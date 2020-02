DIE ZEIT: Frau Fränzel, Herr Thering, wie sind Sie heute hergekommen?

Lina Fränzel: Mit dem Auto. Ich wohne ganz am südwestlichen Hamburger Stadtrand.

Dennis Thering: Ich bin auch mit dem Auto gekommen, ich wohne ebenfalls am Stadtrand, ganz im Norden Hamburgs. Ich habe eine gute Stunde gebraucht und stand, wie jeden Tag, im Stau.

Lina Fränzel 24, studiert Jura in Hamburg und kandidiert dort bei der Bürgerschaftswahl für die neue paneuropäische Partei Volt.

Fränzel:Hamburg liegt im bundesweiten Stau-Ranking auf Platz eins, die Menschen stehen hier im Schnitt fünfeinhalb Tage jährlich im Stau. Morgens liegt das Durchschnittstempo auf vielen Hauptverkehrsstraßen bei 16 Stundenkilometern – langsamer als so mancher Fahrradfahrer. Hamburg versinkt im Verkehr.

ZEIT: Warum sind Sie dann nicht mit der Bahn gekommen?

Fränzel: Auf meiner S-Bahn-Strecke fallen die Verbindungen so oft aus, dass ich das Auto nehmen muss, wenn ich einen wichtigen Termin habe.

Thering: Ich nutze oft Bus und Bahn. Aber wenn die Termine so knapp getaktet sind wie jetzt im Wahlkampf, in meinem großen Wahlkreis, ist ein Auto unerlässlich. Das ist ärgerlich, denn Frau Fränzel hat recht: Es gibt zu viele Autos in Hamburg. Ich kenne keine Partei, nicht mal die AfD, die das noch bezweifelt. Wir sind in Hamburg mittlerweile bei fast 900.000 Autos. Alle sind froh, wenn wir die Zahl reduzieren. Die Frage ist nur: wie?

Dennis Thering 35, ist seit 2011 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Er ist Verkehrsexperte der CDU-Fraktion.

ZEIT: Für ein Streitgespräch haben Sie bislang vor allem Gemeinsamkeiten: Sie sind beide Autofahrer, obwohl Sie eigentlich beide finden, dass der Verkehr in der Stadt überhandnimmt. Sie sind beide relativ jung ...

Thering: ... für Frau Fränzel bin ich mit 35 Jahren wahrscheinlich schon alt.

Fränzel: Na ja. Ich bin 24. Wir könnten uns auch duzen, oder?

Thering: Gerne.

ZEIT: ... und Sie leben beide am Stadtrand und pendeln in die City. Trotzdem kommen Sie zu ganz unterschiedlichen Antworten auf die Frage: Wie soll der Autoverkehr reduziert werden?

Fränzel: Wir benötigen eine City-Maut. Wer mit dem Auto in die Stadt fährt, muss entsprechend zahlen – davon wäre ich selbst betroffen. Das halte ich für einen fairen Ausgleich, denn der Erlös könnte in den Ausbau des ÖPNV fließen. Meine Partei, Volt, tritt zudem dafür ein, den Innenstadtkern autofrei zu gestalten, ebenso die Stadtteilzentren.

Thering: Das ist ja lobenswert, dass du bereit wärst, eine City-Maut zu bezahlen. Viele können das aber nicht so einfach. Eine Maut wäre sozial extrem ungerecht. Als CDU schließen wir sie deshalb aus: Wir hätten dann fast nur noch teure Luxuskarossen in der City. Menschen mit weniger Geld würden de facto ausgeschlossen. Mit solchen Zwängen und Verboten kommen wir in Hamburg nicht weiter.

Fränzel: Das halte ich für ein wenig plausibles Argument. Was schlägst du denn vor?

Thering: Wir müssen die Angebote stärken, dann werden die Leute automatisch vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen. Im Wahlkampf höre ich gerade oft, Busse und Bahnen seien unpünktlich, überfüllt, unzuverlässig. Das schreckt viele ab. Es muss günstiger und attraktiver werden, mit der Bahn zu fahren.

Fränzel: Genau das könnte durch eine City-Maut gegenfinanziert werden.

Thering: Habt ihr mal ausgerechnet, wie viel die kosten müsste?

Fränzel: Wir orientieren uns hierbar an vergleichbaren Metropolregionen, etwa an Stockholm und London. Die Preise liegen dort zwischen zwei und 15 Euro am Tag. Jede Stadt hat mit der City-Maut erheblichen Überschuss erwirtschaften können, der den Ausbau des ÖPNV und eine Senkung der Ticketpreise ermöglicht. Daher ist die Maut auch nicht sozial ungerecht. In Stockholm waren vor Einführung der City-Maut 70 Prozent der Menschen dagegen, mittlerweile sind 70 Prozent dafür. Sie spüren die deutlichen positiven Auswirkungen. Der Autoverkehr konnte um etwa 20 Prozent reduziert werden.