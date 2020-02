Die bekannteste (und politisch folgenreichste) Katastrophenbildsequenz des 21. Jahrhunderts zeigt zwei gekaperte Boeing-Maschinen, die nacheinander in die Türme des World Trade Center geflogen werden. Die qualmenden und schließlich in sich zusammensackenden Türme: ein ins kollektive Gedächtnis gebrannter Albtraum. Und doch längst vergangen. Schon kommen die ersten Kinder zur Welt, deren Eltern am 11. September 2001 noch nicht geboren waren.

Ist es Zeit, das "Versinken des 11. September in die Untiefen der Geschichte hinauszuzögern"? Das findet Mitchell Zuckoff. Sein Buch 9/11. Der Tag, an dem die Welt stehen blieb ist 700 Seiten dick und den Aussagen von ungefähr 1200 Zeitzeugen verpflichtet, die er im Bericht der 9/11-Untersuchungskommission studiert und durch eigene Interviews erweitert hat. Bereits am Katastrophentag selbst berichtete Zuckoff, der heute Professor für Journalismus ist, als Reporter für den Boston Globe; aus dieser Arbeit ging das nun erschienene Buch letztlich hervor. Kein Schnellschuss also. Trotzdem ein Schuss in den Ofen.

Streng faktengetreu, beteuert der Autor, erzähle er nichts als eine "wahre Geschichte". Beginnend am Vortag des 11. September, legt er den Fokus auf den kurzen Moment der Katastrophe. All das zwischen 7.59 und 11.02 Uhr: Start und Entführung der Maschinen, die von Boston, Washington, D. C., und Newark planmäßig in Richtung Los Angeles und San Francisco geflogen wären; zwei Einschläge im World Trade Center, einer im Pentagon; Absturz des vierten Flugzeugs im ländlichen Pennsylvania; Einsturz der Zwillingstürme des World Trade Center. Zuckoff rekapituliert, wie die insgesamt 19 Attentäter samt ihren Messern die Flughafenkontrollen passierten, die Lotsen auf die bald abweichenden Flugrouten aufmerksam wurden, wie ein heilloses Kommunikationschaos, unklare Kommandoketten und fehlende Notfallpläne jede Reaktion blockierten und auch die unkoordinierten Rettungsversuche an den brennenden Twin Towers viele Menschenleben kosteten.

Angesichts der bereits überbordenden Literatur zum Thema bleibt unklar, welche Neuigkeiten hier nachgetragen werden. Zwar benennt Zuckoff das multiple Systemversagen ziviler und staatlicher Stellen, er fragt aber nicht nach den Ursachen. Über die Terroristen erfährt man kaum mehr, als dass sie "auf Mord aus waren und zu Märtyrern werden wollten". Ein analytischerer Blick hätte die zutiefst mittelalterliche Mission dieses Autors auch wohl eher gestört. Zuckoff scheidet das Licht von der Finsternis und feiert den heroischen Patriotismus im Stresstest der Apokalypse. Das Defilee seiner Protagonisten geht in die Hunderte, ein "Querschnitt des amerikanischen Lebens" – und dabei das Antlitz purer Reinherzigkeit ("Juliana war blond, hatte große Augen und porzellanfarbene Haut und liebte alle Lebewesen, ob groß oder klein"). Oder soldatischen Heldenmutes: "Bevor er Feuer bekämpfte, hatte er als Marine Sergeant in Vietnam gedient. Auch Jahrzehnte später konnte Paddy Brown es noch immer kaum erwarten, den nächsten Hügel einzunehmen."

Sitz für Sitz arbeitet sich der Autor durch die Passagierlisten der Flugzeuge, er berichtet, in welcher konkreten Lebenslage auch die Feuerwehrmänner, Helfer, Geschäftsleute von den Anschlägen überrascht wurden. Unter dem dunklen Stern der dräuenden Katastrophe mutieren deren letzte Alltagsverrichtungen zum Sakrament.

Dass die Passagiere des Fluges 93 den Absturz ihrer Maschine erzwungen und so einen wahrscheinlich geplanten Einschlag ins Kapitol in Washington vereitelt haben, ist für Zuckoff der trostspendende Beweis, dass nicht nur der Islam noch Märtyrer erschafft: "Alle von ihnen verdienen es, dass wir sie ehren und als Zivilisten in Erinnerung behalten, die zu Kriegern wurden (...). Wenn es einen Himmel gibt, dann warten dort Lizz Wainios Großmütter darauf, jeden einzelnen von ihnen zu begrüßen."

Nun steht nicht fest, wie viel patriotischen Bullshit eine Reportage verträgt. Warum aber schreibt der Journalismusprofessor: "Wäre nicht das Leuchten seiner dunklen Augen gewesen, hätte Mohammed Atta leicht übersehen werden können"? Spazierte der Attentäter nicht völlig unerkannt durch die Kontrolle? Sein unheilschwangerer Blick: das dramaturgische Salz in der Suppe? Was heißt es, wenn Zuckoff den Pentagon-Gärtner ein Ding der reinen Unmöglichkeit behaupten lässt? Er habe vom Boden aus in die Fenster der mit 216 Metern pro Sekunde heranrasenden Boeing geschaut und könne mit Sicherheit sagen, dass die Gesichter der Passagiere "leer und verzweifelt" aussahen. Es heißt, dass Mitchell Zuckoff seine Leser für dumm verkauft. Mit einer Effekthascherei, die bei nur wenigen Anlässen derart frivol wäre wie in dieser Darstellung des 11. September.

Mitchell Zuckoff: 9/11. Der Tag, an dem die Welt stehen blieb; aus dem Englischen von Tobias Schnettler; Fischer Verlag, Frankfurt 2020; 704 S., 28,– €, als E-Book 18,99 €