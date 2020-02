Fridays for Future ist die erfolgreichste politische Marke der Gegenwart. Innerhalb nur eines Jahres wurde aus FFF eine Megabrand: das Celine der Zivilgesellschaft, der Porsche des Protests, die Marlboro der Moral. Mit dieser Marke konnte – auch dank virtuoser Markenbotschafterinnen wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer – beeindruckender politischer Druck aufgebaut werden. Dieser Druck wird potenziert, weil diese Marken eben nicht renditegetrieben sind, sondern idealistisch beseelt.

Diesen Kontrast gilt es nun schärfer herauszuarbeiten. Marion Tiemann von Greenpeace macht da einen innovativen Vorschlag: Die aus ihrer Sicht Verantwortlichen für Unwetter sollten künftig meteorologische Namen bekommen. Also Sturmtief VW, Orkan RWE oder Sturm Blackrock. Auch wenn das in seiner schlichten Kausalität eher Unsinn ist (laut dem Meteorologen Jörg Kachelmann sorgen warm werdende Polarregionen eher für weniger Stürme), so wird eines deutlich: wie sehr die Leser von Naomi Kleins Kultbuch No Logo heute markenfixiert sind, auch wenn das Ganze natürlich irre kritisch gemeint ist. Der "Markenwahn" (Klein) funktioniert auch antithetisch. Der aktuelle Erfolg der Grünen ist das Ergebnis einer exzellenten Markenkommunikation, die sich mehr an Apple als an Bio-Äpfeln orientiert.

Ulf Poschardt ist Chefredakteur der Welt-Gruppe. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Anja Reschke, der Moderatorin der ARD-Sendung "Panorama". © Lengemann/​Welt

Wenn sich von all dem grünen Kulturkampf "alte, weiße Männer" (keine gute Marke!) bedroht und schuldig fühlen mit ihrem VW Touareg und dem RWE-Smart-Home-Paket, dann müssten sie auf Twitter nur ein wenig scrollen, um zu sehen, dass ihre grünen Altersgenossen die Stürme feiern. Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme und Ökoaktivist, umarmt "Sabine". Warum? Weil dieses Sturmtief die Windkraft auf Hochtouren bringt. Als am Sonntag der Sturm tobte, wurden bis zu 86 Prozent des deutschen Strombedarfs von Windkraft und etwas Photovoltaik abgedeckt. Was würde sich VW-Chef Herbert Diess freuen, würde das unter dem Logo Sturmtief VW gemeldet werden! Umgekehrt könnten die Arbeitgeber fordern, dass künftig Massenentlassungen, wie nun bei Daimler, auch ein Logo bekommen: Diesen Jobverlust brachte Ihnen die Deutsche Umwelthilfe. Oder bei Braunkohlekumpels in der Lausitz: Diese Kurzarbeit spendieren Ihnen Greenpeace und die Grüne Jugend. Da bei Stromausfällen neun Monate später mehr Kinder geboren werden als sonst, könnten diese als Mittelnamen das Logo der Parteien bekommen, die 2011 vollkommen panisch aus der Atomkraft ausgestiegen sind.

Die Unübersichtlichkeit nimmt zu; die Welt der Marken hilft dabei, sie zu verstehen. So sind Werbeagenturen zu Sinnzentren der Gegenwart geworden. Der Greenpeace-Vorschlag ist zu gut, um ihn abzulehnen. Er bringt etwas Farbe in die oft genug humorfreie Klimadebatte.