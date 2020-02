Böllen ist eine kleine Gemeinde in Baden-Württemberg, 96 Einwohner groß. Auf Ortsbildern sieht man Hügel und Felder, und wenn die Bilder stimmen, ist es ein sehr schöner Ort. Bei der Landtagswahl 2016 gingen 55 Böllener zur Wahl, 49 Prozent stimmten für die Grünen. Man kann also durchaus sagen, dass den Bürgern in Böllen das Klima und die Umwelt besonders wichtig sind. Wer die Grünen wählt, auch in Baden-Württemberg, weiß um den Klimawandel und dass man ihn stoppen sollte.

Aber bitte nicht in der eigenen Idylle.

Neun Windräder sollen bald in Böllen stehen, so hatte das der Gemeinderat vor zwei Jahren beschlossen. Doch zwei Bürgerbegehren und eine "Wehrt euch!"-Kampagne später trat der Bürgermeister mit der Bitte an den Betreiber heran, einen Auflösungsvertrag für den Windpark zu verhandeln.

Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit zeigt sich in Böllen im Kleinen, in Deutschland im Großen. 81 Prozent der Befragten finden laut der aktuellen Umweltbewusstseinsstudie der Regierung, dass die Energiewende zu langsam vorangeht. Ganze 92 Prozent der Bürger befürworten den Ausbau von Solar- und Windenergie. Und nur 19 Prozent meinen, dass die Bürger selbst für den Umweltschutz genug tun.

Die Windkraft gehört zu den Zukunftsenergien in Deutschland, wird als Voraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende angeführt. Doch sie kann Kohle und Kernkraft nur ablösen, wenn auch genügend Windstrom erzeugt wird. Dafür braucht es Räder.

"Die gesellschaftliche Zustimmung wächst, während lokal die Widerstände stärker werden", sagt Christian Schnibbe von wpd, einer Firma, die weltweit Windparks plant und baut. Er meint, dass sich bei den Bürgern etwas verändert habe. "Die persönlichen Anliegen werden häufiger mit übergeordneten Interessen gleichgestellt." Das sei auch der Grund, warum der Ausbau der Windenergie in den vergangenen zwei Jahren so dramatisch in sich zusammenfiel: 2017 wurden in Deutschland an Land knapp 1.800 Windkraftanlagen neu installiert, 2018 waren es laut Zahlen des Bundesverbands Windenergie noch 743, im vergangenen Jahr sogar nur 325. Das ist der niedrigste Stand seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000 – das eigentlich das Gegenteil bewirken sollte: Ökostrom zu fördern.

Jährlich müsste etwa die fünffache Menge an neuen Windrädern gebaut werden, wenn Deutschland seine Zusage einhalten will, bis 2030 den Strom zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien zu beziehen, sagen die Verbände. Grund sind schleppende Genehmigungsverfahren, fehlende Flächen – und Bürgerproteste. Peter Alex vom Betreiber Energiekontor sagt: "Es gibt nahezu kein Windkraft-Projekt, gegen das nicht geklagt wird."

Nun muss man konstatieren, dass Windräder eine ästhetische Zumutung sind, niemand könnte guten Geschmackes das Gegenteil behaupten. Sie stehen wie verlorene graue Riesen in der Landschaft, sind dazu noch permanent in Bewegung (im besten Fall).

Das ästhetische Aber führen allerdings die wenigsten Bürger an. Sie haben wichtigere Einwände. Da ist zum Beispiel die Lautstärke. Windräder geben ein "Dauergeräusch" ab, es liegt bei etwa 50 Dezibel, ein Pegel ab 25 Dezibel kann nachts den Schlaf beeinflussen. Sie verursachen auch einen Infraschall, ein Geräusch, das der Mensch nicht hören kann, das den Körper aber beeinflussen könnte. Die meisten Wissenschaftler stufen diesen Schall allerdings als unproblematisch ein. Da ist außerdem das große Aber der Naturschützer, die den Artenschutz bedroht sehen.

Und dann sind da noch der Schatten, den ein Windrad wirft, wenn die Sonne auf die Rotoren scheint, die Warnlichter der Anlagen und der mögliche Wertverlust der eigenen Immobilie.

Weil die SPD all diese Einwände der Bürger nachvollziehen kann, schlägt sie eine Belohnung für "Windbürger" vor: Wer die Windräder vor der Haustür akzeptiert, soll einen finanziellen Ausgleich erhalten. Auch die Grünen wollen eine Windprämie. Schon heute gibt es viele Windparks, an denen Kommunen oder Bürgergesellschaften beteiligt sind, die meisten Betreiber machen damit gute Erfahrungen. Wer vom Umsatz profitiert, nimmt auch den Infraschall in Kauf. Mecklenburg-Vorpommern hat bereits 2016 ein Gesetz verabschiedet, nach dem die Windparkbetreiber den Kommunen und Bewohnern im Umkreis von fünf Kilometern Gesellschafteranteile zum Kauf anbieten müssen.

Eine weitere Lösung gegen das Aber der Bürger soll ein Mindestabstand von 1.000 Metern zwischen Windrad und Wohnhaus sein, den die große Koalition vereinbart hat. Im Gesetzentwurf steht, dass diese Regelung bereits greifen soll, wenn irgendwo fünf Wohnhäuser zusammenstehen. Das stößt bei Umweltverbänden auf harsche Kritik. 50 Prozent der jetzigen Flächen seien dann womöglich gar nicht mehr verfügbar – da könne man das 2030-Ziel gleich vergessen. Aber die Bürger! – Und so schließt sich der Kreis.