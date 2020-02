Beschwert mit einem großen Stein, hat sich Virginia Woolf 1941 nahe ihrem Landhaus in Rodmell ertränkt. Seit ihrem 13. Lebensjahr litt die englische Schriftstellerin periodisch unter manisch-depressiven Zuständen, unternahm zwei Selbstmordversuche und wurde wiederholt unter strenge ärztliche Aufsicht gestellt. Michael Kumpfmüller widmet nun seinen Roman Ach, Virginia den letzten Tagen vor Woolfs Suizid. Er ist in der dritten Person gehalten, doch sein personaler Erzähler versetzt sich tief in die Figur hinein und weiß sogar, dass ein Engel seiner Protagonistin auf dem letzten Gang einflüstert, ohne Furcht zu sein. Kumpfmüller unternimmt es in einer Tour de Force, Virginia Woolfs Persönlichkeitsstörung heraufzubeschwören, unmittelbar, aus der Perspektive der Gestörten, die zu schreiben aufgehört hatte und auch ihr Tagebuch kaum noch anrührte.

Für dieses Schweigen kommen mehrere Gründe infrage, nicht zuletzt die das Schreiben behindernden folternden Kopfschmerzen, von denen sie 1936 bei einem früheren Anfall berichtete. Ein weiterer Grund dürfte sein, dass Woolf im mentalen Ausnahmezustand nicht länger linear dachte. Sie hörte Stimmen, hatte Geistesblitze am laufenden Band, trat gleichsam in einen Kassandra-Modus ein. Über die Wirkung ihrer Krankheiten schrieb Woolf einmal, dass sie "jede mögliche Form von Alptraum und eine außerordentliche Intensität der Wahrnehmung durchlitten" habe: "denn während ich im Bett lag, habe ich mir den ganzen Tag Gedichte, Erzählungen und inspirierte Sätze ausgedacht und so alles skizziert, was ich nun, wo ich bei Verstand bin, in Literatur zu übertragen versuche."

Bei Michael Kumpfmüller ist weder von Schmerzen noch von Inspirationen zu lesen. Er beschreibt quälend und sehr gekonnt die geistige Konfusion, die Fahrigkeit, das Herumgeistern, die Zersetzung der sozial funktionierenden Persönlichkeit. Seine Virginia ist wirr, kläglich, empfindungslos. Sie brütet über ihrem versiegenden Talent, macht putzige Beobachtungen, regrediert zum Mädchen, kaut die Schlüsselfiguren ihres Lebens durch. Kumpfmüller inszeniert sich als Inkubus in ihre Selbstentfremdung. Wie seine Kranke sich für Begegnungen mit ihrer Familie mühsam am Riemen reißt, so führt er sie als Marionette. Das Verschwinden ihrer Schwester Vanessa aus der Küche nimmt Virginia "zum Anlass, sich erst mal richtig hinzusetzen, sich kurz zu schütteln und eine, sagen wir, präsentable Haltung einzunehmen". Das uns von Kumpfmüller servierte Selbstgespräch ist Babytalk, überall Fitzelchen, Zipfelchen und Häppchen, "Gedanken liegen schön brav in ihren Bettchen", "schau, bin ich ein Flugzeug, brrrm, brrrm", entblödet sich Virginia gegenüber ihrem Mann Leonard. Eine weitere Ingredienz des Kumpfmüller-Romans ist die mutmaßliche hysterische Verklemmtheit der in ihrer Kindheit vom Halbbruder sexuell missbrauchten Autorin: "Lügner und Vergewaltiger sind die Männer. Man muss ja nur die Zeitung aufschlagen." Und obwohl sie "von diesem Kopulationskram nichts wissen" will, vermählt der Autor ihren Plan, ins Wasser zu gehen, mit der Fantasie körperlicher Liebe: "Sie möchte dem Fluss eine schöne Geliebte sein, jung und geschmeidig, sie möchte, dass er sie sieht und birgt, nackt und entgegenkommend, wie sie jetzt ist. Ja, Liebster, sagt oder flüstert sie, so man wortlos flüstern kann, und man scheint es zu können." Aus der Perspektive dieses Romans haben wir es bei Virginia Woolfs Suizid mit einem präraffaelitischen Spektakel zu tun.

Welche Erleichterung, wenn in all dem Kitsch ein Tagebuchzitat Virginia Woolfs im Text aufleuchtet: präzise Beobachtung, Sarkasmus, Poesie. Das Beste, was sich hingegen von Kumpfmüllers Heldin sagen lässt, ist, dass ihre vom Körper losgelöste, sentenzenhafte Existenz hier und da an die späten Notate des umnachteten Hölderlin denken lässt. An Ähnlichem hat sich vor fünf Jahren die niederländische Autorin Connie Palmen versucht. Ihr in der ersten Person erzählter Roman Dusagst es beansprucht, Ted Hughes, dem Mann Sylvia Plaths, aus der Seele zu sprechen.

Tatsächlich sind solche Formen von literarischem Vampirismus ein Zeitgeistphänomen. Es passt zu den Fake-News wie zur digitalen Transparenz, zum Optimismus, noch in den privatesten Winkel vordringen zu können. Aber es passt auch zur nicht mehr hinnehmbaren Sterblichkeit, zu Silicon-Valley-Träumen von der Transplantierbarkeit des Gehirns samt geistig-seelischer Identität in Roboterkörper: Die Literatur hält es da wie die bildende Kunst, in der seit Langem Werke verstorbener Künstler appropriiert, also in eigene Arbeiten integriert werden. So etwas verheißt Bedeutungszuwachs, der Künstler wird mit einem Schlag in kanonische Höhen katapultiert. Als Anatomie einer Unbekannten wäre Kumpfmüllers Depressionsroman nicht möglich gewesen. Was er an Reiz besitzt, verdankt sich dem künstlerisch-biografischen Kontext, den Virginia Woolf durch sieben Romane, eine intensive Korrespondenz, Tagebücher, Rezensionen, Essays und Vorträge geschaffen hat. Dass Vergangenes im Netzzeitalter nicht mehr historisch wird, deutet Kumpfmüllers biografische Vorrede an, die für Woolfs Leben die Metapher eines Interkontinentalflugs verwendet. Vergangene Leben und ihre Werke umstellen uns. Vielleicht ist unser einziger Ausweg, uns durch sie hindurchzuschlagen.

Michael Kumpfmüller: Ach, Virginia. Roman; Kiepenheuer & Witsch, Köln 2020; 236 S., 22,– €, als E-Book 18,99 €