Wer je an die Selbstheilung der deutschen Autoindustrie glaubte, der hat 2019 einen weiten Bogen um die IAA gemacht. Vor den Journalisten grünschnäbelten die Unternehmenschefs Herbert Diess (VW) oder Ola Källenius (Daimler) um die Wette. Die Botschaft: Wir haben verstanden, unsere Branche wird endlich sauber! Wirklich? Zumindest die ausgestellten Fahrzeuge ließen daran zweifeln. Den Weg zum VW-Stand flankierte ein Audi R8 Spyder mit 620 PS, "POWER" stand daneben in großen roten Buchstaben. Und wer sich Källenius’ Präsentation für die Klimawende anhören wollte, musste erst mal vorbei an den neuesten Geländewagen von Mercedes. Unter 300 PS ging da wenig, und dank der Tuningschmiede von AMG ging es auch weit höher.

Ist das verlogen? Ja, nur ist das nicht neu. Die Autoindustrie war schon immer so. Über einen Messeauftritt auf der IAA 1983 schrieb der Spiegel damals: "Auf der Frankfurter Automobil-Ausstellung protzen die Hersteller mit PS-starken Modellen." Im Rest der Republik tobte eine Debatte um sauren Regen.

Die Branche stand damals gewaltig unter Druck. Der Katalysator sollte Motoren endlich sauberer machen. Es folgte der moderne Lobbyisten-Dreikampf. Leugnen wie BMW-Chef Eberhard von Kuenheim den Anteil der Industrie am Waldsterben: "Ob die Stickoxide des Autos wirklich einen Beitrag dazu leisten, wissen wir nicht." Ablenken wie Audis damaliger Chefingenieur Ferdinand Piëch: "Der Krieg um den Katalysator" werde in Europa entschieden, nicht in Deutschland. Oder alles als unbezahlbar deklarieren: Der Verband der Automobilindustrie (VDA) verstieg sich zu einer Schätzung, wonach ein einzelner Katalysator bis zu 5.000 Mark kosten sollte – so viel wie damals ein gebrauchter Golf. Der ADAC entgegnete kühl, dass die Kosten weniger als die Hälfte betragen würden.

Die Hersteller waren unglaubwürdig, weil sie längst Autos mit Katalysator nach Kalifornien exportierten. Dort gab es schon seit den Siebzigerjahren schärfere Umweltgesetze. Und das sollte in Deutschland das Ende der Industrie einläuten? Im Gegenteil. Schon im Januar 1985 vermeldete die Welt: "Katalysator belebt den Arbeitsmarkt". Allein Bosch stellte Tausende Mitarbeiter für die Einspritztechnik ein.

Doch in der Regel macht eine Industrie nur, was sie muss. Wenn sie Gesetzesvorgaben übererfüllt, hat sie dadurch erst mal höhere Kosten und schmälert ihren Gewinn. Die Politik will das oft nicht wahrhaben. 1998, Angela Merkel war Umweltministerin, schmiedeten EU-Politiker und Autoindustrie einen Pakt, der bis heute nachwirkt. Eigentlich hatten sich EU-Parlament, Mitgliedsstaaten und Kommission schon darauf geeinigt, dass Autos ab dem Jahr 2005 im Durchschnitt höchstens fünf Liter Benzin oder 4,5 Liter Diesel verbrauchen dürften. Eine historische Chance fürs Klima. Doch dann kam BMW-Chef Bernd Pischetsrieder und versprach als Vorsitzender des europäischen Herstellerverbandes das Weiß-Blaue vom Brüsseler Himmel. 140 Gramm CO₂-Abgase je Kilometer bis 2008 – auf 100 Kilometer wären das rund sechs Liter gewesen. Merkel nannte das Angebot "einen deutlichen Schritt in Richtung der Zielvorstellungen". Der Manager umgarnte auch viele andere Regierungen, und am Ende stand eine freiwillige Selbstverpflichtung, die weit verfehlt wurde.

Im Jahr 2007, wieder lud die Autoindustrie nach Frankfurt zur Automesse, sprachen Kommentatoren von einem "Offenbarungseid". Die Umweltorganisation Transport & Environment hatte errechnet, dass das Ziel um mehr als zehn Prozent verfehlt würde. Noch etwas war bemerkenswert. Während der einstige Verkehrsminister Matthias Wissmann als neuer VDA-Präsident eine "grüne IAA" eröffnete, warnte die Deutsche Umwelthilfe lautstark, aber ungehört, vor Stickoxiden und Abgasbetrug in angeblich sauberen Dieselmotoren.

Derweil regierte in den Hallen die Tagesordnung und in Deutschland eine Kanzlerin, deren Regierung schärfere Abgasgesetze jahrelang bremste. All das geschah in einem Klima der Arroganz und Hybris. Die moderne Mischform von Batterie und Verbrennungsmotor, den sogenannten Hybrid, taten Autochefs als "Vergewaltigung der Physik" ab.

Erst mit dem Dieselskandal reifte vor allem bei EU-Abgeordneten die Gewissheit, dass dieser Industrie nur eines wirklich hilft: Regeln.

So ist Volkswagens Bekenntnis zur Elektromobilität keine Folge eines schlechten Gewissens, sondern die Antwort auf die neuesten von der EU beschlossenen Grenzwerte, die ab diesem Jahr gelten. Eine kühle Berechnung eben. Im Schnitt dürfen Autos künftig nur noch 95 Gramm CO₂ je Kilometer ausstoßen, das entspricht einem Verbrauch von gut vier Litern Benzin auf 100 Kilometer. Und obwohl der Strom, mit dem Elektroautos geladen werden, längst nicht immer grün ist, zählen die Stromer – der Lobbyarbeit sei Dank – so, als würden sie null Gramm CO₂ verursachen. Da ein VW derzeit im Schnitt über fünf Liter Benzin verbraucht, müssen viele Elektroautos in den Markt gebracht werden. Sonst drohen Milliardenstrafen. Und die gefallen Aktionären gar nicht.