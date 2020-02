An einer der staureichsten Bundesstraßen Deutschlands, dem Mittleren Ring in München, hat der ADAC seine eigene Abfahrt. Wer dem Hinweisschild folgt und nach ein paar Hundert Metern vor der Zentrale in der Hansastraße steht, empfängt ähnlich widersprüchliche Signale. Der Sockel des Wolkenkratzers ist einer Rennstrecke nachempfunden, aber vor dem Eingang grüßt eine Elektrotankstelle, zu der die im Foyer neben einem Wasserfall plakatierte Bitte passt, beim Kaffeetrinken Mehrweg den Vorzug vor Einweg zu geben.

Gelbe Becher, gelbe Engel, kein Sprit nirgends. Der Mobilitätsclub ist in Bewegung. Sein Wandel erinnert an moderne Zigarettenkonzerne, die das Rauchen nur noch als eine Möglichkeit sehen, für die oder gegen die sich jeder entscheiden kann. Don’t be a maybe!

Aufs Schönste zeigt sich das in der legendären Mitgliederzeitschrift motorwelt, der – auf der Spur von BahnCard und InterCity – eine Binnenmajuskel zuwächst: MotorWelt wird sie beim Neustart am 5. März heißen. Der Großbuchstabe im Wort verschiebt die Balance: weniger Motorraum, mehr Planet.

13,6 Millionen Exemplare, zehnmal im Jahr, ein Supersuperlativ im Print – 2019 kostete allein das Porto für das Verschicken an die Club-Mitglieder 50 Millionen Euro. Damit ist aus Kostengründen jetzt Schluss, und wer sich das Vergangene noch einmal vergegenwärtigen will, muss im Dezemberheft blättern: Zwischen straßenharten Servicemeldungen ("Anwohner-Parkausweise bald teurer?", "Jeder fünfte Hund ungesichert", "Höhere Strafen für Verkehrsrowdys") findet sich seitenlang kleingedruckte Werbung, die den Eindruck erweckt, als seien die vom Individualverkehr erschöpften ADAC-Mitglieder permanent auf Kreuzfahrt und Bustour, bis sie sich zu Hause in den wohlverdienten Treppenlift fallen lassen ("Jetzt bestellt – noch vor dem Fest aufgestellt!").

Wie anders sieht die neue MotorWelt aus: "Hallo Frühling!", lautet sinnenfroh die Zeile auf dem Titelbild, auf dem ein junges Paar selig umschlungen aufs Mittelmeer schaut. Er knackig in kurzen Hosen, sie im ADAC-gelben Kleid: Ach, gäbe es doch mehr Frauen im Club! Vom Automobil der beiden ist nur ein wenig Heck zu sehen, als sei es eigentlich schon gar nicht mehr da. Und drinnen im Heft erst: In der achtseitigen Sizilien-Reisereportage wird geklettert, gewandert, geritten, gepaddelt und Vespa Elettrica gefahren. Ein Auto ist nur einmal zu sehen, am Ende, so klein wie eine Briefmarke.

Das abgasarme Autoheft – ein Geniestreich des symbolischen Umweltschutzes. Stünde nicht ADAC drauf, könnte man es glatt für ein der Nachhaltigkeit verpflichtetes Lifestyle-Magazin halten. Gleich vorn im Inhaltsverzeichnis steht fett: "Ich überlege schon, ob es sich immer lohnt, ins Auto zu steigen." Rennrad gehe doch auch. Am Motorrad Model B vom Start-up Brekr wird das "kanisterförmige Teil" unter dem Sitz gepriesen: die Batterie! Der elektrische Volkswagen ID.3 kommt als Zukunftsstudie daher: "Komplett vegan produzierte Materialien" fürs Interieur? Bei VW schon in der Planung!

Unter dem eigentümlichen Kolumnentitel "Essen auf Rädern" schmiert der Sternekoch Holger Stromberg für unterwegs ein "No-Butter-Brot" ("250 Gramm pflanzliche Butteralternative schaumig schlagen") und empfiehlt als "echten Autobahn-Klassiker" eine "Pflanzliche Currywurst". Man darf gespannt sein, wie diese Treibstoffe im Verein ankommen.

Jeder vierte Deutsche ist hier Mitglied, und so steht der ADAC in einer ähnlichen Zerreißprobe wie andere Großinstitutionen, seien es die Kirchen oder die Volksparteien. Wohin der Weg geht und wie er zurückzulegen ist, das wird heute überall kontrovers diskutiert. Es reicht gewiss nicht mehr, ins Auto zu steigen und loszubrettern, aber ob Tankbatterien und Butterersatz die Verkehrswende bringen?

Die MotorWelt, im Furor des Umsteuerns, schickt den Schauspieler Elyas M’Barek (Fack ju Göhte) ins Verkehrszentrum des Deutschen Museums in München und fotografiert ihn, "der privat gerne einen klassischen Porsche fährt", in einer historischen S-Bahn. So ist immerhin die Vorstellung dokumentiert, dass er sich auch anders fortbewegen könnte.

Das neue, auf 100 Seiten erweiterte Heft erscheint auf edlerem Papier in einer drastisch verkleinerten Auflage: nur noch fünf Millionen Exemplare, viermal im Jahr. Sie kommen nicht mehr per Post, sondern müssen von den Mitgliedern abgeholt werden, wovon sich der ADAC erhofft, dass das dann auch mehr gelesen wird. Bisher sei ein Viertel der Auflage einfach weggeworfen worden. Die MotorWelt gibt es nicht an der Tankstelle, sondern bei ADAC-Filialen sowie in Edeka- und Netto-Märkten.

Wer ein Auto hat, fährt mal eben hin.