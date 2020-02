DIE ZEIT: Herr Schäuble, erlebt die CDU jetzt, was die SPD schon länger erleidet, nur im Zeitraffer?

Wolfgang Schäuble: Der ganze Westen ist offenbar in einer Krise. Deshalb kann es nicht nur an Herrn Mohring, Herrn Lindner, Frau Merkel oder Herrn Schäuble liegen, wenn die Parteien in Deutschland Probleme haben, sondern es zeigen sich tiefer greifende Schwierigkeiten überall. Krisen sind Chancen, und unter diesem Druck sind neue Entwicklungen möglich. Deshalb verliere ich nicht meinen Optimismus, gebe aber zu: Es ist nicht einfach im Augenblick.

ZEIT: Was sind die tieferen Ursachen?

Schäuble: Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren zu wenig gestritten haben, ob in Volksparteien oder in Koalitionen, bis hin zu dem Versuch, alles in 250-seitigen Koalitionsverträgen festzuzurren. Unser politisches System beruht auf Kompromissen, aber eben auch auf Streit, Alternativen und Entscheidungen. Und dazu braucht man auch Führung und Charisma. Im Übrigen sollten wir klar sagen, dass Politik immer nur begrenzte Handlungsspielräume hat, und das gilt nicht nur in finanzpolitischen Fragen. Es braucht Grenzen und Gegenpole. Auch Identität braucht etwas, das außerhalb dieser Identität liegt. Wir haben die Balance noch nicht gefunden. Aber irgendwann ist der Krisendruck so groß, dass auch Lösungen kommen.

ZEIT: Jetzt kam aber erst mal das Desaster von Thüringen.

Schäuble: Als die Meldung eintraf, habe ich gesagt: Das ist eine Katastrophe. Ich hätte so etwas nicht für möglich gehalten, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass man so wenig vorhersieht, was für unabsehbare Folgen eine solche Geschichte haben kann.

ZEIT: War es unvorstellbar, dass die AfD so agiert?

Schäuble: Die AfD hat immer gesagt, sie wird alles tun, um die von ihr so genannten Altparteien zu jagen oder vor sich herzutreiben. Dass die AfD solche Spiele spielt, überrascht mich nicht. Aber jetzt wollen wir die AfD auch mal nicht überbewerten. Wenn Alexander Gauland sagt, die AfD wolle Bodo Ramelow wählen, damit er dann auch nicht Ministerpräsident werden kann, und das einige ernsthaft für ein Argument halten, frage ich: Seid ihr eigentlich noch zu retten?

ZEIT: Sie sagen, die CDU sollte Ramelow unterstützen?

Schäuble: Überhaupt nicht. Es ist völlig richtig, zu differenzieren und zu sagen: Es gibt keine Form der Zusammenarbeit mit der AfD, weil diese Partei keinerlei ausreichende Abgrenzung gegenüber Positionen und Gruppen macht, mit denen man nun wirklich nichts gemeinsam haben kann. Wir haben gerade den 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz begangen. Und gleichzeitig ist die CDU aus programmatisch-inhaltlichen Gründen, aber auch hier vor dem Hintergrund der Vergangenheit nicht bereit, mit der Linkspartei Koalitionen einzugehen. Nun haben wir aber eine Situation, wo AfD und Linkspartei zusammen über 50 Prozent haben. Dann darf man sich nicht nur auf Verhinderung beschränken, sondern muss eine Regierung ermöglichen, notfalls auch eine Minderheitsregierung. Ich sage seit der letzten Bundestagswahl, dass es möglich ist, wie in anderen europäischen Ländern mit Minderheitskonstellationen stabil zu regieren. Dass man das in Thüringen nicht gemacht hat, war ein Fehler.

ZEIT: Wie konnte Thüringen die CDU in eine solche Krise stürzen?

Schäuble: Es war völlig unsinnig, Frau Kramp-Karrenbauer vorzuwerfen, sie habe in Thüringen nicht energisch reagiert. Sie hat in der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung in Straßburg, in der sie gerade war, sofort und völlig überzeugend reagiert, und zwar so, dass alle Anwesenden sehr befriedet waren, einschließlich der französischen Abgeordneten, die zunächst schockiert gesagt haben: Das haben wir mit Le Pen nie gemacht. Und wenig später heißt es, sie habe ihre Position aber in Thüringen nicht durchsetzen können. Entschuldigung, Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen unterworfen. Das steht in der Verfassung. Deswegen kann ich auch nicht aus Berlin sagen: Ihr macht das jetzt so – auch nicht als Koalition, auch nicht als Parteivorsitzende oder Kanzlerin.

ZEIT: Also war es ein Fehler, sich aus Berlin einzumischen?

Schäuble: Es war jedenfalls falsch, anzunehmen, dass man die Autorität dazu hat. So funktioniert unser System nicht. Aber die Wahrnehmung funktioniert offenbar so. Deshalb habe ich größten Respekt für die Konsequenz, die Frau Kramp-Karrenbauer gezogen hat. Natürlich hat das alles auch damit zu tun, dass Frau Merkel sich gezwungen gesehen hat, 2018 entgegen ihrer Überzeugung vom Grundsatz abzuweichen, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand sein sollten. Es sei ein Risiko, hat sie gesagt, aber es könne gut gehen. Seit gestern wissen wir: Es ist nicht gut gegangen. Damit sind wir wieder in der Lage vom Herbst 2018 und müssen in dieser Lage eine Lösung finden, um dem Wählerauftrag gerecht zu werden.