Der 18 Meter lange Gelenkbus, der in die Hamburger HafenCity rollt, steuert eine ungewöhnliche Tankstelle an. Am östlichen Ende des schicken Neubauviertels, das an die alte Speicherstadt grenzt, streckt sich eine geschwungene Dachfläche wie ein liegendes Segel über schlanke Betonsäulen. Darunter steht eine einzige Zapfsäule. Aus ihr fließt weder Diesel noch Benzin. Was mit leisem Zischen und unter 350 Bar Druck in den Tank strömt, ist das leichteste Gas der Welt: Wasserstoff.

Die Hansestadt hat zu schmutzige Luft und ehrgeizige Klimaschutzpläne. Daher hat Hamburger Hochbahn, die Betreiberin der städtischen Busse und U-Bahnen, beschlossen, ab diesem Jahr nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zu kaufen. Und weil batteriebetriebene Busse nur eine geringe Reichweite haben, fahren auf bestimmten Linien zwei Modelle des polnischen Elektrobus-Pioniers Solaris: Elektrobusse mit einer Brennstoffzelle auf dem Dach, die während der Fahrt Wasserstoff in Strom verwandelt. Dabei werden nur Wärme und Wasserdampf freigesetzt, keine Schadstoffe und kein CO₂: Wasserstoff verheißt saubere Energie.

Kein chemisches Element wird im politischen Berlin derzeit so sehr gepriesen. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) nennt Wasserstoff "den Schlüssel für eine klimaneutrale Stahlindustrie". CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier strebt gar eine "globale Vorreiterrolle" Deutschlands an. Für die Grünen spielt Wasserstoff "beim Schwerverkehr, der Schiff- und Luftfahrt die entscheidende Rolle für die Dekarbonisierung". Und selbst FDP-Chef Christian Lindner twittert: "Grüner #Wasserstoff kann das neue Öl werden."

Woher kommt diese plötzliche Begeisterung? Die Eigenschaften des Stoffs mit dem Kürzel H sind schließlich lange bekannt. Und bisher scheiterten alle Versuche, sie für ein neues Energiesystem zu nutzen. Warum also jetzt?

Wasserstoff Elementar Steckbrief Wasserstoff – Warum dieses Gas so interessant ist: Wasserstoff entstand früh nach dem Urknall, als sich im heißen Brei des werdenden Universums die ersten Atomkerne und Elektronen fanden. Im Periodensystem der Elemente steht er ganz oben links: Ordnungsnummer 1, Kürzel H (für Hydrogenium). Von allen chemischen Elementen hat er die simpelsten Atome: Sein Kern besteht aus einem Proton, umkreist von einem Elektron. Neben H gebar der Big Bang nur wenige andere leichte Elemente. Alle übrigen wurden erbrütet, im Fusionsfeuer der ersten Sonnen, die sich aus dem Wasserstoff bildeten. Er ist der häufigste Stoff im Universum – und der elementarste: die Grundzutat der Welt. Brennbar Steckbrief Wasserstoff – Warum dieses Gas so interessant ist: Die Hindenburg-Katastrophe 1937 verband den Wasserstoff im kollektiven Gedächtnis mit Feuer: Mit H gefüllt brannte der Zeppelin beim Landeanflug auf Lakehurst lichterloh. Fotos des Luftschiffs in Flammen gingen um die Welt. Die Brennbarkeit des Stoffs haben Chemiker früh beschrieben: Knallgas hieß er im 17. Jahrhundert, weil man ihn mit einem glimmenden Docht abfackeln konnte. Später taufte ihn Henry Cavendish »brennbare Luft«. Heute weiß man: Bezogen auf seine Masse besitzt H den höchsten Brennwert aller chemischen Elemente und einen viel höheren als andere Brennstoffe. Nützlich Steckbrief Wasserstoff – Warum dieses Gas so interessant ist: Der Traumpartner des Wasserstoffs ist der Kohlenstoff (kurz: C), reaktionsfreudig wie ein Rheinländer unter Fremden. C geht mit fast jedem Verbindungen ein, bildet komplexe Stoffe und die Bausteine des Lebens (daher hieß die organische Chemie früher einfach Kohlenchemie). Dieser Kohlenstoff und der Wasserstoff mit seinem hohen Brennwert bilden gemeinsam stabile Energieträger, die Kohlenwasserstoffe wie Ethan und Methan. Lange Ketten aus Kohlenwasserstoffen verleihen dem Erdöl (und vielem, was aus ihm raffiniert wird) seine Brennstoff-Eigenschaft. Flüchtig Steckbrief Wasserstoff – Warum dieses Gas so interessant ist: Viel leichter als die übrigen Bestandteile des Luftgemischs ist der Wasserstoff, er strebt stets nach oben. Das war einst praktisch für Ballonfahrer und Zeppelinlenker. Den Ingenieuren machte es lange zu schaffen: Weil das Gas aus den kleinstmöglichen Atomen besteht, findet es den Weg durch jede noch so kleine Pore. Man speichert es am besten unter hohem Druck und bei niedriger Temperatur. Oder man bindet den Wasserstoff, etwa an ein Metallgranulat. stx

"Weil Wasserstoff so geil ist", sagt Thorsten Herdan. Der Mann ist Abteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium und argumentiert normalerweise analytisch-zurückhaltend. Doch an diesem Abend Ende Januar kann er sich kaum zügeln. Er ist Festredner eines sogenannten parlamentarischen Abends in Berlin, den drei Unternehmensverbände gemeinsam ausgerichtet haben. Sie hoffen, dass mit Wasserstoff in Zukunft viel Geld verdient wird.



Die Veranstaltung soll Abgeordnete und Ministeriumsmitarbeiter wohlwollend stimmen. Doch die Vorträge und Gespräche haben einen paradoxen Zweiklang: Einerseits heißt es euphorisch, die Technologie sei so ausgereift, dass wettbewerbsfähige Anwendungen bald große Gewinne abwürfen; andererseits wird geklagt, dass es noch einer gehörigen Anschubfinanzierung bedürfe. Thorsten Herdan zufolge soll es daran nicht fehlen. Sein Minister wolle den Einsatz von Wasserstoff massiv unterstützen: "Wir finden Wasserstoff gut, weil wir ihn brauchen." Dann sagt Herdan gleich noch einmal "geil".

Kurz nach Herdans Vortrag wird in Peter Altmaiers Ministerium der Entwurf einer "Nationalen Wasserstoffstrategie" fertiggestellt. Sie soll den Einsatz des flüchtigen Gases beschleunigen und besteht aus 35 Maßnahmen, mal mehr, mal weniger konkret. Beispielsweise soll ein Förderprogramm dafür sorgen, dass in der Industrie möglichst bald Wasserstoff eingesetzt wird, der mit erneuerbaren Energien produziert wurde. Zudem will man "Reallabore" fördern, die den Einsatz des Moleküls in allen möglichen Bereichen im großen Maßstab testen. Auch der Ausbau des H-Tankstellennetzes ist geplant.

Doch zunächst muss Altmaier mit den Ressorts Umwelt, Forschung und Verkehr um deren Zustimmung ringen. Es geht um entscheidende Details: Svenja Schulze (Umwelt) und Anja Karliczek (Forschung) drängen auf mehr Ökologie, Andreas Scheuers Beamte wollen mithilfe von Wasserstofffahrzeugen endlich die miserable Klimabilanz des Verkehrssektors verbessern. Bis März, so Altmaiers Hoffnung, soll man sich einigen und die Sache im Kabinett verabschieden. Wenn alles gut geht, könnte das Gas dann in naher Zukunft beim Bahnfahren, in der Industrie und beim Heizen zum Einsatz kommen – um sowohl die Energiewende wie das Klima zu retten.