ist er 39 und muss sein Amt verteidigen. In Bayern finden am 15. März Kommunalwahlen statt, die Bürgermeister werden direkt gewählt. Janik ist im Wahlkampfmodus.

"Ich trete aus voller Überzeugung als SPD-Kandidat an", sagt er, das Bekenntnis ist ihm wichtig. Niemals käme er auf die Idee, seine Partei etwa auf den Wahlplakaten zu verschweigen. "Die SPD ist meine politische Heimat." Natürlich, sagt er, gebe es gerade keinen Rückenwind von der Bundespartei, aber den habe es auch 2014 nicht gegeben, bei seiner ersten Wahl. Trotzdem ist es ihm damals gelungen, den Amtsinhaber von der CSU in der Stichwahl zu deklassieren. Ein junges Team, ein frischer Wind: Die Menschen, sagt Janik, könnten sehr wohl unterscheiden – zwischen Bund und Stadt, zwischen Stadt und Land.

Kaum irgendwo fallen die sozialdemokratischen Lebenswelten so weit auseinander wie in Bayern. Die Landes-SPD kommt in der jüngsten Umfrage nur noch auf sieben Prozent; in manchen ländlichen Regionen haben sich die Ortsvereine aufgelöst. Aber in München, Passau, Nürnberg, Bamberg, Fürth und Erlangen stellt die SPD das Stadtoberhaupt – rote Blüten in einem wüsten Land. Kommunalpolitik ist unmittelbarer, ihre Erfolge sind sichtbarer. "Wir erreichen die Menschen direkter", sagt Janik. "Das gelingt der SPD im Bund und im Land immer weniger."