Frank Witzel betreibt das, was der Frühromantiker Friedrich Schlegel als Transzendentalpoesie bezeichnet hat: Seine Schreibprojekte reflektieren stets die Bedingungen der eigenen Möglichkeit. Im 2015 buchpreisgekrönten Roman Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 stellt sich etwa das Erzählen im Austausch mit den drei großen Geständnis- und Bekenntnisinstanzen ein, die den Protagonisten zum Sprechen bringen wollen: Kirche, Psychiatrie und Staat. Der "Wahn" des "Teenagers", der als Schulversager einige Zeit in einem katholischen Konvikt verbringen muss, wird in einer medizinischen Anstalt behandelt, in der ein Arzt und ein Pfarrer auf Psyche und Seele des Protagonisten zugreifen. Später kämpft er in Polizeiverhören um seine Version der Vergangenheit. Zugleich wehrt sich der Roman mit seiner Struktur gegen den Zwang zu Geschichte und Subjektivität. Statt einer linearen Handlung verzirkelt sich seine Prosa in Wiederholungen und Spiegelungen.

Steffen Martus ist Professor für Neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin

Der folgende Roman Direkt danach und kurz davor kam bei den Rezensenten nicht mehr so gut weg. Die noch radikalere Zersplitterung der erzählten Welt und der Überschuss an theoretisch-philosophischen Ambitionen gingen ihnen zu weit. Irgendwann war dann die Zeit für eine Schreibkrise gekommen, und wieder reagierte Witzel frühromantisch. Diesmal mit einem Denkjournal in Form eines Metaphysischen Tagebuchs, das er vom 23. September 2018 an für genau zwei Monate geführt hat. Unmittelbarer Anlass war eine gescheiterte Liebesbeziehung. Vielleicht aber liegt ein tieferer Grund auch in einer schriftstellerischen Erschöpfung. "Nachlassende Schriften", so frotzelt der von "Resignation", "Angst" und "Panik" geplagte Autor, sei ein bedenkenswerter Titel für eine Werkausgabe.

Mit der Gattungsbezeichnung verbeugt sich Witzel vor Gabriel Marcels Journal métaphysique (1913–1923). Wie Marcel sammelt er theologische, existenzialistische und phänomenologische Gedankensplitter. Das Spektrum reicht von abstraktesten Überlegungen zur göttlichen Schöpfung bis hin zu sehr konkreten Beziehungsproblemen mit "O". Therapeutische Absichten verschränken sich dabei mit den intellektuellen Anliegen, die Witzel zuvor in Romanform verhandelt hat. Er konzentriert sich strikt auf das Denken als Prozess, das sich im Schreiben entfaltet, auf den "einen Gedanken, der entsteht und wieder vergeht und seltsamerweise etwas zu bewirken scheint, wenn wir auch nicht wissen, was".

In Ton und Inhalt klingen einige Stimmen aus den Romanen nach. Während jedoch dort die Fragmente verfugt, geschliffen und überarbeitet wurden, lässt Witzel in seinem Metaphysischen Tagebuch alles so stehen, wie es kommt. Er verordnet sich einen neuen Schreibarbeitstag, bei dem er nicht nach einigen Seiten innehält, überarbeitet, streicht und ergänzt, also einen Text produziert, sondern einfach immer weitermacht. Als Anreger dienen die Werke anderer Autoren, etwa von Kafka, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger und vor allem von Simone Weil. Die Ansprüche sind enorm. "Es geht um nicht weniger als eine Neudefinition dieser immer wieder, und nicht ohne Grund, bedachten Begriffe wie Gott, Sünde, Liebe, Erkenntnis usw."

Dankenswerterweise bleibt Witzel Transzendentalpoet und nimmt dem Rezensenten die kritische Arbeit ab: Nach etwa einem Drittel des Tagebuchs hält der Autor seinen Text selbst für "müde" und kurz darauf für "ermüdend". Auch wenn er den Eindruck hat, sein Denken schärfe sich, stellen sich bei ihm "Überdruss und Langeweile" ein: "So ist daraus eben der üblich halbherzige Kram geworden, etwas Rumgedenke, ein paar Versuche, sich den Mühlstein vom Hals zu schaffen, natürlich verzagt wie immer, gefolgt von einem Scheitern, das aber als solches nicht sichtbar wird." Schonungsloser könnte kein Verriss ausfallen.

Witzel urteilt ein wenig zu streng über sich selbst, liegt aber leider auch nicht ganz daneben. Entscheidend ist jedoch der existenzielle Ernst des Unternehmens. Denken muss Schmerzen verursachen, sonst stimmt etwas nicht. Es muss ohne Angst vor der eigenen Banalität und Blamage rücksichtslos erfolgen. Grob formuliert besteht Witzels Ziel darin, den Zustand der Uneigentlichkeit nicht nur als Defizit zu begreifen und keine illusorischen Autonomieansprüche zu erheben, die Verstrickung in Lebensumstände aber auch nicht einfach hinzunehmen. Die Publikation des Tagebuchs erklärt er daher – anders als bei seinen Romanen – für unerheblich. Das Geschriebene soll seinen Zweck im Verfasstwerden selbst erfüllen.

Das intellektuelle Schlenkern zwischen Authentizitätsverlangen und -unmöglichkeit sorgt notwendig für unstillbare Unruhe – vorsorglich nummeriert der Verlag das Metaphysische Tagebuch als Band eins einer Serie. Vielleicht macht diese Rastlosigkeit, diese Verpflichtung auf permanente Kreativität, die das gesamte Leben durchdringt, bei allem alteuropäischen Erkenntnispathos die unbedingte Gegenwärtigkeit des Tagebuch-Experiments aus.

Witzel reflektiert die "Suche nach einem neuen Schreibansatz" analog zu seinen Schwimmübungen, die er parallel unternimmt. In beiden Fällen lernt er etwas neu, das er eigentlich schon praktiziert, um die Praxis besser zu verstehen. Und wie beim Schreiben drängt es ihn auch beim Schwimmen immer über den Vollzug selbst hinaus. Darin liegt ein Grund für die "uneigentliche Verzweiflung" des Autors. Witzel denkt nicht in einzelnen Zügen, sondern in Bahnen. "Beinahe automatisch" trainiert er auf Ausdauer, statt "einfach zu schwimmen" und dann heimzugehen und "eine Tasse Kaba" zu trinken. Stets findet sich Witzel in einer "eigenartig kabalosen Welt" wieder, "in der es nie richtig Abend wird und nichts, noch nicht einmal vorübergehend, zu einem Ende kommt und erledigt ist". An einer Stelle reflektiert er daher über die Würde von Tätigkeiten, die ihren Sinn in sich selbst haben. Um ebendiese Würde ringt das Tagebuch.

Frank Witzel: Uneigentliche Verzweiflung. Metaphysisches Tagebuch I; Matthes & Seitz, Berlin 2019; 259 S., 22,– €, als E-Book 17,99 €